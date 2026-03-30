Σημαντική είδηση:
30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
Wood: Ξεμένει από «καύσιμα» η ελληνική οικονομία – Τι «φρενάρει» ένα ισχυρότερο κύκλο ανάπτυξης
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Μαρτίου 2026, 17:25

Wood: Ξεμένει από «καύσιμα» η ελληνική οικονομία – Τι «φρενάρει» ένα ισχυρότερο κύκλο ανάπτυξης

H ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική και σταθερή παρά τις διεθνείς προκλήσεις ωστόσο η απουσία δυναμικής δεν της επιτρέπει να κάνει «άλμα».

Στράτος Ιωακείμ
Καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμφισβήτητα μπορούμε να πούμε πως η ελληνική οικονομία έχει περάσει για τα καλά από τη φάση της «επιβίωσης» στη φάση της σταθερότητας όμως, δυσκολεύεται να εισέλθει σε μια φάση «εκρηκτικής ανάπτυξης».

Οι αναλυτές προβλέπουν μια μέτρια άνοδο του ΑΕΠ, ενώ εκφράζουν ανησυχίες για τον αυξανόμενο πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά. Oι καθυστερήσεις στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν τροχοπέδη για την παραγωγικότητα.

Παραμένει σε μια κατάσταση στασιμότητας ή αργής προόδου, παρά την ύπαρξη δυναμικής ή προσδοκιών για κάτι καλύτερο.

«Δεν εμφανίζει δυναμική επιτάχυνσης» η ελληνική οικονομία

Αυτή η «απουσία δυναμικής» για ένα μεγαλύτερο «άλμα» οφείλεται σε συγκεκριμένους δομικούς παράγοντες που «φρενάρουν» την ελληνική οικονομία.

Από τη μία πλευρά, η χώρα καταγράφει αδιαμφισβήτητες επιδόσεις στο πεδίο της δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαχείρισης του δημόσιου χρέους, κεφαλαιοποιώντας την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών.

Από την άλλη πλευρά έχει ανάγκη για περισσότερες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα προσδώσουν περαιτέρω δυναμική στην ελληνική οικονομία, υπογραμμίζουν αναλυτές της Wood & Company.

«Η ελληνική οικονομία παραμένει σταθερή, αλλά δεν εμφανίζει δυναμική επιτάχυνσης, παρά τις μεταρρυθμίσεις. Το ίδιο μήνυμα προκύπτει και από τους ισολογισμούς του ιδιωτικού τομέα, γεγονός που υποδηλώνει ότι το επίπεδο των μεταρρυθμίσεων δεν έχει ακόμη φτάσει σε κρίσιμη μάζα ώστε να οδηγήσει σε ένα νέο άλμα στην οικονομική ανάπτυξη» αναφέρουν οι αναλυτές.

Αύξηση του ΑΕΠ και πληθωρισμός

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον επενδυτικό όμιλο η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας εκτιμάται επί του παρόντος στο 2%–2,5%, υποστηριζόμενη από τη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση του κλίματος των νοικοκυριών. Τονίζει ωστόσο ότι οι τουριστικές ροές χαρακτηρίζονται από υψηλή αβεβαιότητα για το επόμενο διάστημα.

Η εκτίμηση είναι σαφώς καλύτερη από αυτή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) που αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη (2026) στο 1,9%, από 2,1% αλλά και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) που στο πλαίσιο του άρθρου ΙV για την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, μείωσε την εκτίμησή του για τον ρυθμό μεγέθυνσης στο 1,8%, από 2,0% στην τακτική έκδοσή του.

Ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τη Wood, από  2,6% το 2025, θα αυξηθεί στο 2,8-3,8% φέτος. Το έλλειμμα στον λογαριασμό τρεχουσών συναλλαγών θα παραμείνει υψηλό και θα αυξηθεί φέτος στο 6,7% από 6,4% το 2025. Ο δείκτης χρέους εκτιμάται στο 134,5% φέτος, από 144,2% πέρσι.

Οι συνέπειες του πολέμου

Οι προβλέψεις αυτές του οίκου βασίζονται στην υπόθεση ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν διαρκεί πάνω από δύο μήνες. Η διαρκής πίεση στα πραγματικά εισοδήματα και η ραγδαία αύξηση του κόστους των ανελαστικών δαπανών συνθέτουν ένα περιβάλλον αυξημένου οικονομικού κινδύνου για το μέσο νοικοκυριό.

Η γεωπολιτική αστάθεια έχει κάνει την εμφάνισή της για τους έλληνες καταναλωτές στην αντλία και το ράφι και η μακροοικονομική σταθερότητα δεν διαχέεται με την ίδια ταχύτητα στη βάση της κοινωνίας. Παρά την σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας η πραγματικότητα που βιώνει η μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών παραμένει απογοητευτική. Οι συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις και το «τέρας» της ακριβείας εξανεμίζουν τα διαθέσιμα εισοδήματα.

Σύμφωνα με τη Wood, η χρηματοδότηση είναι προσιτή για τις εταιρείες, αλλά όχι εξαιρετική για τα νοικοκυριά. Η αγορά εργασίας είναι ακμάζουσα, κάτι που βοηθάει, αλλά το βασικό εμπόδιο παραμένει το αντιληπτό υψηλό επίπεδο τιμών για τα νοικοκυριά.

Φθίνουσα δυναμική

Η μεγάλη εικόνα για την Ελλάδα δείχνει πως αναμένεται να διατηρήσει μεν θετικό πρόσημο, αλλά με φθίνουσα δυναμική καθώς θα πλησιάζουμε στο τέλος της δεκαετίας.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εκτιμά ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα εξαρτηθεί μέσα από ένα συνδυασμό πολιτικών όπως μία συνετή δημοσιονομική πολιτική, ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών εμποδίων.

Επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν απειλή για τις επενδύσεις και την παραγωγικότητα της χώρας.

Τέλος, εκφράζεται ανησυχία για την ευαλωτότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών απέναντι σε μελλοντικά οικονομικά σοκ.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

Κόσμος
Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο – Ο Τραμπ απειλεί με κατάληψη του νησιού Χαργκ

Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο – Ο Τραμπ απειλεί με κατάληψη του νησιού Χαργκ

Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στο Ιράν: Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου
Πόλεμος στο Ιράν - Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου

Νορβηγία και Νιγηρία θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν - Μοιράζονται τους ίδιους φυσικούς πόρους που αποτελούν «χρυσάφι» αυτή την περίοδο

Ακρίβεια: Ο πόλεμος… στα ράφια των σούπερ μάρκετ – Οι ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στην τσέπη
Ο πόλεμος… στα ράφια των σούπερ μάρκετ - Οι ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στην τσέπη

Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων αλλά και η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση για τους καταναλωτές. Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχει χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ
Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι παγκόσμιοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας καταρρέει - Πού είναι το διεθνές εμπόριο πιο ευάλωτο;

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ
Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ

Η ληστεία έγινε το βράδυ της 25ης Μαρτίου, ωστόσο οι τύψεις φαίνεται πως οδήγησαν τον δράστη στην εκκλησία και μετά την εξομολόγηση μετέβη μαζί με τον ιερέα στην Αστυνομία για να παραδεχθεί την πράξη του

Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες
Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες

Η αναγκαστική φυγή στην επαρχία λόγω των απλησίαστων ενοικίων της Αθήνας κρύβει απρόσμενη απομόνωση, ελλείψεις υποδομών και σκληρούς καθημερινούς συμβιβασμούς.

Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν αύριο στο Ρέντη και μαζί τους επιστρέφει στις προπονήσεις και ο παίκτης στον οποίο ποντάρει πολλά ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων»

Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»
Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»
Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας
Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας

«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα
Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα

Γιατί ο χαιρετισμός, σήμερα το απόγευμα, του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος
ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος

«Οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κυάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

