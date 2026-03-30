Τι αλλάζει στα πρόστιμα της Εφορίας, κρυπτονομίσματα και μετρητά – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Μείωση προστίμων για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου, νέοι κανόνες για τα κρυπτονομίσματα, ελαφρύνσεις για πωλητές λαϊκών αγορών, απαλλαγή ακινήτων σε μικρούς οικισμούς από το 2027 μέσω Μ.Ι.Δ.Α και αλλαγές στις πληρωμές με μετρητά άνω των 500 ευρώ, καθώς και νέο πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου «σκούπα» του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε διαβούλευση.

Πιο αναλυτικά, στις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου προβλέπονται τα εξής:

Πρόστιμα

Το πρόστιμο των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη ή μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου επιβάλλεται και σε υπόχρεους τήρησης βιβλίων όταν πρόκειται για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις. Δηλαδή, ακόμη και όταν δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, η παράβαση τιμωρείται, αλλά με το χαμηλότερο πρόστιμο.

Παράλληλα, προβλέπεται αναδρομική ευνοϊκή ρύθμιση (από 19.4.2024), σύμφωνα με την οποία πρόστιμα 250 ή 500 ευρώ που επιβλήθηκαν για τέτοιες δηλώσεις διαγράφονται ή συμψηφίζονται.

Εισάγεται επίσης ειδική εξαίρεση για ανηλίκους: δεν επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων, ενώ η ρύθμιση καλύπτει και τις δηλώσεις γονέων που περιλαμβάνουν εισοδήματα ανήλικων τέκνων. Η ρύθμιση ισχύει και αναδρομικά για παλαιότερες χρήσεις. Επιπλέον, αν έχει γίνει έναρξη δραστηριότητας ανηλίκου χωρίς πραγματικά έσοδα, δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος. Ειδικά δε για τα έτη 2023 και 2024 προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής της διάταξης για την αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος.

Κρυπτονομίσματα

Θεσπίζεται υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (πλατφόρμες και μεσολαβητές συναλλαγών). Δημιουργείται νέο πλαίσιο παρακολούθησης, με στόχο τον περιορισμό απόκρυψης εισοδημάτων.

Προβλέπονται επίσης πρόστιμα για τους Δηλούντες Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων: 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή πληροφοριών για κάθε Δηλωτέα Συναλλαγή, 300 ευρώ για παράλειψη υποβολής ή για υποβολή ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών, ανά Δηλωτέα Συναλλαγή, 1.000 ευρώ για μη ανταπόκριση σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή, συμπλήρωση ή διόρθωση πληροφοριών/στοιχείων εντός προθεσμίας, ανά Δηλωτέα Συναλλαγή, 2.500 ευρώ για μη συνεργασία κατά τον έλεγχο ή όταν διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας και 5.000 ευρώ για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών σχετικά με κάθε Δηλωτέα Συναλλαγή, μετά από έλεγχο και εντός της σχετικής προθεσμίας.

Το συνολικό ποσό προστίμων ανά έλεγχο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, ενώ ειδικά για τις παραβάσεις της εκπρόθεσμης υποβολής το ανώτατο όριο είναι 10.000 ευρώ ανά έτος αναφοράς. Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο, και σε νέα υποτροπή στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.

Συμπληρωματικός φόρος (Pillar 2)

Ο συμπληρωματικός φόρος δεν εκπίπτει ως επιχειρηματική δαπάνη. Η ρύθμιση αφορά κυρίως μεγάλους ομίλους και συνδέεται με την ελάχιστη παγκόσμια φορολόγηση 15%.

Φορολογικές Δεσμευτικές Απαντήσεις

Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα θα μπορούν, κατόπιν αίτησης και παραβόλου, να ζητούν εκ των προτέρων δεσμευτική ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας για μελλοντικές επενδύσεις. Η απάντηση εκδίδεται εντός 150 ημερών και δεσμεύει τη διοίκηση. Το παράβολο κυμαίνεται από 15.000 έως 50.000 ευρώ.

Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.)

Το Μ.Ι.Δ.Α. θα αποτελεί από το 2027 πηγή πληροφόρησης για την πιστοποίηση της κύριας κατοικίας, ιδίως για ακίνητα σε μικρούς οικισμούς, στο πλαίσιο της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ.

Η μεταβολή αυτή είναι ουσιώδης, διότι μέχρι σήμερα το στοιχείο της κύριας κατοικίας προέκυπτε βασικά από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Μέχρι την παραγωγική λειτουργία του Μ.Ι.Δ.Α., η κύρια κατοικία θα εξακολουθεί να αποδεικνύεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Σημειώνεται ότι η απαλλαγή αφορά κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, με ειδική πρόβλεψη για ορισμένες παραμεθόριες περιοχές όπου το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους, και με ανώτατη αξία κατοικίας 400.000 ευρώ

Πληρωμές με μετρητά άνω των 500 ευρώ

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ορίου καθώς πλέον λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία της συναλλαγής και όχι τα επιμέρους παραστατικά.

Για συναλλαγές από 500 ευρώ και άνω απαιτείται ηλεκτρονική πληρωμή. Σε περίπτωση παράβασης, το πρόστιμο ισούται με το διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε σε μετρητά.

Πωλητές λαϊκών αγορών

Οι πωλητές σε λαϊκές αγορές έχουν δύο βασικές ελαφρύνσεις στο τεκμαρτό ελάχιστο εισόδημα:

– Δεν εφαρμόζεται σε βάρος τους η προσαύξηση 5% που επιβαρύνει άλλους επαγγελματίες όταν ο τζίρος τους ξεπερνά τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ. Δηλαδή, για τους κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά, το ελάχιστο εισόδημα δεν αυξάνεται λόγω σύγκρισης με τον μέσο τζίρο του κλάδου.

– Το ποσό που προκύπτει από το άρθρο 28Α μειώνεται κατά 30%. Άρα, ακόμα και το ήδη υπολογισμένο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα περιορίζεται περαιτέρω.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα αμφισβήτησης τεκμαρτού εισοδήματος για ανηλίκους.

Πλατφόρμα για «κόκκινα» δάνεια

Ιδρύεται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων, με στόχο τη διαφάνεια και την καλύτερη λειτουργία της αγοράς.

Πηγή: OT