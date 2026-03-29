Κόσμος 29 Μαρτίου 2026, 16:45

Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»

«Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τονίζει η Γαλλία, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης»

Η Γαλλία καταδίκασε σήμερα, Κυριακή, τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον του Ισραήλ, καταγγέλλοντας μια «ανεύθυνη ενέργεια» που «αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή».

«Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τόνισε σήμερα ο Πασκάλ Κονφαβρέ, εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης».

Οι Χούθι στην Υεμένη ανέλαβαν την ευθύνη για δύο επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ το Σάββατο, σηματοδοτώντας την είσοδο των ανταρτών που συμμαχούν με την Τεχεράνη στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σε μια εποχή που η παγκόσμια θαλάσσια κυκλοφορία διαταράσσεται σοβαρά από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, η είσοδος των Χούθι στη σύγκρουση θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση.

Χούθι: «Με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέε, δήλωσε ότι θα εμπλακούν στον πόλεμο εάν νέοι σύμμαχοι ενωθούν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ή αν χρησιμοποιηθεί η Ερυθρά Θάλασσα για επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Ο Σαρέε είπε επίσης ότι είναι έτοιμοι να δράσουν εάν συνεχιστεί η κλιμάκωση εναντίον του Ιράν και του «άξονα αντίστασης», αλλά δεν διευκρίνισε ποια μορφή θα λάβει οποιαδήποτε παρέμβασή τους.

«Επιβεβαιώνουμε ότι βρισκόμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη για άμεση στρατιωτική επέμβαση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η οργάνωση πραγματοποίησε πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα μεταξύ 2023 και 2025, κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

Ιράν: Ξεπέρασαν τις 2.000 οι νεκροί – Θα χτυπήσουμε νέους στόχους λέει το Ισραήλ

Πρόεδρος Βουλής Ιράν: Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση
Πρόεδρος Βουλής Ιράν: Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να τιμωρήσουμε τις ΗΠΑ, να τις κάνουμε να μετανιώσουν για την επίθεση στο Ιράν και να διεκδικήσουμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματά μας», λέει ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο
Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο

Είναι «η πρώτη φορά εδώ και αιώνες» που οι ιερείς της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς

Βατικανό: Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας
Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας - «Τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα»

Ο Πάπας δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κάποιους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά έχει αυξήσει την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν
Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν

Εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει τα σχέδια, μια τέτοια προσπάθεια θα σηματοδοτούσε μια νέα φάση του πολέμου που θα μπορούσε να είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα

Ξεκίνησαν στο Πακιστάν οι συνομιλίες για τον πόλεμο – Το Ιράν απειλεί με πλήγματα στο αεροπλανοφόρο «Λίνκολν»
Ξεκίνησαν στο Πακιστάν οι συνομιλίες για τον πόλεμο - Το Ιράν απειλεί με πλήγματα στο αεροπλανοφόρο «Λίνκονλ»

Ο πόλεμος στο Ιράν μπήκε στον δεύτερο μήνα και τα σενάρια κλιμάκωσης περιέχουν ακόμα και χερσαίες επιχειρήσεις - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν
«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους
O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις των ειδικών δυνάμεων της χώρας, ένα νέο τεθωρακισμένο και ένα τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για βαλλιστικούς πυραύλους.

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
Tι προτιμά άραγε η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;

Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Ολυμπιακός – ΔΕΚΑ 94-85: Πρώτοι οι «ερυθρόλευκοι» στο Gen A Stars U16 με Σπανούλη, Χριστοδούλου
Ολυμπιακός – ΔΕΚΑ 94-85: Πρώτοι οι «ερυθρόλευκοι» στο Gen A Stars U16 με Σπανούλη, Χριστοδούλου

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την πρωτιά στο τουρνουά Gen A Stars U16, καθώς με 30 πόντους του Χριστοδούλου κι άλλους 14 του Σπανούλη, επικράτησε της ΔΕΚΑ με 94-85 και πήρε το τρόπαιο.

Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
«Ξαφνικά δεν μπορούσα να μιλήσω» - Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε αστροναύτες να επιστρέψουν επειγόντως στη Γη

Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η Μαρινέλλα μέσα από τα μάτια του Χρήστου Νικολόπουλου
«Ήταν μία κυρία πραγματικά»: Η Μαρινέλλα μέσα από τα μάτια του Χρήστου Νικολόπουλου

«Μακάρι να αντιγράψουν τον τρόπο ζωής, της αξιοπρέπειας και της φωνής της και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες», είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Νικολόπουλος για τη Μαρινέλλα

Κρήτη: Καρέ-καρέ η στιγμή που ο δράστης πυροδοτεί τον εμπρηστικό μηχανισμό στην καφετέρια του Ηρακλείου
Καρέ-καρέ η στιγμή που ο δράστης πυροδοτεί τον εμπρηστικό μηχανισμό στην καφετέρια του Ηρακλείου

Με την πυροδότηση δημιουργήθηκε ένα πύρινο «σιντριβάνι» και ο δράστης τράπηκε σε φυγή - Ο αυτοσχέδιος μηχανισμός δεν λειτούργησε όπως πιθανότατα είχε σχεδιαστεί

Μπαρτομέου: «Γελάω όταν με αποκαλούν τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της Μπαρτσελόνα»
Μπαρτομέου: «Γελάω όταν με αποκαλούν τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της Μπαρτσελόνα»

Ο Γιόζεπ Μαρία Μπαρτομέου, πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα χαρακτήρισε επιτυχημένο το πέρασμα του από τον σύλλογο σε συνέντευξή του, κατακρίνοντας όσους το αμφισβητούν.

Greek PM on Tempi Trial, Fuel Pass etc. in Weekly Post
Greek PM on Tempi Trial, Fuel Pass etc. in Weekly Post

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis pledged continued support for households facing rising costs, as his government prepares fresh fuel subsidies and broader relief measures amid the fallout from tensions in the Middle East. In his weekly social media briefing, Mitsotakis said authorities are working to launch the “Fuel Pass” subsidy platform within days, with payments […]

Πώς θα εξελιχθεί η επικίνδυνη κακοκαιρία που θα κορυφωθεί την Πρωταπριλιά – Οι «κόκκινες» περιοχές
Πώς θα εξελιχθεί η επικίνδυνη κακοκαιρία που θα κορυφωθεί την Πρωταπριλιά - Οι «κόκκινες» περιοχές

«Η Πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος για την κακοκαιρία - Δείτε χάρτη με τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων

Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του

Σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια έξοδο στη Σάντα Μόνικα, λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του και μια περίοδο αλλεπάλληλων απωλειών

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ
Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι παγκόσμιοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας καταρρέει - Πού είναι το διεθνές εμπόριο πιο ευάλωτο;

Η πρόταση της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – Πρότεινε μείωση 50% στις αποδοχές του
Η πρόταση της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – Πρότεινε μείωση 50% στις αποδοχές του

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει αρχίσει ήδη να απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, μιας και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι. Ωστόσο η Μπαρτσελόνα δεν έχει σκοπό να τον αφήσει.

Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος 16χρονου
Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος 16χρονου στο Αγρίνιο

Εις βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία για επίθεση στο Αγρίνιο, στην οποία περιλαμβάνεται και η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης για έναν εκ εξ αυτών

Ινσουλίνη σε χάπι ίσως καταργήσει σύντομα τις ενέσεις για εκατομμύρια διαβητικούς
Ινσουλίνη χωρίς ένεση; Ένα χάπι υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων διαβητικών

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Η Μαρινέλλα με την κόρη της στο Final 4 της Γάνδης με τον Άρη: Όσα δήλωνε στον Κώστα Χαρδαβέλλα (vid)
Η Μαρινέλλα με την κόρη της στο Final 4 της Γάνδης με τον Άρη: Όσα δήλωνε στον Κώστα Χαρδαβέλλα (vid)

Η Μαρινέλλα μαζί με την κόρη της στην Γάνδη, στιγμές πριν την έναρξη του ημιτελικού Άρης - Τρέισερ Μιλάνου, κάνει δηλώσεις γεμάτη αγωνία στον Κώστα Χαρδαβέλλα.

Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
Η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας: Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν από σκηνής τη σπουδαία τραγουδίστρια

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

Athens Goes Dark for Earth Hour 2026 as Millions Join Global Climate Vigil (videos)
Athens Goes Dark for Earth Hour 2026 as Millions Join Global Climate Vigil (videos)

Millions of people around the world switched off their lights on Saturday evening in a show of solidarity for the planet, marking Earth Hour 2026, the annual WWF initiative now in its second decade. From 8:30 to 9:30 p.m., landmarks, homes and businesses across more than 80 countries fell dark for sixty minutes in a […]

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

