Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»

Η Γαλλία καταδίκασε σήμερα, Κυριακή, τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον του Ισραήλ, καταγγέλλοντας μια «ανεύθυνη ενέργεια» που «αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή».

«Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τόνισε σήμερα ο Πασκάλ Κονφαβρέ, εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης».

Οι Χούθι στην Υεμένη ανέλαβαν την ευθύνη για δύο επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ το Σάββατο, σηματοδοτώντας την είσοδο των ανταρτών που συμμαχούν με την Τεχεράνη στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σε μια εποχή που η παγκόσμια θαλάσσια κυκλοφορία διαταράσσεται σοβαρά από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, η είσοδος των Χούθι στη σύγκρουση θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση.

Χούθι: «Με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέε, δήλωσε ότι θα εμπλακούν στον πόλεμο εάν νέοι σύμμαχοι ενωθούν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ή αν χρησιμοποιηθεί η Ερυθρά Θάλασσα για επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Ο Σαρέε είπε επίσης ότι είναι έτοιμοι να δράσουν εάν συνεχιστεί η κλιμάκωση εναντίον του Ιράν και του «άξονα αντίστασης», αλλά δεν διευκρίνισε ποια μορφή θα λάβει οποιαδήποτε παρέμβασή τους.

«Επιβεβαιώνουμε ότι βρισκόμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη για άμεση στρατιωτική επέμβαση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η οργάνωση πραγματοποίησε πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα μεταξύ 2023 και 2025, κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.