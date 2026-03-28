Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της χώρας του από την Υεμένη
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι επιχειρήθηκε η αναχαίτισή του.
- Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»
- Στην Κρήτη εντοπίστηκε η 17χρονη που είχε εξαφανιστεί από την Φυλή Αττικής
- Φρένο από τη Κομισιόν στη δημοσιονομική ρήτρα διαφυγής για τη λήψη μέτρων για την ενεργειακή ακρίβεια
- Το νέο συλλεκτικό αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά – Supercar αξίας 1 εκατ. ευρώ (pics+vids)
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ, για πρώτη φορά τον έναν μήνα πολέμου στη Μέση Ανατολή, αφού οι αντάρτες Χούθι απείλησαν ξανά χθες να εμπλακούν στη ένοπλη σύρραξη στο πλευρό του Ιράν (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters).
Σύμφωνα με λακωνικές ανακοινώσεις τους, εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και πρόσθεσαν ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια περίπου ένα τέταρτο αργότερα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Οι Χούθι της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ιράν, δήλωσαν το βράδυ χθες Παρασκευή ότι είναι έτοιμοι να επέμβουν στρατιωτικά, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εφόσον συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.
«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη»
Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ισλαμιστών ανταρτών της Υεμένης, Χούθι Γιαχία Σαρέε, είπε ότι θα εμπλακούν στον πόλεμο εάν νέοι σύμμαχοι ενωθούν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ή αν χρησιμοποιηθεί η Ερυθρά Θάλασσα για επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
Ο Σαρέε είπε επίσης ότι έτοιμοι να δράσουν εάν συνεχιστεί αυτό που αποκάλεσε κλιμάκωση εναντίον του Ιράν και του «άξονα αντίστασης», αλλά δεν διευκρίνισε ποια μορφή θα λάβει οποιαδήποτε παρέμβασή τους.
«Επιβεβαιώνουμε ότι βρισκόμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη για άμεση στρατιωτική επέμβαση», τόνισε.
- Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της χώρας του από την Υεμένη
- ΗΠΑ: Αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια ήταν στόχος σχεδίου δολοφονίας
- Ιράν: Εκκληση για «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ απευθύνει ο Βάντεφουλ
- Ιράν: Πιθανή συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας, Αιγύπτου, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας για τον πόλεμο
- Μπαχρέιν: Ερευνα για τον θάνατο υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
- Ιράν: Ετοιμοι οι Χούθι να μπουν στον πόλεμο εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις
- Η μηνιγγίτιδα σκοτώνει πάνω από 250.000 ανθρώπους σε όλον τον κόσμο κάθε χρόνο – Το ένα τρίτο είναι παιδιά
- Ο Τραμπ δηλώνει ότι η χώρα του θα μπορούσε να μη βοηθήσει άλλα μέλη του ΝΑΤΟ αν το χρειαστούν
