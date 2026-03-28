Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ, για πρώτη φορά τον έναν μήνα πολέμου στη Μέση Ανατολή, αφού οι αντάρτες Χούθι απείλησαν ξανά χθες να εμπλακούν στη ένοπλη σύρραξη στο πλευρό του Ιράν (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters).

Σύμφωνα με λακωνικές ανακοινώσεις τους, εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και πρόσθεσαν ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια περίπου ένα τέταρτο αργότερα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Οι Χούθι της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ιράν, δήλωσαν το βράδυ χθες Παρασκευή ότι είναι έτοιμοι να επέμβουν στρατιωτικά, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εφόσον συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.

«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ισλαμιστών ανταρτών της Υεμένης, Χούθι Γιαχία Σαρέε, είπε ότι θα εμπλακούν στον πόλεμο εάν νέοι σύμμαχοι ενωθούν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ή αν χρησιμοποιηθεί η Ερυθρά Θάλασσα για επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Ο Σαρέε είπε επίσης ότι έτοιμοι να δράσουν εάν συνεχιστεί αυτό που αποκάλεσε κλιμάκωση εναντίον του Ιράν και του «άξονα αντίστασης», αλλά δεν διευκρίνισε ποια μορφή θα λάβει οποιαδήποτε παρέμβασή τους.

«Επιβεβαιώνουμε ότι βρισκόμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη για άμεση στρατιωτική επέμβαση», τόνισε.