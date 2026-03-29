Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη
Η χαρακτηριστική φράση της Μιλένας Αποστολάκη, κατά την ομιλία της στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ότι «απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς, υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας», προκάλεσε την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, με την εκπρόσωπο Τύπου του κυβερνώντος κόμματος, Αλεξάνδρα Σδούκου, να κατηγορεί την πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψήφισαν ΝΔ.
Η κυρία Σδούκου έφτασε στο σημείο, μάλιστα, να μιλήσει για «εποχές των ‘γερμανοτσολιάδων’ και της πιο ακραίας τοξικότητας», παρότι αυτό που εννοούσε η κυρία Αποστολάκη ήταν ξεκάθαρα και δεν αφορούσε στους ψηφοφόρους.
«Πανικόβλητη η κυβερνητική προπαγάνδα από την κοινωνική και ηθική απομόνωση που υφίσταται, από τη σωρεία των σκανδάλων και τις άμεσες εκβιαστικές βολές του καταδικασμένου προμηθευτή του Predator Ταλ Ντίλιαν, επιχειρεί απελπισμένα να αλλάξει την ατζέντα παραχαράσσοντας και διαστρεβλώνοντας», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη, απαντώντας στις κατηγορίες της «γαλάζιας» εκπροσώπου.
Όπως αναφέρει σε δήλωσή της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, «γνωρίζει καλά η κυβέρνηση ποιοι είναι οι πελάτες, διότι τους εξυπηρετεί ανερυθρίαστα», ξεκαθαρίζοντας πως «δεν είναι ασφαλώς οι πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, πελάτες».
«Είναι οι στρατιές των ‘ημετέρων’ με τις απευθείας αναθέσεις, πελάτες. Είναι τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια, που θησαυρίζουν, πελάτες. Και απέναντι σε αυτούς τους πελάτες της δεξιάς, για το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας. Γι’ αυτούς τους πολίτες είμαστε εδώ», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Το ΠΑΣΟΚ ως «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ» θυμήθηκε η Σδούκου
«Η αλήθεια είναι πως το ΠΑΣΟΚ μάς έχει συνηθίσει τελευταία σε τοποθετήσεις ‘πράσινου ΣΥΡΙΖΑ’, αλλά η κ. Αποστολάκη ξεπέρασε κάθε φαντασία, που θύμισε τις εποχές των ‘γερμανοτσολιάδων’ και της πιο ακραίας τοξικότητας», υποστηρίζει η εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, κατηγορώντας την Μιλένα Αποστολάκη ότι «προσβάλλοντας τους πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, τους αποκάλεσε ‘πελάτες της Δεξιάς’».
Σημειώνει, μάλιστα, πως «ούτε η λέξη κατάντημα δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τον κατήφορο που επέλεξε η κ. Αποστολάκη για να χαρακτηρίσει το 41% των πολιτών, επειδή δεν ψήφισε το κόμμα που θα ήθελε εκείνη», για να προσθέσει πως «δυστυχώς όμως γίνεται ακόμα πιο θλιβερό, καθώς αυτή η χυδαιότητα δεν διορθώθηκε από κανέναν στο συνέδριο, ούτε την ηγεσία, ούτε το προεδρείο που δια της ανοχής τους, την υιοθέτησαν».
«Τα όσα είπε η κ. Αποστολάκη όμως δεν χαρακτηρίζουν τους πολίτες που δεν ψήφισαν το κόμμα που θέλει εκείνη. Χαρακτηρίζουν το ίδιο το κόμμα της που ενώ αυτοαποκαλείται ‘δημοκρατική παράταξη’, δεν έχει καταδικάσει ακόμα αυτή την αντιδημοκρατική τοποθέτηση», καταλήγει η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις