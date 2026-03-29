Πώς θα εξελιχθεί η επικίνδυνη κακοκαιρία που θα κορυφωθεί την Πρωταπριλιά – Οι «κόκκινες» περιοχές

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών, καθώς από την Τρίτη το βράδυ αναμένονται πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα φτάσουν τα 9 – 10 μποφόρ.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου, στην οποία παραθέτει και σχετικό χάρτη, «η Πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα της κακοκαιρίας».

Ο ίδιος προσθέτει ότι οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν πιθανότατα και την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυναμική της Τετάρτης.

Καλλιάνος: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το απόγευμα προς το βράδυ της Τρίτης, κυρίως με τη μορφή τοπικών βροχοπτώσεων που σταδιακά θα επεκταθούν στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα αρχίσουν να δυναμώνουν κυρίως προς τα Βόρεια.

Ωστόσο, η Τετάρτη 1η Απριλίου το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε φάση μέγιστης οργάνωσης και δραστηριότητας πάνω από την περιοχή μας.

Στον χάρτη που συνοδεύει την ανάρτηση, στις περιοχές που βρίσκονται στο εσωτερικό της κόκκινης καμπύλης (ροζ και κεραμιδί αποχρώσεις), τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα, με υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων ή χαλαζοπτώσεων και ακόμα πιο αυξημένο κίνδυνο για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές.

Πέραν των περιοχών αυτών, ωστόσο, ο μετεωρολόγος τονίζει ότι δεν πρέπει να υποτιμάται η δυναμική του καιρού και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, όπου η αστάθεια θα είναι επίσης έντονη.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση. Την Τετάρτη θα επικρατήσουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, ενώ σταδιακά, κυρίως στα βόρεια τμήματα και ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, θα στραφούν σε βορείους. Οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά τα 10 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να τα υπερβαίνουν.

Ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων με τις έντονες βροχοπτώσεις καθιστά την κατάσταση πιο επιβαρυμένη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες περιοχές – κυρίως εντός της κόκκινης ζώνης – τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 mm σε διάστημα 24 ωρών (την Πρωταπριλιά).

Κακοκαιρία: Οι «κόκκινες» περιοχές

Στη συνέχεια ο κ. Καλλιάνος αναφέρει ότι αν δεν υπάρξουν μεγάλες αλλαγές μέσα στα επόμενα προγνωστικά στοιχεία, οι περιοχές που τα φαινόμενα πιθανώς σε τοπικό επίπεδο να παρουσιάσουν την ισχυρότερη ένταση και τη μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στην Τετάρτη, είναι οι εξής :

Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος

Κεντρική και Ανατολική Στερεά

Αττική – Εύβοια – Σποράδες

Ανατολική, Νότια και Δυτική Θεσσαλία

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

Ανατολικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική και οργανωμένη κακοκαιρία, η οποία απαιτεί αυξημένη προσοχή, σημειώνει ο μετεωρολόγος. Ακολούθως, τονίζει ότι πρόκειται για ένα καιρικό σύστημα το οποίο, αν και παρουσιάζει αυξημένη οργάνωση και δυναμική, εντάσσεται στο πλαίσιο των φαινομένων που εκδηλώνονται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της άνοιξης στη χώρα μας.

Αυτή τη στιγμή, όπως λέει, η πιθανή παρουσία ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού καθιστά αναγκαία μια στοιχειώδη εγρήγορση, κυρίως ως προς τον προγραμματισμό των μετακινήσεων σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα.

🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Κολυδάς: «Προσοχή στη Θεσσαλία»

✅Αύριο Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος και σχεδόν αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 29, 2026

Κολυδάς: «Προσοχή στη Θεσσαλία»

Στο ίδιο πνεύμα, ο Θοδωρής Κολυδάς με δική του ανάρτηση εφιστά την προσοχή ειδικά στη Θεσσαλία, τονίζοντας παράλληλα ότι με τα σημερινά δεδομένα η δυναμική του συστήματος θα είναι ισχυρή. Το δεύτερο χαμηλό που ανεβαίνει από τις ακτές της Αφρικής θα προσδώσει μεγάλες εντάσεις ανέμου και φαινομένων.

Για αύριο Δευτέρα, ο ίδιος λέει ότι ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος και σχεδόν αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Η ορατότητα στα δυτικά νωρίς το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ και αργότερα στο Αιγαίο θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς.

Την Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή μεταβολή από το απόγευμα, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβρους αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη χώρα. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Η Τετάρτη και η Πέμπτη θα έχουν καθαρά χειμωνιάτικο χαρακτήρα για την εποχή, με εκτεταμένη κακοκαιρία, βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, κατά τόπους έντονες, καθώς και χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα την Τετάρτη στο Αιγαίο, όπου θα φτάσουν τοπικά έως και τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση και θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα.