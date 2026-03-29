Πώς θα εξελιχθεί η επικίνδυνη κακοκαιρία που θα κορυφωθεί την Πρωταπριλιά – Οι «κόκκινες» περιοχές
Ελλάδα 29 Μαρτίου 2026, 14:54

«Η Πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος για την κακοκαιρία - Δείτε χάρτη με τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών, καθώς από την Τρίτη το βράδυ αναμένονται πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα φτάσουν τα 9 – 10 μποφόρ.

Οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν πιθανότατα και την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυναμική της Τετάρτης

Σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου, στην οποία παραθέτει και σχετικό χάρτη, «η Πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα της κακοκαιρίας».

Ο ίδιος προσθέτει ότι οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν πιθανότατα και την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυναμική της Τετάρτης.

Καλλιάνος: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το απόγευμα προς το βράδυ της Τρίτης, κυρίως με τη μορφή τοπικών βροχοπτώσεων που σταδιακά θα επεκταθούν στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα αρχίσουν να δυναμώνουν κυρίως προς τα Βόρεια.

Ωστόσο, η Τετάρτη 1η Απριλίου το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε φάση μέγιστης οργάνωσης και δραστηριότητας πάνω από την περιοχή μας.

Στον χάρτη που συνοδεύει την ανάρτηση, στις περιοχές που βρίσκονται στο εσωτερικό της κόκκινης καμπύλης (ροζ και κεραμιδί αποχρώσεις), τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα, με υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων ή χαλαζοπτώσεων και ακόμα πιο αυξημένο κίνδυνο για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές.

Πέραν των περιοχών αυτών, ωστόσο, ο μετεωρολόγος τονίζει ότι δεν πρέπει να υποτιμάται η δυναμική του καιρού και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, όπου η αστάθεια θα είναι επίσης έντονη.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση. Την Τετάρτη θα επικρατήσουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, ενώ σταδιακά, κυρίως στα βόρεια τμήματα και ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, θα στραφούν σε βορείους. Οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά τα 10 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να τα υπερβαίνουν.

Ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων με τις έντονες βροχοπτώσεις καθιστά την κατάσταση πιο επιβαρυμένη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες περιοχές – κυρίως εντός της κόκκινης ζώνης – τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 mm σε διάστημα 24 ωρών (την Πρωταπριλιά).

Κακοκαιρία: Οι «κόκκινες» περιοχές

Στη συνέχεια ο κ. Καλλιάνος αναφέρει ότι αν δεν υπάρξουν μεγάλες αλλαγές μέσα στα επόμενα προγνωστικά στοιχεία, οι περιοχές που τα φαινόμενα πιθανώς σε τοπικό επίπεδο να παρουσιάσουν την ισχυρότερη ένταση και τη μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στην Τετάρτη, είναι οι εξής :

  • Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος
  • Κεντρική και Ανατολική Στερεά
  • Αττική – Εύβοια – Σποράδες
  • Ανατολική, Νότια και Δυτική Θεσσαλία
  • Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία
  • Ανατολικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική και οργανωμένη κακοκαιρία, η οποία απαιτεί αυξημένη προσοχή, σημειώνει ο μετεωρολόγος. Ακολούθως, τονίζει ότι πρόκειται για ένα καιρικό σύστημα το οποίο, αν και παρουσιάζει αυξημένη οργάνωση και δυναμική, εντάσσεται στο πλαίσιο των φαινομένων που εκδηλώνονται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της άνοιξης στη χώρα μας.

Αυτή τη στιγμή, όπως λέει, η πιθανή παρουσία ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού καθιστά αναγκαία μια στοιχειώδη εγρήγορση, κυρίως ως προς τον προγραμματισμό των μετακινήσεων σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα.

Κολυδάς: «Προσοχή στη Θεσσαλία»

Στο ίδιο πνεύμα, ο Θοδωρής Κολυδάς με δική του ανάρτηση εφιστά την προσοχή ειδικά στη Θεσσαλία, τονίζοντας παράλληλα ότι με τα σημερινά δεδομένα η δυναμική του συστήματος θα είναι ισχυρή. Το δεύτερο χαμηλό που ανεβαίνει από τις ακτές της Αφρικής θα προσδώσει μεγάλες εντάσεις ανέμου και φαινομένων.

Για αύριο Δευτέρα, ο ίδιος λέει ότι ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος και σχεδόν αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Η ορατότητα στα δυτικά νωρίς το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ και αργότερα στο Αιγαίο θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς.

Την Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή μεταβολή από το απόγευμα, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβρους αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη χώρα. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Η Τετάρτη και η Πέμπτη θα έχουν καθαρά χειμωνιάτικο χαρακτήρα για την εποχή, με εκτεταμένη κακοκαιρία, βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, κατά τόπους έντονες, καθώς και χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα την Τετάρτη στο Αιγαίο, όπου θα φτάσουν τοπικά έως και τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση και θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Ηλεκτρισμός
Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος 16χρονου
Στο νοσοκομείο το θύμα 29.03.26

Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος 16χρονου στο Αγρίνιο

Εις βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία για επίθεση στο Αγρίνιο, στην οποία περιλαμβάνεται και η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης για έναν εκ εξ αυτών

Ανησυχία Λέκκα για τα κτίρια στο Αγιο Ορος – Τι είπε για την πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα
Ελλάδα 29.03.26

Ανησυχία Λέκκα για τα κτίρια στο Αγιο Ορος – Τι είπε για την πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα

«Είναι ένα ρήγμα το οποίο είναι υποθαλάσσιο, δεν ξέρουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά του γιατί δεν είναι στη στεριά, ούτως ώστε να είναι σε άμεση οπτική και να το διαγνώσουμε πλήρως», είπε μεταξύ άλλων ο Ευθύμιος Λέκκας

Στη φυλακή ακόμα τέσσερις για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ, ανάμεσά τους και ο αδελφός πρώην παίκτη ριάλιτι
Ελλάδα 29.03.26

Στη φυλακή ακόμα τέσσερις για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ, ανάμεσά τους και ο αδελφός πρώην παίκτη ριάλιτι

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στη φυλακή οδηγούνται οι δύο λογιστές και ένας διαφημιστής που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι.

«Το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» – Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας του 34χρονου δύτη που χάθηκε στα Λιμανάκια
Στη Βουλιαγμένη 29.03.26

«Το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» - Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας του 34χρονου δύτη που χάθηκε στα Λιμανάκια

Η δασκάλα είχε επικοινωνήσει με τον 34χρονο, που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια, λίγο πριν από τη μοιραία κατάδυση για να επιβεβαιώσει το μάθημα και εκείνος της απάντησε ότι θα ξαναμιλήσουν...

Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Νέα επιδείνωση από Τρίτη
Πρόγνωση ΕΜΥ 29.03.26

Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Νέα επιδείνωση από Τρίτη

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Στρατιωτικές βάσεις: Ορατές στο Google maps οι εγκαταστάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα
Σε δημόσια θέα 29.03.26

Ορατές στο Google maps οι βάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα

Την ώρα που συλλαμβάνονται κατάσκοποι έξω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις επειδή φωτογραφίζουν κτίρια, εξοπλισμό, όπλα και υλικά, οι υποδομές των βάσεων είναι σε δημόσια θέα μέσω εφαρμογής της Google

Υποκλοπές: Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία
Υποκλοπές 29.03.26

Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου ερευνών για τις υποκλοπές οι ήδη καταδικασθέντες ενδέχεται να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες

Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής
Ελλάδα 28.03.26

Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής

«Από πολύ μικρή ήμουν φύσει ανήσυχη, αναζητούσα πάντα κάτι διαφορετικό, ήμουν επαναστάτρια με τον τρόπο μου. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα πρωτοποριακά πράγματα» τόνιζε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Τραγωδία 29.03.26

Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του

Σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια έξοδο στη Σάντα Μόνικα, λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του και μια περίοδο αλλεπάλληλων απωλειών

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι παγκόσμιοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας καταρρέει - Πού είναι το διεθνές εμπόριο πιο ευάλωτο;

Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο
Κόσμος 29.03.26

Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο

Είναι «η πρώτη φορά εδώ και αιώνες» που οι ιερείς της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς

Η πρόταση της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – Πρότεινε μείωση 50% στις αποδοχές του
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η πρόταση της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – Πρότεινε μείωση 50% στις αποδοχές του

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει αρχίσει ήδη να απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, μιας και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι. Ωστόσο η Μπαρτσελόνα δεν έχει σκοπό να τον αφήσει.

Ινσουλίνη σε χάπι ίσως καταργήσει σύντομα τις ενέσεις για εκατομμύρια διαβητικούς
Επιστήμες 29.03.26

Ινσουλίνη χωρίς ένεση; Ένα χάπι υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων διαβητικών

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Η Μαρινέλλα με την κόρη της στο Final 4 της Γάνδης με τον Άρη: Όσα δήλωνε στον Κώστα Χαρδαβέλλα (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Η Μαρινέλλα με την κόρη της στο Final 4 της Γάνδης με τον Άρη: Όσα δήλωνε στον Κώστα Χαρδαβέλλα (vid)

Η Μαρινέλλα μαζί με την κόρη της στην Γάνδη, στιγμές πριν την έναρξη του ημιτελικού Άρης - Τρέισερ Μιλάνου, κάνει δηλώσεις γεμάτη αγωνία στον Κώστα Χαρδαβέλλα.

Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
«Όλοι τη χειροκροτήσαμε» 29.03.26

Η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας: Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν από σκηνής τη σπουδαία τραγουδίστρια

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

Athens Goes Dark for Earth Hour 2026 as Millions Join Global Climate Vigil (videos)
English edition 29.03.26

Athens Goes Dark for Earth Hour 2026 as Millions Join Global Climate Vigil (videos)

Millions of people around the world switched off their lights on Saturday evening in a show of solidarity for the planet, marking Earth Hour 2026, the annual WWF initiative now in its second decade. From 8:30 to 9:30 p.m., landmarks, homes and businesses across more than 80 countries fell dark for sixty minutes in a […]

Βατικανό: Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας
Κόσμος 29.03.26

Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας - «Τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα»

Ο Πάπας δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κάποιους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά έχει αυξήσει την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

KTEO: Το χαρτί που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο αν δεν θέλετε να πληρώσετε 350 ευρώ πρόστιμο
Τον νου σας 29.03.26

Ποιο είναι το χαρτί που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο αν δεν θέλετε να πληρώσετε 350 ευρώ πρόστιμο

Σε ποιες περιπτώσεις το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί στα 30 ευρώ - Πόσο είναι το χρονικό περιθώριο που έχει ο οδηγός από τη λήξη της προηγούμενης βεβαίωσης

Το νέο άλμπουμ Raye ξαναδίνει ψυχή στην ποπ
Music 29.03.26

Raye: Η μεγάλη επιστροφή με έναν δίσκο που δίνει ξανά ψυχή στην ποπ μουσική

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του ντεμπούτου της, η Raye επιστρέφει με έναν τολμηρό και πολυεπίπεδο δίσκο, αφήνοντας πίσω τις «συνταγές» και δοκιμάζοντας τα όρια της σύγχρονης ποπ

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα
Ο παράγοντας ανισότητα 29.03.26

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά - Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα

Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Τι λέει ο αλγόριθμος για τη Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)
Euroleague 29.03.26

Τι λέει ο αλγόριθμος για τη Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)

Ο Ολυμπιακός και η δεδομένη τετράδα, το 25% του Παναθηναϊκού και τα πιθανά ζευγάρια για τα play offs της Euroleague – Όλα τα δεδομένα στην τελική ευθεία της regular season.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

