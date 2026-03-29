Χειμωνιάτικο θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού παρά την έλευση, ημερολογιακά, της άνοιξης. Μια επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών η οποία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το απόγευμα – βράδυ της Τρίτης (31/03) έως και την Πέμπτη (02/04), με πιο δύσκολη μέρα την Τετάρτη (01/04).

Οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν πιθανότατα και την Παρασκευή (03/04) χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυναμική της Τετάρτης.

«Η πρωταπριλιά η πιο επιβαρυμένη ημέρα»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το απόγευμα προς το βράδυ της Τρίτης, κυρίως με τη μορφή τοπικών βροχοπτώσεων που σταδιακά θα επεκταθούν στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα αρχίσουν να δυναμώνουν κυρίως προς τα Βόρεια.

Ωστόσο, η Τετάρτη, 1η Απριλίου, αναμένεται να αποτελέσει την πιο επιβαρυμένη ημέρα, διότι το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε φάση μέγιστης οργάνωσης και δραστηριότητας πάνω από την περιοχή μας.

Στον χάρτη που δίνει στη δημοσιότητα (meteoam.it) οι περιοχές που βρίσκονται εντός της λευκής καμπύλης και αποτυπώνονται με αποχρώσεις του γαλάζιου και του μπλε αντιστοιχούν σε περιοχές όπου αναμένονται φαινόμενα με βροχοπτώσεις σχεδόν γενικευμένου χαρακτήρα, μέτριας έως και ισχυρής έντασης. Σε τοπικό επίπεδο, δεν αποκλείεται να σημειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Εντός αυτής της ευρύτερης ζώνης έχει σημειώσει ένα πιο κρίσιμο «υποσύνολο» όπου βρίσκονται οι περιοχές που βρίσκονται στο εσωτερικό της κόκκινης καμπύλης, όπου αποτυπώνονται με ροζ και κεραμιδί αποχρώσεις. Εκεί, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα, με υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων ή χαλαζοπτώσεων και ακόμα πιο αυξημένο κίνδυνο για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές αυτές, χωρίς όμως να υποτιμάται η δυναμική του καιρού και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, όπου η αστάθεια θα είναι επίσης έντονη.

Ενισχύονται οι άνεμοι

Παράλληλα, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση. Την Τετάρτη θα επικρατήσουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, ενώ σταδιακά, κυρίως στα βόρεια τμήματα και ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, θα στραφούν σε βορείους. Οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά τα 10 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να τα υπερβαίνουν.

Ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων με τις έντονες βροχοπτώσεις καθιστά την κατάσταση πιο επιβαρυμένη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες περιοχές -κυρίως εντός της κόκκινης ζώνης- τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 mm σε διάστημα 24 ωρών (Τετάρτη).

Οι «κόκκινες» περιοχές

Αν δεν υπάρξουν μεγάλες αλλαγές μέσα στα επόμενα προγνωστικά στοιχεία, οι περιοχές που τα φαινόμενα πιθανώς σε τοπικό επίπεδο να παρουσιάσουν την ισχυρότερη ένταση και τη μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στην Τετάρτη, είναι οι εξής σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο:

Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος

Κεντρική και Ανατολική Στερεά

Αττική – Εύβοια – Σποράδες

Ανατολική, Νότια και Δυτική Θεσσαλία

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

Ανατολικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική και οργανωμένη κακοκαιρία, η οποία απαιτεί αυξημένη προσοχή με τον γνωστό μετεωρολόγο να εκτιμά ότι εντός των επόμενων ωρών είναι πιθανό να εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Σημειώνει πως είναι σκόπιμο ο κρατικός μηχανισμός να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, ακόμη και προληπτικά, ανεξαρτήτως της τελικής έντασης των φαινομένων.

Αν και παρόμοια επεισόδια έχουν εκδηλωθεί πολλές φορές στο παρελθόν, η συγκεκριμένη διαταραχή εμφανίζει χαρακτηριστικά που δικαιολογούν τη στενή παρακολούθησή της και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

«Προσοχή στη Θεσσαλία» από την κακοκαιρία

«Η Τετάρτη και η Πέμπτη θα έχουν καθαρά χειμωνιάτικο χαρακτήρα για την εποχή, με εκτεταμένη κακοκαιρία, βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, κατά τόπους έντονες, καθώς και χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα την Τετάρτη στο Αιγαίο, όπου θα φτάσουν τοπικά έως και τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση και θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα», αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Αύριο Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος και σχεδόν αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 29, 2026

Ο πολύπειρος μετεωρολόγος σημειώνει πως «με τα σημερινά δεδομένα η δυναμική του συστήματος θα είναι ισχυρή. Το δεύτερο χαμηλό που ανεβαίνει από τις ακτές της Αφρικής θα προσδώσει μεγάλες εντάσεις ανέμου και φαινομένων. Η Θεσσαλία θέλει προσοχή».