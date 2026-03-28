Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28 Μαρτίου 2026, 16:20

Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς τρελαίνει… κόσμο στο NCAA με τις επιδόσεις του και πρώην σταρ του NBA τον αποθεώνουν – Τα δεδομένα για το αν θα επιλέξει να αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή με την Ελλάδα

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα που αγωνίζονται στο NCAA, γι’ αυτό και πρώην σταρ του NBA αποθέωσαν τον 21χρονο γκαρντ για τις επιδόσεις του.

Ο υιός του Πέτζα Στογιάκοβιτς έχει τραβήξει τα φώτα πάνω του, καθώς σαρώνει με τη φανέλα του Ιλινόις, ενώ για εκείνον «μάχονται» και η Εθνική Σερβίας με την Ελλάδα ώστε να τον πείσουν να επιλέξει μία από αυτές στο μέλλον.

Ο μαγικός κόσμος του NBA αποθεώνει τον 21χρονο γκαρντ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιλινόι του Στογιάκοβιτς προκρίθηκε στους «8» του March Madness, καθώς επικράτησε με 65-55 του Χιούστον.

Για ακόμη μία φορά, ο Αντρέι ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της ομάδας του, καθώς σημείωσε 13 πόντους με 4/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, ενώ είχε 2 ριμπάουντ, μία ασίστ και δύο λάθη.

Ο πρώην NBAer και νυν αναλυτής του μπάσκετ, Τζέιλεν Ρόουζ έπλεξε το εγκώμιο του νεαρού γκαρντ και ανέφερε σε… ελεύθερη μετάφραση: ««Ε, φυσικά, είναι Στογιάκοβιτς, εννοείται πως θα επιχειρήσει να πάρει το σουτ και θα το βάλει».

Ο μαγικός κόσμος του NBA υποκλίνεται στον 21χρονο, καθώς στο παρελθόν για το ταλέντο του είχε μιλήσει και ο Κλαρκ Κέλογκ: «Ο Στογιάκοβιτς είναι φαινόμενο, πρόκειται για έναν παίκτη πολύ δυνατό σωματικά, που έχει πολύ καλές δεξιότητες με την μπάλα».

Τα δεδομένα για την επιλογή του Στογιάκοβιτς σχετικά με το αν θα αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή τη γαλανόλευκη

Ο Στογιάκοβιτς αποτελεί πόλο έλξης ανάμεσα στην Εθνική Σερβίας και την Εθνική Ελλάδας, αφού και οι δύο χώρες «παλεύουν» για να τον πείσουν να τους εκπροσωπήσει.

Υπενθυμίζεται ότι ο 21χρονος γκαρντ έχει ελληνικό διαβατήριο, καθώς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη του 2004, η μητέρα του είναι Ελληνίδα και ο πατέρας του ο εμβληματικός, Πέτζα Στογιάκοβιτς.

Ωστόσο, ο νεαρός αθλητής  δεν έζησε ποτέ στην Ελλάδα (πλην τα πρώτα δύο χρόνια μετά τη γέννησή του), εξ’ ου και ο λόγος που δυσκολεύει το κομμάτι της επιλογής για την μπασκετική του εθνικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mozzart Sport», αντιπροσωπεία της σερβικής Ομοσπονδίας ετοιμάζει δικό της ταξίδι στις ΗΠΑ για να πείσει τον Στογιάκοβιτς να αγωνιστεί μελλοντικά με τη χώρα.

Πρόσφατα, είχε πράξει κάτι ανάλογο και ο General Manager της Εθνικής Ελλάδας, Νίκος Ζήσης, ο οποίος ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον Αντρέι Στογιάκοβιτς και να τον πείσει να ενταχθεί στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Τουρισμός
Τουρισμός: Εκπτώσεις σε Ρόδο και Σαντορίνη – Πιέσεις στις κρατήσεις λόγω γεωπολιτικής κρίσης 

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Κόσμος
«Οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν σύντομα από το Ιράν» λέει ο Βανς

On Field 28.03.26

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς

Μπάσκετ 28.03.26

Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν

Ο Στέρλινγκ Μπράουν οδήγησε την Παρτιζάν στη νίκη επί της Βαλένθια, με τη σπουδαία εμφάνισή του να του χαρίζει τον τίτλο του MVP της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες
Πόλο 28.03.26

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, έχοντας πλέον 20 νίκες σε 20 αγώνες και όντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία – Κλείδωσε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs

Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό
Euroleague 28.03.26

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες του μετά την επικράτηση κόντρα στη Μονακό και παράλληλα, έδωσε το σύνθημα για τη νίκη εναντίον του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι των αιωνίων για τη Stoiximan GBL (30/3).

Οι παίκτες της Μαυριτανίας έκαναν σαν… τρελοί για τον Μέσι – Πήρε τη φανέλα του ο Κοϊτά (vid)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Χαμός έγινε στα αποδυτήρια της Μαυριτανίας μετά το τέλος του αγώνα με την Αργεντινή, με τον Κοϊτά της ΑΕΚ να δίνει… μάχη με τους συμπαίκτες του για μια φανέλα του Μέσι

Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ για τον Λιονέλ Μέσι για την προστασία της παγκόσμιας εμπορικής του αυτοκρατορίας

Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει περιουσία 850 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να λαμβάνει «μισθό» - Πώς γίνεται αυτό;

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Δύο νεκροί από το τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Πώς συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα
Ελλάδα 28.03.26 Upd: 18:08

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου μισό χιλιόμετρο πριν τον κόμβο της Δωδώνης στην Εγνατία Οδό - Αρχικά συγκρούστηκε ΙΧ με νταλίκα και ακολούθησε παράσυρση πεζού και νέα σύγκρουση από δεύτερο ΙΧ

Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή Δημοκρατία όταν το Μαξίμου-gate κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε τη συγκάλυψη» σημείωσε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου

Δίκη υποκλοπών: Οι απαντήσεις που εξέθεσαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και ο αστείος έλεγχος στην ΕΥΠ
Πολιτική 28.03.26

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΑΔ στη (μη) διερεύνηση του σκανδάλου, με την ερεύνα να ξεκινά υπό την καθοδήγηση του «governor» προσωπική επιλογή Μητσοτάκη. Οι απαντήσεις της διοικήτριας που προκάλεσαν την αρνητική εντύπωση τόσο του προέδρου όσο και του εισαγγελέα.

Για πρώτη φορά ο 55χρονος οδηγός του τροχαίου στην Παλλήνη εξηγεί πώς έγινε το ατύχημα
Τι λέει στο in 28.03.26

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, με την μέτρηση να καταγράφει 0,90mg/l, δηλαδή περίπου 4 φορές παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Παπανδρέου: Το κράτος δικαίου είναι έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ο κ. Παπανδρέου κατέθεσε με την ομιλία του «πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας», «πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα», όπως είπε.

Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Κόσμος 28.03.26

«Το Ιράν πρέπει να «ανοίξει τα Στενά του Τραμπ, εννοώ, του Ορμούζ», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια από το κοινό.

Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην χθεσινή ομιλίας του, όπου απέκλεισε κάθε πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διασφαλίσει «την προγραμματική και πολιτική του αυτονομία», κάτι που, όπως είπε, πρέπει να συνοδεύεται από «ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων»

Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη
Διπλωματία 28.03.26

Ο Γεραπετρίτης τόνισε ιδιαίτερα και την συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης και του προέδρου της, Κανάκη Μανδαλιού στην οικοδόμηση του ελληνικού Γενικού Προξενείου στην πόλη

Τέμπη: Αντίθετος ο Πλακιάς στο ενδεχόμενο αλλαγής αίθουσας για τη δίκη – «Όποιος το κάνει θα με βρει απέναντι»
Ανάρτηση 28.03.26

«Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα και θα τελειώσει πάλι εκεί - Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στη Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται εκεί που θα δικάζουν τους ενόχους», λέει ο Νίκος Πλακιάς

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

