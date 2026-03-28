Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα που αγωνίζονται στο NCAA, γι’ αυτό και πρώην σταρ του NBA αποθέωσαν τον 21χρονο γκαρντ για τις επιδόσεις του.

Ο υιός του Πέτζα Στογιάκοβιτς έχει τραβήξει τα φώτα πάνω του, καθώς σαρώνει με τη φανέλα του Ιλινόις, ενώ για εκείνον «μάχονται» και η Εθνική Σερβίας με την Ελλάδα ώστε να τον πείσουν να επιλέξει μία από αυτές στο μέλλον.

Ο μαγικός κόσμος του NBA αποθεώνει τον 21χρονο γκαρντ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιλινόι του Στογιάκοβιτς προκρίθηκε στους «8» του March Madness, καθώς επικράτησε με 65-55 του Χιούστον.

Για ακόμη μία φορά, ο Αντρέι ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της ομάδας του, καθώς σημείωσε 13 πόντους με 4/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, ενώ είχε 2 ριμπάουντ, μία ασίστ και δύο λάθη.

Ο πρώην NBAer και νυν αναλυτής του μπάσκετ, Τζέιλεν Ρόουζ έπλεξε το εγκώμιο του νεαρού γκαρντ και ανέφερε σε… ελεύθερη μετάφραση: ««Ε, φυσικά, είναι Στογιάκοβιτς, εννοείται πως θα επιχειρήσει να πάρει το σουτ και θα το βάλει».

Jalen Rose was WILDING on live TV after watching Andrej Stojaković cook the Houston Cougars: “Of course he a Stojaković. So you know he gotta shoot that b*tch” 😭😂 pic.twitter.com/UchUWaB1nF — Hater Report (@HaterReport) March 27, 2026

Ο μαγικός κόσμος του NBA υποκλίνεται στον 21χρονο, καθώς στο παρελθόν για το ταλέντο του είχε μιλήσει και ο Κλαρκ Κέλογκ: «Ο Στογιάκοβιτς είναι φαινόμενο, πρόκειται για έναν παίκτη πολύ δυνατό σωματικά, που έχει πολύ καλές δεξιότητες με την μπάλα».

Τα δεδομένα για την επιλογή του Στογιάκοβιτς σχετικά με το αν θα αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή τη γαλανόλευκη

Ο Στογιάκοβιτς αποτελεί πόλο έλξης ανάμεσα στην Εθνική Σερβίας και την Εθνική Ελλάδας, αφού και οι δύο χώρες «παλεύουν» για να τον πείσουν να τους εκπροσωπήσει.

Υπενθυμίζεται ότι ο 21χρονος γκαρντ έχει ελληνικό διαβατήριο, καθώς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη του 2004, η μητέρα του είναι Ελληνίδα και ο πατέρας του ο εμβληματικός, Πέτζα Στογιάκοβιτς.

Ωστόσο, ο νεαρός αθλητής δεν έζησε ποτέ στην Ελλάδα (πλην τα πρώτα δύο χρόνια μετά τη γέννησή του), εξ’ ου και ο λόγος που δυσκολεύει το κομμάτι της επιλογής για την μπασκετική του εθνικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mozzart Sport», αντιπροσωπεία της σερβικής Ομοσπονδίας ετοιμάζει δικό της ταξίδι στις ΗΠΑ για να πείσει τον Στογιάκοβιτς να αγωνιστεί μελλοντικά με τη χώρα.

Πρόσφατα, είχε πράξει κάτι ανάλογο και ο General Manager της Εθνικής Ελλάδας, Νίκος Ζήσης, ο οποίος ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον Αντρέι Στογιάκοβιτς και να τον πείσει να ενταχθεί στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.