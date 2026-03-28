Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βεζένκοφ: «Είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά εγώ δεν θα τον χαιρετούσα»
Euroleague 28 Μαρτίου 2026, 09:56

Ο Σάσα Βεζένκοφ προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη σε δηλώσεις που παραχώρησε…

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Ο Σάσα Βεζένκοφ παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη και μίλησε για την καριέρα του, τη δύσκολη περίοδο που πέρασε στην Μπαρτσελόνα, ενώ προχώρησε σε μια αποκάλυψη σχετικά με τον προπονητή που δεν θα χαιρετούσε αν έβλεπε.

Αυτός όπως είπε ο ίδιος ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού στις δηλώσεις του δεν είναι άλλος από τον Σβέτισλαβ Πέσιτς που είχε προπονητή στην Μπαρτσελόνα και εξήγησε ότι παρά το πέρασμα των χρόνων, η πικρία του για εκείνη τη συνεργασία δεν έχει σβήσει.

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού τόνισε στο Game On Podcast ότι από τη φύση του προσπαθεί να μην κρατά κακίες και να ψάχνει πρώτα τα λάθη στον εαυτό του, ακόμη και όταν ένιωθε ότι αδικείται.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βεζένκοφ:

«Γενικά δεν κρατάω κακίες και προσπαθώ να δω τι έκανα λάθος — ότι δεν ήμουν στο επίπεδο που έπρεπε ή μπορούσα να είμαι», ανέφερε, τονίζοντας ότι πολλές φορές πήγαινε σπίτι και σκεφτόταν να μιλήσει ευθέως στον προπονητή του. «Πήγαινα σπίτι και σκεφτόμουν να μιλήσω ευθέως μαζί του, να του πω “μου φέρεσαι άδικα” ή ότι με περνάς μέσα από δυσκολίες», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τρίτη του χρονιά στη Βαρκελώνη, εξηγώντας ότι τότε οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάστηκαν έντονα. «Στην τρίτη μου χρονιά στην Μπαρτσελόνα συνέβησαν κάποια πράγματα με ορισμένους προπονητές. Εκείνη τη χρονιά δοκιμάστηκαν οι ανθρώπινες σχέσεις. Μπορεί να σε αντιμετωπίζουν άδικα, ο προπονητής μπορεί να έχει πρόβλημα μαζί σου, αλλά το να έχεις υπομονή και να είσαι κύριος έχει σημασία», υπογράμμισε.

Παρά τη δύσκολη συνθήκη, ο Βεζένκοβ αποκάλυψε ότι η δική του απάντηση ήταν η δουλειά, η συνέπεια και η προσπάθεια να δείχνει καθημερινά την αξία του. «Προσπαθούσα να αποδείξω την αξία μου στις προπονήσεις. Να φτάνω πρώτος, να φεύγω τελευταίος, να είμαι εκεί για τον προπονητή. Και αν δεν με βάλεις να παίξω, εντάξει. Θα βρω εγώ τη λύση», σημείωσε.

Το πιο σημαντικό κομμάτι της τοποθέτησής του, πάντως, ήρθε όταν μίλησε για το σήμερα και για το πώς βλέπει πλέον τον Πέσιτς. Ο Βεζένκοβ ξεκαθάρισε ότι, παρότι κρατά εξαιρετικές σχέσεις με πρώην συμπαίκτες του από εκείνη την εποχή, η προσωπική του σχέση με τον Σέρβο τεχνικό δεν αποκαταστάθηκε ποτέ.

«Έχω ακόμη εξαιρετικές σχέσεις με τα παιδιά που παίξαμε μαζί. Μιλάμε πολύ συχνά. Με φρόντισαν σαν έναν από τους νεότερους παίκτες της ομάδας», ανέφερε αρχικά, για να γίνει αμέσως μετά πολύ πιο ωμός: «Αντιμετωπίσαμε πρόσφατα αυτόν τον προπονητή. Δεν μπορώ να είμαι διπρόσωπος. Δεν θα τον χαιρετούσα, ούτε θα του έλεγα γεια», είπε, ενώ έσπευσε να συμπληρώσει ότι «ως προπονητής είναι πολύ καλός και επιτυχημένος».

Κατώτατος μισθός: Γιατί η αύξηση στα 920 ευρώ δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας 

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Φόβοι για νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι

Ποδόσφαιρο 28.03.26

Οι παίκτες της Μαυριτανίας έκαναν σαν… τρελοί για τον Μέσι – Πήρε τη φανέλα του ο Κοϊτά (vid)

Χαμός έγινε στα αποδυτήρια της Μαυριτανίας μετά το τέλος του αγώνα με την Αργεντινή, με τον Κοϊτά της ΑΕΚ να δίνει… μάχη με τους συμπαίκτες του για μια φανέλα του Μέσι

Ποδόσφαιρο 28.03.26

Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»

Δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ για τον Λιονέλ Μέσι για την προστασία της παγκόσμιας εμπορικής του αυτοκρατορίας

Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
Μπάσκετ 27.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Η Αρμάνι Μιλάνο συμφώνησε με τον Χολ – Ψάχνεται και για Πίτερς
Euroleague 27.03.26

Η Αρμάνι Μιλάνο έκλεισε τον Ντέβον Χολ με ένα «χρυσό» τριετές deal και πάει για τον μεγάλο στόχο της στο «4» που δεν είναι άλλος από τον Άλεκ Πίτερς – Τι ισχύει με τον Αμερικανό του Ολυμπιακού…

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό
Euroleague 27.03.26

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας παίκτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μονακό, όμως η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει οικονομικά προβλήματα και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος το καλοκαίρι – Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του και γιατί μπορεί να γίνει η πιο «καυτή» περίπτωση του καλοκαιριού.

Τα τελευταία λόγια της Νοέλια πριν από την ευθανασία – Οι βιασμοί, η απελπισία και η βουτιά στο κενό
Ισπανία 28.03.26

Η Νοέλια είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, δέχτηκε τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε διαφορετικές περιόδους, με αποκορύφωμα τον ομαδικό βιασμό της - Έπεσε από το παράθυρο από απελπισία και έμεινε παραπληγική

Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»
Κόσμος 28.03.26

Οι Χούθι δήλωσαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έρχεται μετά από τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη και αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν.

Οι παίκτες της Μαυριτανίας έκαναν σαν… τρελοί για τον Μέσι – Πήρε τη φανέλα του ο Κοϊτά (vid)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Χαμός έγινε στα αποδυτήρια της Μαυριτανίας μετά το τέλος του αγώνα με την Αργεντινή, με τον Κοϊτά της ΑΕΚ να δίνει… μάχη με τους συμπαίκτες του για μια φανέλα του Μέσι

Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Editorial 28.03.26

Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Ιωάννινα: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου
Φως στο Τούνελ 28.03.26

Για τον 55χρονο πρώην συνοριοφύλακα που εξαφανίστηκε από τα Ιωάννινα στις 14 Μαρτίου έχει εκδοθεί Silver Alert - Τι λένε για την υπόθεση άνθρωποι που τον είδαν λίγο προτού χαθεί από προσώπου γης

Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ για τον Λιονέλ Μέσι για την προστασία της παγκόσμιας εμπορικής του αυτοκρατορίας

Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
Chemisier 28.03.26

Το κατάστημα της Place Vendôme από το 1938 δε διαθέτει e-shop, ωστόσο βγήκε στο προσκήνιο χάρη στη συνεργασία του με τη Chanel και τα πουκάμισά του από 400 ευρώ που γοήτευσαν τους Κένεντι, Μπωντλαίρ, Ντενέβ.

Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Το πανηγυρικό κλίμα και η θερμή αγκαλιά Ανδρουλάκη-Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Με σημαίες, συνθήματα και το «Καλημέρα Ήλιε» να αντηχεί στο στάδιο Τάε Κβο Ντο, ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής οι εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε πανηγυρικό κλίμα.

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

