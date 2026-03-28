Βεζένκοφ: «Είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά εγώ δεν θα τον χαιρετούσα»

Ο Σάσα Βεζένκοφ παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη και μίλησε για την καριέρα του, τη δύσκολη περίοδο που πέρασε στην Μπαρτσελόνα, ενώ προχώρησε σε μια αποκάλυψη σχετικά με τον προπονητή που δεν θα χαιρετούσε αν έβλεπε.

Αυτός όπως είπε ο ίδιος ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού στις δηλώσεις του δεν είναι άλλος από τον Σβέτισλαβ Πέσιτς που είχε προπονητή στην Μπαρτσελόνα και εξήγησε ότι παρά το πέρασμα των χρόνων, η πικρία του για εκείνη τη συνεργασία δεν έχει σβήσει.

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού τόνισε στο Game On Podcast ότι από τη φύση του προσπαθεί να μην κρατά κακίες και να ψάχνει πρώτα τα λάθη στον εαυτό του, ακόμη και όταν ένιωθε ότι αδικείται.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βεζένκοφ:

«Γενικά δεν κρατάω κακίες και προσπαθώ να δω τι έκανα λάθος — ότι δεν ήμουν στο επίπεδο που έπρεπε ή μπορούσα να είμαι», ανέφερε, τονίζοντας ότι πολλές φορές πήγαινε σπίτι και σκεφτόταν να μιλήσει ευθέως στον προπονητή του. «Πήγαινα σπίτι και σκεφτόμουν να μιλήσω ευθέως μαζί του, να του πω “μου φέρεσαι άδικα” ή ότι με περνάς μέσα από δυσκολίες», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τρίτη του χρονιά στη Βαρκελώνη, εξηγώντας ότι τότε οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάστηκαν έντονα. «Στην τρίτη μου χρονιά στην Μπαρτσελόνα συνέβησαν κάποια πράγματα με ορισμένους προπονητές. Εκείνη τη χρονιά δοκιμάστηκαν οι ανθρώπινες σχέσεις. Μπορεί να σε αντιμετωπίζουν άδικα, ο προπονητής μπορεί να έχει πρόβλημα μαζί σου, αλλά το να έχεις υπομονή και να είσαι κύριος έχει σημασία», υπογράμμισε.

Παρά τη δύσκολη συνθήκη, ο Βεζένκοβ αποκάλυψε ότι η δική του απάντηση ήταν η δουλειά, η συνέπεια και η προσπάθεια να δείχνει καθημερινά την αξία του. «Προσπαθούσα να αποδείξω την αξία μου στις προπονήσεις. Να φτάνω πρώτος, να φεύγω τελευταίος, να είμαι εκεί για τον προπονητή. Και αν δεν με βάλεις να παίξω, εντάξει. Θα βρω εγώ τη λύση», σημείωσε.

Το πιο σημαντικό κομμάτι της τοποθέτησής του, πάντως, ήρθε όταν μίλησε για το σήμερα και για το πώς βλέπει πλέον τον Πέσιτς. Ο Βεζένκοβ ξεκαθάρισε ότι, παρότι κρατά εξαιρετικές σχέσεις με πρώην συμπαίκτες του από εκείνη την εποχή, η προσωπική του σχέση με τον Σέρβο τεχνικό δεν αποκαταστάθηκε ποτέ.

«Έχω ακόμη εξαιρετικές σχέσεις με τα παιδιά που παίξαμε μαζί. Μιλάμε πολύ συχνά. Με φρόντισαν σαν έναν από τους νεότερους παίκτες της ομάδας», ανέφερε αρχικά, για να γίνει αμέσως μετά πολύ πιο ωμός: «Αντιμετωπίσαμε πρόσφατα αυτόν τον προπονητή. Δεν μπορώ να είμαι διπρόσωπος. Δεν θα τον χαιρετούσα, ούτε θα του έλεγα γεια», είπε, ενώ έσπευσε να συμπληρώσει ότι «ως προπονητής είναι πολύ καλός και επιτυχημένος».