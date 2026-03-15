Συγκλονιστικός Βεζένκοφ: «Μέχρι πότε θα χάνονται νέες ψυχές στο βωμό των ομάδων;»
Μπάσκετ 15 Μαρτίου 2026, 16:41

Τρομερές δηλώσεις από τον Σάσα Βεζένκοφ για τη νέα δολοφονία με οπαδικό υπόβαθρο, με τον Βούλγαρο φόργουορντ του Ολυμπιακού να τονίζει ότι άπαντες στον χώρο του αθλητισμού πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Πανιωνίου, ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στην ΕΡΤ και σχολιάζοντας τη δολοφονία του οπαδού του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, αναρωτήθηκε ως πότε θα σκοτώνονται άνθρωποι επειδή δεν αρέσει σε κάποιον άλλον η ομάδα που υποστηρίζει.

Παράλληλα, ο Βούλγαρος φόργουορντ μίλησε για τη νίκη των Ερυθρόλευκων, για την κατάστασή του, αλλά και για τη συνέχεια των Πειραιωτών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ:

«Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα είναι στενάχωρα και οφείλουμε από το πόστο που έχει ο καθένας να μιλάει. Μέχρι πότε θα σκοτώνονται άνθρωποι επειδή δεν αρέσει σε κάποιον η ομάδα που υποστηρίζει. Μια μάνα χάνει το παιδί της, περιμένει να γυρίσει και δεν γυρνάει. Μέχρι πότε θα είναι πρόβλημα τι ομάδα είναι ο καθένας. Έχουμε ευθύνη όλοι ο καθένας από τη θέση του να προστατέψει τον αθλητισμό.

Δεν μπορούν να κερδίζουν όλοι, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι, μέχρι πότε θα χάνονται νέες ψυχές στο βωμό του ποια ομάδα υποστηρίζουν. Δεν είμαι αρμόδιος, έκρινα ότι πρέπει να τα πω. Θέλουμε τον κόσμο στο γήπεδο, αλλά ο καθένας πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Έχουμε 2026 και αυτά γίνονται εδώ και 40 χρόνια. Είναι κρίμα και άδικο», ανέφερε.

Για την επιστροφή του στη δράση μετά από πέντε ματς απουσίας: «Ήταν δύσκολες τρεις εβδομάδες, γιατί ο τραυματισμός στη μέση είναι κάτι που δεν ελέγχεις. Ευχαριστώ το σταφ που με βοήθησε, δεν είμαι στο 100% ακόμη και για να αντέξω θέλει δουλειά. Το θέμα είναι ότι κερδίσαμε. Μένουν δύο μήνες, όχι πάρα πολύ, να τελειώσουμε την κανονική περίοδο στην Ευρωλίγκα και να ετοιμαστούμε για τα playoffs».

Για το ανταγωνιστικό πρόσωπο του Πανιωνίου: «Ο Πανιώνιος με την έλευση του νέου προπονητή έχει βελτιωθεί, εμείς είχαμε διαδοχικά παιχνίδια. Αξίζουν μπράβο σε αυτές τις ομάδες που παλεύουν, αυτό κάνει το προϊόν καλύτερο».

Για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε την Τρίτη: «Παίζουμε με μια πολύ physical ομάδα, με πολύ ξύλο, διαβάζουν πολύ καλά το παιχνίδι και αν δεν είσαι 100% έτοιμος δεν μπορείς να κερδίσεις τη Φενέρ. Θα έχουμε κάποιες απουσίες, όπως και η Φενέρ, αλλά όσοι είμαστε θα δώσουμε το 100% για τη νίκη».

Για το βαρύ πρόγραμμα είπε πως: «Είναι δύσκολο, αλλά αυτό μας αρέσει να κάνουμε. Όταν είχαμε λιγότερα παιχνίδια, θέλαμε να παίζουμε περισσότερα. Εμένα μου αρέσουν τα περισσότερα παιχνίδια, σίγουρα για τους προπονητές είναι πιο δύσκολο. Είναι η δουλειά μας και πρέπει να την κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται».

Για την τελική ευθεία της σεζόν και την πληρότητα του Ολυμπιακού: «Όταν είμαστε όλοι υγιείς είναι ένα θέμα για τον προπονητή, κάποιος δεν θα παίξει».

Άλλα Αθλήματα 15.03.26

«Κρανοφόροι εισέβαλαν σε αγώνα πόλο παίδων και απαιτούσαν την αφαίρεση των διακριτικών του Άρη»

Κρανοφόροι διέκοψαν τον αγώνα Άρη - ΟΦΘ και ζητούσαν την αφαίρεση των διακριτικών από τους αθλητές τους γονείς τους και τα μέλη της αποστολής των κιτρινόμαυρων.

Σύνταξη
Premier League 15.03.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λιντς

LIVE: Κρίσταλ Πάλας - Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας - Λιντς για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)
Μπάσκετ 15.03.26

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)

Ο Πανιώνιος δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό για 39 λεπτά, σε έναν ματς με μεγάλη ένταση με τον Φουρνιέ, όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει με 79-71 διατηρώντας το απόλυτο. Επέστρεψαν Γουόκαπ και Βεζένκοφ.

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο ματς της Γούεστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και οι οπαδοί της Άρσεναλ τρελάθηκαν με τον Έλληνα διεθνή που «έκοψε» δυο βαθμούς από τους πολίτες

Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν
Ελλάδα 15.03.26

Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν

Σε βάρος των φερόμενων δραστών του βιασμού έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Παραγωγικό υπόδειγμα και τουρισμός: Διάλογος με αφορμή το Café Economy
Αναπτυξιακό μοντέλο 15.03.26

Παραγωγικό υπόδειγμα και τουρισμός: Διάλογος με αφορμή το Café Economy

Η μελέτη για την «Οικονομία των Καφέ» (Τhe Café Economy) και η αντίδραση του ΙΝΣΕΤΕ, είναι αφορμή να ανοίξει ένας δημιουργικός διάλογος για το παραγωγικό υπόδειγμα που έχει ανάγκη η χώρα.

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έκκληση να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν
«Κάντε ανακωχή!» 15.03.26

Έκκληση Πάπα να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν

«Εξ ονόματος των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όλων των καλόπιστων γυναικών και ανδρών, απευθύνω έκκληση σε όσους ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο: Κάντε ανακωχή», είπε ο Πάπας

Θεσσαλονίκη: Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε
Ελλάδα 15.03.26

Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη

Ένας 19χρονος μετέβη σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί για την υπόθεση και αναζητούνταν - Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο
Ελλάδα 15.03.26

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο

Ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη παρέθεσε απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο
Μύδροι 15.03.26

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο

«Ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο, με τους πανάκριβους εξοπλισμούς να στέλνονται σε αποστολές εκτός συνόρων», επισημαίνει το ΚΚΕ

Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Κόσμος 15.03.26

«Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν» λέει ο Φιντάν - «Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου

Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για το μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Πυρά 15.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. «Επικαλείται κι αυτός το 'δικαίωμα στη σιωπή' με 'ολίγη' από διαστρέβλωση, ψέματα και 'κωλοτούμπα'», τονίζει

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

