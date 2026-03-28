Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων

Με το βλέμμα στραμμένο στο Πάσχα βρίσκεται η αγορά καθώς η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, που πυροδοτούν τα μεταφορικά κόστη, αλλά και η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή συνθέτουν την εικόνα μιας δύσκολης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και στην εγχώρια αγορά. Σε όλα αυτά μία ακόμη παράμετρος είναι η επιδημία της ευλογιάς αλλά και του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο που πλήττει την αιγοπροβατοτροφία.

Ήδη οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι αρκετά βασικά αγαθά. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κατά 25,6% ακριβότερα αγοράζουν οι καταναλωτές το μοσχαρίσιο κρέας, κατά 12,1% το αρνί και το κατσίκι, κατά 6,5% τα πουλερικά, ενώ κατά 3,2% ακριβότερα πωλούνται τα αβγά.

Επιπλέον διψήφιες είναι οι αυξήσεις σε είδη όπως τα σοκολατοειδή, ο καφές αλλά και τα φρούτα και τα λαχανικά. Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να βάλει φρένο σε κερδοσκοπικά φαινόμενα έθεσε σε εφαρμογή την επιβολή πλαφόν σε 61 κατηγορίες βασικών αγαθών, ενώ έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους και δεν αποκλείεται να επιστρατεύσει τις επόμενες ημέρες ακόμα και το καλάθι του νοικοκυριού.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου επιβαρύνει ολόκληρη την αλυσίδα, από τη συγκομιδή και την εκτροφή μέχρι τη μεταφορά των προϊόντων στα ράφια των σουπερμάρκετ, στα μανάβικα αλλά και στις βιτρίνες των κρεοπωλείων, ενώ και η έξαρση των ζωονόσων πιέζει ανοδικά τις τιμές.

Φωτιά τα οπωροκηπευτικά

Σημαντικές αυξήσεις – ακόμη και σε διψήφιο ποσοστό – στα οπωροκηπευτικά έχουν να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές. Ενδεικτικά στην Αγορά του Καταναλωτή, στην Κεντρική Αγορά της Αθήνας, η λιανική τιμή στα μαρούλια είναι 0,60 ευρώ το τεμάχιο από 0,40 πέρυσι, στις ντομάτες 2,80 ευρώ το κιλό από 1,10 πέρυσι, στα αγγουράκια 1,30 ευρώ από 0,70 πέρυσι, στα μήλα Σμιθ 1,30 ευρώ από 0,90 πέρυσι, στα ακτινίδια 2 ευρώ το κιλό από 1,60 πέρυσι. Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι, εκτός των αυξήσεων των θερμοκηπιακών προϊόντων που έχουν άμεση σχέση με τις τιμές της ενέργειας, και η ραγδαία αύξηση των τιμών των λιπασμάτων θα επιβαρύνει τις τιμές τους επόμενους μήνες, οπότε και θα βγουν οι επόμενες παραγωγές. Η κυβέρνηση ήδη πήρε μέτρα για να περιοριστεί η επιβάρυνση από τα λιπάσματα, ωστόσο, όπως λένε οι αγρότες, αυτό αντιμετωπίζει ένα μικρό μέρος των αυξήσεων.

Πονοκέφαλος για τον οβελία

Παράλληλα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αγορά για την τιμή στην οποία θα πουληθεί φέτος το αρνί του Πάσχα, καθώς τα προβλήματα της ευλογιάς αλλά και του αφθώδους πυρετού, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το Πάσχα των καθολικών είναι μία εβδομάδα νωρίτερα από το ελληνικό και άρα κάποιες ποσότητες θα πάνε για εξαγωγές, θα πυροδοτήσουν τις τιμές. Ήδη εκτός της κατανάλωσης βρίσκονται περίπου 70.000 αμνοερίφια από τη Λέσβο που προορίζονταν για την πασχαλινή αγορά αλλά δεν θα διατεθούν εξαιτίας των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό μετά τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στο νησί. Να σημειωθεί ότι την περίοδο του Πάσχα η εγχώρια αγορά χρειάζεται 450.000 με 500.000 αμνοερίφια.

Την ίδια στιγμή και η ευλογιά των αιγοπροβάτων συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα, με εκατοντάδες χιλιάδες ζώα να έχουν θανατωθεί. Είναι ενδεικτικό ότι από την αρχή του 2026 έως τις 8 Μαρτίου καταγράφηκαν 103 νέα κρούσματα, επιβεβαιώνοντας ότι η απειλή παραμένει ενεργή, ενώ με βάση το υπάρχον καθεστώς τα ζώα πρέπει να υποβάλλονται σε κτηνιατρικό έλεγχο πριν οδηγηθούν στα σφαγεία. Πέρυσι η τιμή του αρνιού ήταν περίπου 11-12 ευρώ το κιλό.

Φέτος η τιμή κυμαίνεται από 13,5 έως και 16 ευρώ το κιλό, ενώ, όπως λένε παραγωγοί και κρεοπώλες, τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει σαφής εικόνα, καθώς επιπλέον επιβάρυνση εκτός της περιορισμένης προσφοράς είναι φέτος και το αυξημένο κόστος μεταφοράς. Πάντως στη χονδρική αγορά τα εγχώρια αρνιά πωλούνταν στην αρχή της εβδομάδας στα 11 ευρώ το κιλό από 8 ευρώ πέρυσι, ενώ τα κατσίκια στα 11,30 ευρώ το κιλό από 8,5 ευρώ πέρυσι. Στα 11-11,5 ευρώ είναι και η χονδρική τιμή των εισαγόμενων αρνιών από τη Ρουμανία.

