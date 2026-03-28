Πέντε κλάδοι της εθνικής οικονομίας παρέχουν μέσους μισθούς πάνω από 2.000 ευρώ καταδεικνύοντας τη δυναμικότητά τους και τα περιθώρια εξέλιξής τους. Ταυτοχρόνως, ιδιαίτερη σημασία έχει το στοιχείο σύμφωνα με το οποίο συνολικά 46 οικονομικοί κλάδοι παρέχουν μέσους μισθούς υψηλότερους από το μέσο μισθό του συνόλου της οικονομίας.

Είκοσι από τους κλάδους αυτούς – ποσοστό 43% – είναι αμιγώς βιομηχανικοί ή μεταποιητικοί κλάδοι.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας οι κλάδοι που έχουν ηγετικό ρόλο είναι: ο χρηματοοικονομικός με μέσο μισθό 2.940 ευρώ και 39.162 εργαζόμενους, ο κλάδος παροχής ενέργειας με μισθό 2.613 ευρώ και 23.071 εργαζόμενους, ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και η παροχή συμβουλών με μισθό 2.324 ευρώ και 48.515 εργαζόμενους, οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με μισθό 2.175 ευρώ και 12.023 εργαζόμενους και η φαρμακοβιομηχανία με μέσο μισθό 2.108 ευρώ και 17.272 εργαζόμενους.