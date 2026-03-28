Μισθοί: Οι πέντε κλάδοι με μέση αμοιβή άνω των 2.000 ευρώ
Συνολικά 46 κλάδοι παραγωγής παρέχουν υψηλότερους μισθούς από το μέσο όρο του συνόλου της εθνικής οικονομίας

Κώστας Παπαδής
Πέντε κλάδοι της εθνικής οικονομίας παρέχουν μέσους μισθούς πάνω από 2.000 ευρώ καταδεικνύοντας τη δυναμικότητά τους και τα περιθώρια εξέλιξής τους. Ταυτοχρόνως, ιδιαίτερη σημασία έχει το στοιχείο σύμφωνα με το οποίο συνολικά 46 οικονομικοί κλάδοι παρέχουν μέσους μισθούς υψηλότερους από το μέσο μισθό του συνόλου της οικονομίας.

Είκοσι από τους κλάδους αυτούς – ποσοστό 43% – είναι αμιγώς βιομηχανικοί ή μεταποιητικοί κλάδοι.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας οι κλάδοι που έχουν ηγετικό ρόλο είναι: ο χρηματοοικονομικός με μέσο μισθό 2.940 ευρώ και 39.162 εργαζόμενους, ο κλάδος παροχής ενέργειας με μισθό 2.613 ευρώ και 23.071 εργαζόμενους, ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και η παροχή συμβουλών με μισθό 2.324 ευρώ και 48.515 εργαζόμενους, οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με μισθό 2.175 ευρώ και 12.023 εργαζόμενους και η φαρμακοβιομηχανία με μέσο μισθό 2.108 ευρώ και 17.272 εργαζόμενους.

Η εξέλιξη για τους μισθούς

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας διαμορφώθηκε το 2025 στα 1.516 ευρώ (από τα 1.264 ευρώ το 2019, αύξηση 20%). Γενικότερα η μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων απεικονίζεται στα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 63,5% των εργαζομένων λαμβάνουν μισθό πάνω από 1.000 ευρώ, έναντι 53,7% που ήταν το 2024 και 36,3% το 2019.

Η υπουργός Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως εμφανίζεται αισιόδοξη για την εξέλιξη τω μισθών στον ιδιωτικό τομέα σημειώνοντας ότι έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες για την υπογραφή πολλών κλαδικών συμβάσεων εργασίας,, οι οποίες με το νέο νομικό καθεστώς  θα επεκταθούν στο σύνολο των αντίστοιχων κλάδων παραγωγής.

Ήδη έχουν υπογραφεί τρεις – στη βιομηχανία ζαχαρωδών προϊόντων, στον επισιτισμό και στην αρτοποιία – ενώ έπονται και άλλες. Η υπουργός Εργασίας αναμένει περαιτέρω αύξηση του μέσου μισθού μετά από τις συνεχείς υπογραφές κλαδικών συμβάσεων εργασίας που υιοθετούν το νέο καθεστώς το οποίο εισήγαγε η νομοθέτηση της κοινωνικής συμφωνίας εργοδοτών και εργαζομένων.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει άλλη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (του μη μισθολογικού κόστους), πέραν της μισής ποσοστιαίας μονάδας που είναι ήδη προγραμματισμένη εντός του 2027.  Η κυρία Κεραμέως – κατά τις προηγούμενες ημέρες – αναφερόμενη στις προτάσεις των εργοδοτικών οργανώσεων για περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους ως αντιστάθμισμα στην αύξηση των αμοιβών, ώστε να περιορισθεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων,  σημείωσε ότι εκκρεμεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα και τόνισε ότι μετά από αυτή, η συνολική μείωση – από το 2019 – θα φθάνει τις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων

