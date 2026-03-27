Η απάντηση του Κονσεϊσάο στα σενάρια ότι θα διαδεχθεί τον Σαλάχ

Η παρουσία του εξτρέμ της Γιουβέντους Φρανσίσκο Κονσεϊσάο στην συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Πορτογαλίας, η οποία προετοιμάζεται για το μουντιάλ του καλοκαιριού και αντιμετωπίζει το Μεξικό σε εκτός έδρας φιλικό αγώνα (Σάββατο, 28/3), δεν θα μπορούσε από το να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για να απαντήσει στα σενάρια ότι η Λίβερπουλ τον έχει στη λίστα της για διάδοχο του Μοχάμεντ Σαλάχ. Ουσιαστικά, ο Κονσεϊσάο δεν φαίνεται να ασχολείται με ένα τέτοιο ενδεχόμενο! Δεν είπε πολλά λόγια, παρά λίγα και καλά.

«Ξέρω ότι ο κόσμος μιλάει για μια σπουδαία ομάδα, αλλά εγώ παίζω σε μια μεγάλη ομάδα όπου είμαι χαρούμενος», απάντησε ο Κονσεϊσάο. Αν μη τι άλλο οι οπαδοί της Γιουβέντους θα μείνουν ικανοποιημένοι από την απάντησή του καθώς δεν κρύβει ότι είναι ευχαριστημένος.

🗣 Francisco Conceição: “Sé que hay rumores sobre un gran club interesado en mi, pero yo ya estoy en un gran club y soy feliz en el

Solo debo seguir trabajando y seguir haciendo goles y asistencias”

Ο Κονσεϊσάο μετακόμισε στο Τορίνο το καλοκαίρι του 2024 ως δανεικός από την Πόρτο, με την Γιουβέντους να καταβάλει 10 εκατ. ευρώ ως ποσό δανεισμού. Η «Μεγάλη Κυρία» κατέβαλε 32 εκατ. ευρώ για να πάρει με μεταγραφή τα δικαιώματά του.

Ο 23χρονος εξτρέμ την τρέχουσα σεζόν στην Γιουβέντους μετρά 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (23 στη Serie A, 9 στο Champions League και 2 στο Κύπελλο Ιταλίας). Συνολικά έχει παίξει 2.079 λεπτά, με τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ.

Ο Κονσεϊσάο – η συνέντευξη Τύπου δόθηκε στο Κανκούν του Μεξικού όπου έχει καταλύσει η Εθνική Πορτογαλίας – δεν ασχολήθηκε πολύ με τα σενάρια για τη Λίβερπουλ καθώς προτεραιότητα για αυτόν αποτελεί να συμπεριληφθεί στην αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας για το μουντιάλ που θα γίνει το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

«Αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος μόνο σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έχουμε με την εθνική ομάδα και στη συνέχεια θα επικεντρωθώ στο τελευταίο μέρος του πρωταθλήματος για να βοηθήσω την ομάδα μου όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο. Εννοεί τα φιλικά παιχνίδια τα φιλικά παιχνίδια με Μεξικό (29/3) και ΗΠΑ (1/4), ενώ η Γιουβέντους μάχεται με την Κόμο για ένα εισιτήριο για το Champions League.

«Είναι ένα όνειρο και ένας στόχος, και θα κάνω τα πάντα για να είμαι στο μουντιάλ. Στόχος μου είναι να βοηθάω με γκολ και ασίστ, αυτό προσπαθώ να κάνω. Πρέπει να συνεχίσω να δείχνω κάθε μέρα ότι έχω την ικανότητα να βοηθάω την Εθνική Ομάδα και να με βοηθάνε να συνεχίσω να εξελίσσομαι», κατέληξε ο 23χρονος διεθνής Πορτογάλος εξτρέμ.