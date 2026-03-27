Νικητιάδης: Η ΝΔ έκανε το κράτος μαγαζί απευθείας αναθέσεων και «ημετέρων»

«Με χιλιάδες απευθείας αναθέσεις που μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025 ξεπέρασαν το 74% του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετέτρεψε το κράτος σε μηχανή εξυπηρέτησης ‘ημετέρων’, σε δίκτυο κομματικών αναθέσεων και σε εργαλείο συστηματικής κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος», τονίζει ο πεύθυνος του ΚΤΕ Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης.

Και καταγγέλλει ότι «πίσω από το ψεύτικο προσωπείο του δήθεν ‘επιτελικού κράτους’, η Νέα Δημοκρατία έχτισε ένα καθεστώς αδιαφάνειας, ευνοιοκρατίας, φωτογραφικών διαδικασιών και προκλητικής συμβουλοκρατίας».

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «από τις υποσχέσεις του 2019 για ‘κανονικό κράτος’, η Νέα Δημοκρατία κατέληξε να στήσει ένα βαθιά κομματικό κράτος, όπου το δημόσιο χρήμα δεν υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά υπηρετεί με το αζημίωτο τις ανάγκες του ‘γαλάζιου’ κομματικού της μηχανισμού», προσθέτοντας ότι το σημερινό δημοσίευμα στην εφημερίδα «Τα Νέα» αποκαλύπτει «με τον πιο καθαρό τρόπο αυτό που το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει σταθερά την τελευταία εξαετία, πως η διασπάθιση δημόσιων πόρων έχει μετατραπεί σε οργανωμένη πολιτική πρακτική της Νέας Δημοκρατίας».

«Το μεγαλύτερο σκάνδαλο εντοπίζεται στα μεγάλα έργα»

«Με πρόσχημα αρχικώς την πανδημία», τονίζει ο κ. Νικητιάδης, «η κυβέρνηση προχώρησε με τον ν. 4782/2021 στην αύξηση των ορίων των απευθείας αναθέσεων, ανεβάζοντας το γενικό όριο από τις 20.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ για συμβάσεις που αφορούν ‘κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες’ το όριο εκτινάχθηκε στις 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το πρόβλημα όμως είναι πλέον βαρύτερο και βαθύτερο», υπογραμμίζει, αναφέροντας πως «ενώ οι έκτακτες συνθήκες έχουν προ πολλού παρέλθει, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τα αυξημένα όρια, πολλαπλασίασε τον αριθμό και την αξία των αναθέσεων και εγκατέστησε ένα μοντέλο κρατικής λειτουργίας που βασίζεται όχι στη θεσμική σοβαρότητα, αλλά στην ωμή ευνοιοκρατία».

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «το ακόμη μεγαλύτερο σκάνδαλο εντοπίζεται στα μεγάλα έργα, εκεί όπου οι μεγάλοι διαγωνισμοί καταλήγουν με μία μόνο προσφορά, ακυρώνοντας στην πράξη κάθε έννοια πραγματικού ανταγωνισμού. Εκεί αποκαλύπτεται το αληθινό πρόσωπο του δήθεν ‘μεταρρυθμιστικού’ μοντέλου της Νέας Δημοκρατίας. Αντί το δημόσιο να ενισχύει τις δικές του υπηρεσίες, τις δικές του δομές και τη δική του διοικητική επάρκεια, παραδίδει κρίσιμες λειτουργίες σε εξωτερικούς συμβούλους, ιδιωτικά γραφεία και κλειστά κυκλώματα συμφερόντων».

Παράλληλα, σημειώνει πως «τα επίσημα στοιχεία προκαλούν σοκ. Υπάρχουν φορείς στον χώρο της υγείας όπου πάνω από το 80% των συμβάσεων γίνεται με απευθείας αναθέσεις. Υπάρχουν φορείς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπου το ποσοστό αυτό φτάνει στο εξωφρενικό 99%. Αυτό αποτελεί ευτελισμό κάθε έννοιας ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς διαδικασίας».

Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει τροπολογία για «κόφτη» στις απευθείας αναθέσεις

«Ως ΠΑΣΟΚ έχουμε καταθέσει σειρά ερωτήσεων για το ζήτημα, στις οποίες η κυβέρνηση αποφεύγει να απαντήσει στην ουσία και να δεσμευτεί σε αλλαγές. Έχουμε καταθέσει και σχετική τροπολογία για ‘κόφτη’ στις απευθείας αναθέσεις, την οποία η κυβέρνηση απέρριψε», αναφέρει ο Γιώργος Νικητιάδης, προσθέτοντας πως «την επαναφέρουμε και ζητούμε:

• »Τα ανώτατα όρια των απευθείας αναθέσεων να μειωθούν από τις 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και από τις 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ στις 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

• »Η συνολική αξία των απευθείας αναθέσεων να μην υπερβαίνει το 5% των διαθέσιμων πιστώσεων κάθε αναθέτουσας αρχής.

• »Ο παραπάνω ‘κόφτης’ να επεκταθεί οριζόντια σε όλα τα είδη απευθείας αναθέσεων, ανεξαρτήτως αντικειμένου, χωρίς παραθυράκια και εξαιρέσεις».

«Το ΠΑΣΟΚ, ως η επόμενη κυβέρνηση του τόπου, εγγυάται ότι θα ξηλώσει αυτό το καθεστώς και θα επαναφέρει κανόνες, διαφάνεια και θεσμική αξιοπρέπεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος», τονίζει καταληκτικά.