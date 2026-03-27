Συμφωνία Διαχειριστών και Κομισιόν για τον Κάθετο Διάδρομο

Σε μια αμοιβαία αποδεκτή πρόταση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εμπορική προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου, μετά από εντατική συνεργασία και πολλαπλές διαβουλεύσεις, συμφώνησαν σήμερα στην Αθήνα οι συμμετέχοντες Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) – ΔΕΣΦΑ (Ελλάδα), BULGARTRANSGAZ (Βουλγαρία), TRANSGAZ (Ρουμανία), VESTMOLDTRANSGAZ (Μολδαβία), GTSOU (Ουκρανία) – καθώς και ο ανεξάρτητος φορέας ICGB.

Κάθετος Διάδρομος: Συμφωνία ορόσημο

Σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ενεργειακό τοπίο, η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί ένα ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής, διαμορφώνοντας έναν ανθεκτικό, ανταγωνιστικό και αξιόπιστο ενεργειακό διάδρομο στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Η νέα μεθοδολογία, που συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την παρουσία του ACER και των αντίστοιχων Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το κεκτημένο της ΕΕ.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια μακροπρόθεσμη λύση, πλήρως συμβατή με τους Κανονισμούς της ΕΕ, με ένα διαφανές πλαίσιο τιμολόγησης σε όλο το μήκος του Διαδρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2017/460 της ΕΕ.

Ελκυστικότερα τιμολόγια

Η συμφωνημένη εμπορική προσέγγιση εισάγει νέα τιμολόγια που καθιστούν τον Κάθετο Διάδρομο μια εξαιρετικά ανταγωνιστική και στρατηγική ενεργειακή αρτηρία για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την ενεργειακή ασφάλεια της ηπείρου.

Συγκεκριμένα, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) θα προσφέρουν για πρώτη φορά το πλήρες εύρος προϊόντων δυναμικότητας σε ημερήσια, μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση, ξεκινώντας από το έτος φυσικού αερίου 2026-2027 (26 Οκτωβρίου) σε εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμολόγηση.

Αυτή η τιμολογιακή προσέγγιση αυξάνει σημαντικά την ελκυστικότητα των προσφερόμενων προϊόντων, παρέχοντας παράλληλα στους χρήστες βελτιωμένη ορατότητα κόστους και τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου ενεργειακού σχεδιασμού.

Κρίσιμη ενεργειακή οδός ο Κάθετος Διάδρομος

Με αυτόν τον τρόπο, ο Κάθετος Διάδρομος εδραιώνεται ως κρίσιμη οδός ενεργειακού εφοδιασμού για την περιοχή και ως ζωτικό εργαλείο για την ενίσχυση της διαφοροποίησης και της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την πλήρη εφαρμογή των νέων προϊόντων, οι διαχειριστές υποβάλλουν αίτημα στις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές για την παράταση της διαθεσιμότητας των υφιστάμενων προϊόντων έως τον Οκτώβριο του 2026, προκειμένου να υποστηρίζουν την ασφάλεια εφοδιασμού της Ουκρανίας κατά τη μεταβατική περίοδο.

Η ανάδειξη του Κάθετου Διαδρόμου

Η συμφωνία των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) μεταξύ των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμάται ότι αποτελεί δικαίωση των ελληνικών θέσεων και προσπαθειών για ρυθμιστική βεβαιότητα στη λειτουργία της εναλλακτικής αυτής πηγής τροφοδοσίας της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Μια εξέλιξη που έρχεται μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλοντος και Ενέργειας, του Διαχειριστή (ΔΕΣΦΑ) και του Ρυθμιστή (ΡΑΑΕΥ).

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου είχε αναδείξει το θέμα και κατά την πρόσφατη παρουσία του στην ενεργειακή διοργάνωση CERAWeek στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών σε κοινό πάνελ με τη Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της ΕΕ, κα. Jorgensen.

Ο κ. Παπασταύρου είχε τονίσει ότι «χρειάζεται τα κράτη-μέλη του Κάθετου Διαδρόμου να συνεργαστούν, ώστε το προϊόν να γίνει πολύ πιο ελκυστικό εμπορικά. Χρειάζεται όμως, και όλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν το εγχείρημα», προσθέτοντας πως «υπάρχει και η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξαλείψει κάθε μορφή ρυθμιστικής αβεβαιότητας, ώστε να υπάρχει για την αγορά ένα αξιόπιστο, ασφαλές και σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον».

Πηγή: ΟΤ