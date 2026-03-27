Συμφωνία Διαχειριστών και Κομισιόν για τον Κάθετο Διάδρομο
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Μαρτίου 2026, 19:50

Η νέα μακροπρόθεσμη λύση με ανταγωνιστικά τιμολόγια μεταφοράς, ενισχύει την ελκυστικότητα του Κάθετου Διαδρόμου

Σε μια αμοιβαία αποδεκτή πρόταση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εμπορική προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου, μετά από εντατική συνεργασία και πολλαπλές διαβουλεύσεις, συμφώνησαν σήμερα στην Αθήνα οι συμμετέχοντες Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) – ΔΕΣΦΑ (Ελλάδα), BULGARTRANSGAZ (Βουλγαρία), TRANSGAZ (Ρουμανία), VESTMOLDTRANSGAZ (Μολδαβία), GTSOU (Ουκρανία) – καθώς και ο ανεξάρτητος φορέας ICGB.

Κάθετος Διάδρομος: Συμφωνία ορόσημο

Σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ενεργειακό τοπίο, η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί ένα ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής, διαμορφώνοντας έναν ανθεκτικό, ανταγωνιστικό και αξιόπιστο ενεργειακό διάδρομο στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια μακροπρόθεσμη λύση, πλήρως συμβατή με τους Κανονισμούς της ΕΕ, με ένα διαφανές πλαίσιο τιμολόγησης σε όλο το μήκος του Διαδρόμου

Η νέα μεθοδολογία, που συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την παρουσία του ACER και των αντίστοιχων Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το κεκτημένο της ΕΕ.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια μακροπρόθεσμη λύση, πλήρως συμβατή με τους Κανονισμούς της ΕΕ, με ένα διαφανές πλαίσιο τιμολόγησης σε όλο το μήκος του Διαδρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2017/460 της ΕΕ.

Ελκυστικότερα τιμολόγια

Η συμφωνημένη εμπορική προσέγγιση εισάγει νέα τιμολόγια που καθιστούν τον Κάθετο Διάδρομο μια εξαιρετικά ανταγωνιστική και στρατηγική ενεργειακή αρτηρία για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την ενεργειακή ασφάλεια της ηπείρου.

H τιμολογιακή προσέγγιση αυξάνει σημαντικά την ελκυστικότητα των προσφερόμενων προϊόντων, παρέχοντας παράλληλα στους χρήστες βελτιωμένη ορατότητα κόστους

Συγκεκριμένα, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) θα προσφέρουν για πρώτη φορά το πλήρες εύρος προϊόντων δυναμικότητας σε ημερήσια, μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση, ξεκινώντας από το έτος φυσικού αερίου 2026-2027 (26 Οκτωβρίου) σε εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμολόγηση.

Αυτή η τιμολογιακή προσέγγιση αυξάνει σημαντικά την ελκυστικότητα των προσφερόμενων προϊόντων, παρέχοντας παράλληλα στους χρήστες βελτιωμένη ορατότητα κόστους και τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου ενεργειακού σχεδιασμού.

Κρίσιμη ενεργειακή οδός ο Κάθετος Διάδρομος

Με αυτόν τον τρόπο, ο Κάθετος Διάδρομος εδραιώνεται ως κρίσιμη οδός ενεργειακού εφοδιασμού για την περιοχή και ως ζωτικό εργαλείο για την ενίσχυση της διαφοροποίησης και της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την πλήρη εφαρμογή των νέων προϊόντων, οι διαχειριστές υποβάλλουν αίτημα στις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές για την παράταση της διαθεσιμότητας των υφιστάμενων προϊόντων έως τον Οκτώβριο του 2026, προκειμένου να υποστηρίζουν την ασφάλεια εφοδιασμού της Ουκρανίας κατά τη μεταβατική περίοδο.

Η ανάδειξη του Κάθετου Διαδρόμου

Η συμφωνία των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) μεταξύ των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμάται ότι αποτελεί δικαίωση των ελληνικών θέσεων και προσπαθειών για ρυθμιστική βεβαιότητα στη λειτουργία της εναλλακτικής αυτής πηγής τροφοδοσίας της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Μια εξέλιξη που έρχεται μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλοντος και Ενέργειας, του Διαχειριστή (ΔΕΣΦΑ) και του Ρυθμιστή (ΡΑΑΕΥ).

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου είχε αναδείξει το θέμα και κατά την πρόσφατη παρουσία του στην ενεργειακή διοργάνωση CERAWeek στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών σε κοινό πάνελ με τη Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της ΕΕ, κα. Jorgensen.

Ο κ. Παπασταύρου είχε τονίσει ότι «χρειάζεται τα κράτη-μέλη του Κάθετου Διαδρόμου να συνεργαστούν, ώστε το προϊόν να γίνει πολύ πιο ελκυστικό εμπορικά. Χρειάζεται όμως, και όλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν το εγχείρημα», προσθέτοντας πως «υπάρχει και η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξαλείψει κάθε μορφή ρυθμιστικής αβεβαιότητας, ώστε να υπάρχει για την αγορά ένα αξιόπιστο, ασφαλές και σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον».

Πηγή: ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα βουτιά για την αγορά, ξεπερνούν το 10% οι απώλειες του Μαρτίου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα βουτιά για την αγορά, ξεπερνούν το 10% οι απώλειες του Μαρτίου

Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες
Ακίνητα 27.03.26

Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης για τις κατοικίες και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες στην έρευνα

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι
Δεν βγαίνει ο μήνας 27.03.26

Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι

Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Οι εκτιμήσεις 27.03.26

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μεταρρύθμιση 27.03.26

Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Με το νέο πλαίσιο που εισάγει το νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα συμπληρωματικό αποθεματικό που θα μετατρέπεται σε επιπλέον σύνταξη μετά την αποχώρησή τους από την εργασία

Ηλίας Γεωργάκης
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια
Σταγόνα στον ωκεανό 26.03.26

Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια

Η ονομαστική αύξηση των 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό εξανεμίζεται άμεσα από τη στεγαστική κρίση και τον επίμονο πληθωρισμό τροφίμων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα
Κόσμος 27.03.26

Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα

Η κανονικοποίηση του πολέμου δεν απαιτεί την κατάργηση του διεθνούς δικαίου, αλλά την επείγουσα ανανέωσή του - και η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης – Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο
Δείτε βίντεο 27.03.26

Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης – Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο

Το ύψος του χιονιού στον δρόμο που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα είναi αρκετά μεγάλο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει καταστεί αδύνατη.

Σύνταξη
Με σχολικές τσάντες στα χέρια οι Ιρανοί πριν το φιλικό με τη Νιγηρία – Σκόραρε ο Ταρέμι (vids)
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Με σχολικές τσάντες στα χέρια οι Ιρανοί πριν το φιλικό με τη Νιγηρία – Σκόραρε ο Ταρέμι (vids)

Οι Ιρανοί τίμησαν τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους μετά από πυραυλικό χτύπημα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ – Σκόραρε ο Ταρέμι, βασικός ο Μπρούνο στο φιλικό Ιράν – Νιγηρία.

Σύνταξη
Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες
Κόσμος 27.03.26

Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες

Το Ιράν χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια ως «υπαρξιακή απειλή» από το Ισραήλ. Το Ισραήλ έθεσε σαφείς στόχους από την έναρξη του πολέμου, έχοντας ανάγκη τις ΗΠΑ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα
Ελλάδα 27.03.26

Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στο στάδιο των αναγνωστέων εγγράφων, ενώ απολογήθηκε και ο πρώτος από τους δύο κατηγορούμενους.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21
Ποδόσφαιρο 27.03.26

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 για τα προκριματικά του U21 EURO 2027. Μετάδοση από το EΡΤ Sports 3.

Σύνταξη
Τέμπη: «Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»
Ελλάδα 27.03.26

Τέμπη: «Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»

Ο συγγενής θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών αποκάλυψε φωτογραφικά ντοκουμέντα για την αίθουσα που γίνεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση γνώριζε την ακαταλληλότητα του χώρου.

Σύνταξη
Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου

Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
Ελλάδα 27.03.26

Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη

Ο 47χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του περιφερειακά της πόλης στην Κέρκυρα και ακινητοποιήθηκε - Αναζητείται συνεργός του

Σύνταξη
Τέμπη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» – Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη
Τέμπη 27.03.26

«Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» - Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών πήρε θέση στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα απαραίτητα.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις
Ελλάδα 27.03.26

Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22-3-2026 στην περιοχή του Βοτανικού με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς
Αναλαμβάνουν υπηρεσία 27.03.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς

«Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να υπηρετήσετε την πόλη μας με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

