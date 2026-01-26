newspaper
Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Ιανουαρίου 2026, 21:19

Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου

Ο Κάθετος Διάδρομος δεν συγκέντρωσε και στη σημερινή δημοπρασία ενδιαφέρον για μεταφορά αερίου – Τα εμπόδια – Η γεωπολιτική

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Κι επίσημα σήμερα 26 Ιανουαρίου το Συμβούλιο της Ε.Ε. ενέκρινε τον κανονισμό για την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου από τα κράτη – μέλη.

Ωστόσο, αν και όλοι θα προσδοκούσαν την ενεργοποίηση περισσότερων πηγών εισόδου φυσικού αερίου από τρίτες χώρες, εντούτοις μία εξ αυτών, ο Κάθετος Διάδρομος παραμένει κλειστός…

Η νέα αποτυχημένη δημοπρασία

Σήμερα 26 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε από τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου των χωρών που απαρτίζουν τον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο. Πρόκειται για τις χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία.

Και η δημοπρασία αυτή, όπως και η προηγούμενη που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου, δεν προσέλκυσε κάποιο ισχυρό ενδιαφέρον από χρήστη (trader) του δικτύου των αγωγών για να φέρει ποσότητες αερίου που θα καταλήγουν ως επί το πλείστον στην Ουκρανία.

Η δημοπρασία αφορούσε στη δέσμευση χωρητικότητας για τον μήνα Φεβρουάριο ισχύος 72 GWh. Τα προϊόντα ήταν και πάλι τα τρία γνωστά:

  • Το προϊόν «Route 1» αφορά στη δέσμευση δυναμικότητας της υφιστάμενης διαδρομής φυσικού αερίου από Ελλάδα και Βουλγαρία προς Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία μέσω του Διαβαλκανικού Αγωγού.
  • Το προϊόν «Route 2» ξεκινά από το FSRU Αλεξανδρούπολης και διευκολύνει τη ροή αεριοποιημένου LNG προς την Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία.
  • Το προϊόν «Route 3» έχει ως αφετηρία τον αγωγό TAP (αέριο Κασπίας) και με τη χρήση του αγωγού IGB μεταφέρει το καύσιμο στην Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία.

Το μοναδικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ήταν από δύο χρήστες – ένας Έλληνας και ένας ξένων συμφερόντων- και αφορούσε μόλις 48 MWh για το προϊόν Route 1.  Ουσιαστικά ερμηνεύεται ως διερευνητική κίνηση των συγκεκριμένων παικτών.

Ο Κάθετος Διάδρομος συναντά εμπόδια

Ο Κάθετος Διάδρομος λαμβάνει της στήριξης των ΗΠΑ. Για το λόγο αυτό άλλωστε τον περασμένο Νοέμβριο στο πλαίσιο της P-TEC που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα υπεγράφησαν και συγκεκριμένες συμφωνίες για τη μεταφορά ποσοτήτων αμερικανικού LNGστην Ουκρανία και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με αφετηρία το ελληνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου.

Ωστόσο, όπως προκύπτει, μάλλον το όραμα ώστε ο Κάθετος Διάδρομος και η Ελλάδα να αποτελέσουν κόμβο μεταφοράς ρωσικού αερίου έχει πάρα πολύ δρόμο ώστε να γίνει πραγματικότητα.

Την ίδια στιγμή η Ουκρανία, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη αγορά στην Ανατολική Ευρώπη φέρεται να επιλέγει για την προμήθεια της την πολωνική δίοδο μεταφοράς αερίου

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO της AKTOR δεν ήταν τυχαίο το ό,τι δημόσια πριν από δύο μέρες στο Νταβός άσκησε δριμεία κριτική στις Βρυξέλλες απέναντι στο θέμα της εισαγωγής φυσικού αερίου από άλλες πηγές. Όπως είπε δεν μπορεί να ψηφίζεται κανονισμός για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου και μετά να συζητάμε για το αν έπρεπε να απαγορευτεί.

Ο ίδιος άσκησε κριτική και για την υπερύθμιση των αγορών και των προϊόντων, ενώ ζήτησε την επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου για την ανάπτυξη υποδομών που θα διευκολύνουν τη διέλευση φυσικού αερίου.

Ένα ακόμη εμπόδιο είναι το γεγονός πώς η Κομισιόν δεν έχει δώσει ολοκληρωτικά το πράσινο φως για τα προϊόντα Route 2 και Route 3 ως προς το αν το ρυθμιστικό τους πλαίσιο συμβαδίζει με το κοινοτικό.

Άλλοι αναλυτές, δεν αποκλείουν τη στάση των Βρυξελλών απέναντι στον Κάθετο Διάδρομο στην τελευταία γεωπολιτική αναταραχή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ε.Ε. για το θέμα της Γροιλανδίας

Οι Διαχειριστές επιπροσθέτως δεν έχουν προχωρήσει σε ουσιαστικές μειώσεις των τελών διέλευσης αερίου.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω, σε συνδυασμό με το ό,τι τα προϊόντα που δημοπρατούνται είναι μηνιαίας διάρκειας αποθαρρύνουν τους χρήστες για να χρησιμοποιήσουν ως δίοδο μεταφοράς αερίου τον Κάθετο Διάδρομο.

Την ίδια στιγμή η Ουκρανία, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη αγορά στην Ανατολική Ευρώπη φέρεται να επιλέγει για την προμήθεια της την πολωνική δίοδο μεταφοράς αερίου.

Ο Κάθετος Διάδρομος και η γεωπολιτική

Άλλοι αναλυτές, δεν αποκλείουν τη στάση των Βρυξελλών απέναντι στον Κάθετο Διάδρομο στην τελευταία γεωπολιτική αναταραχή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ε.Ε. για το θέμα της Γροιλανδίας.

Σύμφωνα με τους ίδιους το γεγονός ότι ο Κάθετος Διάδρομος επιδιώκεται να χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ για την είσοδο ποσοτήτων δεν αποκλείεται να αποτελεί αυτήν την περίοδο ένα παρασκηνιακό πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον.

Από την άλλη πλευρά όμως και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να τηρήσουν τη συμφωνία που έγινε τον περασμένο Ιούλιο για την εισαγωγή ποσοτήτων αμερικανικού LNG και άλλων ενεργειακών προϊόντων 750 δισ. ευρώ στα επόμενα τρία χρόνια. Διαφορετικά ενεργοποιούνται αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Πηγή ΟΤ

Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

Θεσσαλονίκη: Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Βασικός παράγοντας που επηρέασε το αποτέλεσμα της εορταστικής περιόδου ήταν, σύμφωνα με το 80% των ερωτηθέντων, η οικονομική κατάσταση των καταναλωτών.

Σύνταξη
Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Σύνταξη
Τουρισμός: Η Ελλάδα στην κορυφή – Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026
Τουρισμός 26.01.26

Η Ελλάδα στην κορυφή - Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026

Η χώρα μας κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό κατά τους επόμενους 12 μήνες, στις αγορές Γερμανίας και Ιταλίας και στην 4η στις αγορές Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου

Κώστας Ντελέζος
Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς
Διεθνείς πρακτικές 26.01.26

Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς

Η νέα έκθεση «Η στέγαση στην Ελλάδα» των Διανέοσις-ΙΟΒΕ, αφιερώνει εκτενές κεφάλαιο στις διεθνείς πρακτικές για την προσιτή κατοικία. Οι συνειρμοί για το τι (δεν) κάνει η Ελλάδα, είναι αναπόφευκτοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά
Ιταλία 26.01.26

Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί στο Μιλάνο είπαν ότι τους σημάδεψε με περίστροφο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι κρατούσε ένα πιστόλι κρότου. Ήταν γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπές.

Σύνταξη
Τρίκαλα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο
Ελλάδα 26.01.26

Τρίκαλα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο

Εργατικά σωματεία και φορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία στα Τρίκαλα ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” και να αποδοθούν ευθύνες

Σύνταξη
Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του
«Εκστρατεία εκδίκησης» 26.01.26

Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του

Ρεπουμπλικανός αποσύρεται από την κούρσα για την θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, επικρίνοντας την έντονη δράση της ICE εναντίον των υποψήφιων ψηφοφόρων του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρωτοβουλίες της Left στο Ευρωκοινοβούλιο για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Πρωτοβουλίες της Left στο Ευρωκοινοβούλιο για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία

«Έχουν κάνει καθημερινότητα τον θάνατο στην εργασία», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης αντιπρόεδρος της Left, που έχει αναδείξει το ζήτημα των εργατικών δυστυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στην Ελλάδα και στην Ευρωπη. Ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, η ευρωομάδα της Αριστεράς σηκώνει ψηλά το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σύνταξη
O Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιστροφής»
Μπάσκετ 26.01.26

O Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα»

Ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, μίλησε για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη γάμπα και τόνισε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί
Μέση Ανατολή 26.01.26

Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί

Ο Τραμπ εξετάζει μια σειρά στρατιωτικών επιλογών κατά της Τεχεράνης, όμως το Ιράν δεν θα ήταν ανυπεράσπιστο σε περίπτωση σύγκρουσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ναόμι Κάμπελ γράφει για τον Πάμπλο Πικάσο: Βλέμμα, εξουσία και η σχέση καλλιτέχνη–μούσας
Nahmad Contemporary 26.01.26

Η Ναόμι Κάμπελ γράφει για τον Πάμπλο Πικάσο: Βλέμμα, εξουσία και η σχέση καλλιτέχνη–μούσας

Η Ναόμι Κάμπελ υπογράφει δοκίμιο για τη δυναμική καλλιτέχνη και μοντέλου, συνοδεύοντας νέα έκθεση έργων του Πάμπλο Πικάσο στην Ελβετία, με επίκεντρο την επιθυμία, την οικειότητα και τις σχέσεις εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν»
Ελλάδα 26.01.26

Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν»

Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού αναμένεται την Τρίτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας - Παραμένουν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες με τα χιόνια να περιορίζονται στα πολύ ορεινά

Σύνταξη
Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης
Μετά την κακοκαιρία 26.01.26

Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης

Το μέτωπο της κατολίσθησης στην πόλη Νισέμι στη Σικελία φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και πολλά σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Οι αρχές δεν αποκλείουν να υπάρξει περαιτέρω κατολίσθηση τις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ
Γκρεγκ Μποβίνο 26.01.26

ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ

Ο διοικητής της ICE Γκρεγκ Μποβίνο είναι διαβόητος, όχι μόνο για τις κυνικές δηλώσεις του αλλά και για τη ναζιστικής αισθητικής στολή του. Ο ίδιος αρνείται κάθε ομοιότητα με αξιωματικό του Χίτλερ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απίστευτη δύναμη ο Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, αλλά θα επιστρέψω στα γήπεδα ως τις 20 Μαρτίου»
Μπάσκετ 26.01.26

Απίστευτη δύναμη ο Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, αλλά θα επιστρέψω στα γήπεδα ως τις 20 Μαρτίου»

Ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει να δίνει μάχη με τη λευχαιμία, ωστόσο η υγεία του έχει βελτιωθεί τόσο πολύ που ο ίδιος έδωσε υπόσχεση ότι στις 20 Μαρτίου θα είναι σε θέση να επιστρέψει στις προπονήσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»
«Nepo daddy» 26.01.26

Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ μιλά χωρίς φίλτρα για τη γονεϊκότητα, απορρίπτοντας την ιδέα της τελειότητας: αυτό που χρειάζονται τα παιδιά, λέει, δεν είναι άψογοι γονείς, αλλά ειλικρίνεια, λάθη και αγάπη.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους
«Παραιτήθηκαν…» 26.01.26

Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε την απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει πλήρως τις προμήθειες ρωσικού αερίου από το 2027.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στους 21 οι νεκροί από το πολικό ψύχος – Σε κατάσταση συναγερμού 20 πολιτείες
Κόσμος 26.01.26

ΗΠΑ: Στους 21 οι νεκροί από το πολικό ψύχος - Σε κατάσταση συναγερμού 20 πολιτείες

Στο σκοτάδι έχουν βυθιστεί περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά. Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στις βόρειες ΗΠΑ, οι κάτοικοι όταν ξύπνησαν επικρατούσαν ακραίες θερμοκρασίες

Σύνταξη
ΟΣΕΤΕΕ: Μαύρη μέρα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα – Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς
ΟΣΕΤΕΕ 26.01.26

Μαύρη μέρα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα - Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς

Το εργατικο δυστύχημα στα Τρίκαλα, με θύματα πέντε εργάτριες νυχτερινής βάρδιας, δεν ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν άλλη μια πράξη στην εξελισσόμενη τραγωδία της ανθρωπιστικής κρίσης στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής
The Economist 26.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής

Η επίσημη εκδοχή της δολοφονίας ενός ακόμη ανθρώπου στη Μινεάπολη είναι ότι ο πράκτορας που πυροβόλησε «βρισκόταν σε άμυνα». Οι μαρτυρίες το διαψεύδουν. Αλλά οι πράκτορές απολαμβάνουν ατιμωρησία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν

Από την 8η θέση της βαθμολογίας έως και την 13 «χωράνε» έξι ομάδες με μόλις έξι βαθμούς να τις χωρίζουν. Στις οκτώ τελευταίες αγωνιστικές, ανάμεσά τους, θα δοθεί μια γερή μάχη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ενώ το κλίμα αλλάζει, εμείς δεν αλλάζουμε
Η κλεψύδρα γύρισε 26.01.26

Ενώ το κλίμα αλλάζει, εμείς δεν αλλάζουμε

Ο καθηγητής Οικολογίας και γραμματέας του τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δημόπουλος, με άρθρο του στο in αναφέρεται στην κλιματική κρίση και προτείνει δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα
Πολιτική 26.01.26

Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα

Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνουν τη Σαουδική Αραβία να αναζητά αναβαθμισμένο ρόλο επιδιώκοντας νέες συμμαχίες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Δεν ήξερα καν πώς να πυροβολώ»: Πώς νεαροί Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν για τη Ρωσία
Ουκρανία 26.01.26

«Δεν ήξερα καν πώς να πυροβολώ»: Πώς νεαροί Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν για τη Ρωσία

Προσελκύονται από ψευδείς αγγελίες εργασίας, κατατάσσονται εν αγνοία τους κατά την άφιξή τους στη Ρωσία και τίθενται σε θανάσιμο κίνδυνο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν 26.01.26

Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά

«Να κρίνουν οι Έλληνες», λίγο διεθνές δίκαιο και καρφί για «εθνική προδοσία»: φράσεις ατάκτως ερριμμένες στην επικίνδυνα απλοϊκή παρθενική παρέμβαση από τη Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ

Σωρεία λαθών από την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του Άρη, έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Λεβαδειακού να σκοράρουν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κι έτσι να αποσπάσουν πολύτιμη ισοπαλία.

in.gr Team
Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών
«Βαρβαρότητα» 26.01.26

Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών

Με κονκάρδες «ICE Out» και «Be Good», η Νάταλι Πόρτμαν μετέτρεψε την προώθηση του The Gallerist σε πολιτική παρέμβαση, μιλώντας ανοιχτά για τη βία της ICE αλλά και για τον συστηματικό αποκλεισμό γυναικών δημιουργών από τη αναγνώριση στα βραβεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε οδηγίες με τις οποίες καθοδηγεί τους φιλάθλους των ερυθρόλευκων για την παρουσία τους στο Άμστερνταμ, αλλά και την είσοδό τους στο γήπεδο του Άγιαξ.

Σύνταξη
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

