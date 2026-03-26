ΠΑΣΟΚ: Η κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια πλήττει την αγορά

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ακρίβεια «δεν απαντούν ούτε στην έκτασή της, αλλά ούτε και στην πίεση που δέχεται η ελληνική κοινωνία» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωση του τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής γίνεται λόγος για επίδειξη πολιτικής αναλγησίας και λογιστικής ακροβασίας από πλευράς της κυβέρνησης για το πακέτο μέτρων ύψους 300 εκατ. ευρώ.

«Χρησιμοποιεί ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, παρουσιάζοντας ότι η ίδια παρέχει μια ενίσχυση που όμως το μεγαλύτερο της μέρος προέρχεται από χρήματα που πληρώνουν οι ίδιοι οι πολίτες στην αντλία» τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, συμπληρώνοντας ότι «η αύξηση των τιμών στα καύσιμα φέρνει πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ».

«Το κράτος έχει ήδη εισπράξει περισσότερα και θα συνεχίσει να εισπράττει όσο διαρκεί η κρίση. Για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, ακόμη και με τα μέτρα που ανακοίνωσε, αναμένεται να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία επιπλέον 70 εκατ. ευρώ» προσθέτει ο τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως αν συνυπολογίσει κανείς ότι τα 100 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την έκτακτη φορολόγηση κερδών από τα τυχερά παίγνια, «τότε το πραγματικό κόστος των μέτρων για το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου, είναι κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ!».

Χωρίς λύση στο υγραέριο

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση την ίδια ώρα, αφήνει ακάλυπτους κρίσιμους τομείς που πλήττονται από την κρίση. «Δεν κάνει τίποτα για το υγραέριο, που αφορά άμεσα τη μεταποίηση και την εστίαση. Επίσης, αδιαφορεί για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε μια χώρα που καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ένδειας θέρμανσης και βρίσκεται στις 10 ακριβότερες χώρες της ΕΕ-27 στα καύσιμα» αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες για τους δικαιούχους είναι περίπλοκες και δύσχρηστες για πολλούς, όπως οι συνταξιούχοι, με κίνδυνο να μην απορροφηθεί πλήρως το επιδοτούμενο ποσό. Για δε τις οικογένειες με παιδιά θα λειτουργήσει ως ένα απλό φιλοδώρημα. Τετραμελής οικογένεια θα μπορεί να λάβει μέχρι 25 ευρώ για δύο μήνες, ενώ 800.000 πολίτες δεν πρόκειται να καλυφθούν καθόλου.

Πλήττει την αγορά

«Αν ήθελε η κυβέρνηση, θα μπορούσε να καλύψει όλους τους πολίτες με ένα πραγματικό κρατικό κόστος της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, με μια ελάφρυνση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 36 λεπτών στην αμόλυβδη» προσθέτουν από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβερνητική πολιτική πλήττει την αγορά, τις εταιρείες εμπορίας και τους πρατηριούχους, μειώνοντας το περιθώριο τζίρου τους κατά 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης και κατά 20% στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης».

«Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει καμία αναφορά σε πιθανή φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, αν προκύψουν» συμπληρώνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη και τονίζουν ότι «είναι σαφές ότι η κυβέρνηση επιλέγει να διατηρεί ανέπαφα τα φορολογικά έσοδα, με το βλέμμα στις προεκλογικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ και όχι στην άμεση ανακούφιση των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

«Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, προχώρησαν σε γενναίες, οριζόντιες μειώσεις φόρων, όμως η δική μας κυβέρνηση προχωρά σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και μετακύλιση του βάρους στους ασθενέστερους. Το ΠΑΣΟΚ στέκεται καθαρά απέναντι σε αυτή την πολιτική, γιατί είναι κοινωνικά άδικη και αναπτυξιακά κοντόφθαλμη» υποστηρίζει ο τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας ότι «η κοινωνία χρειάζεται πολιτική αλλαγή και μια κυβέρνηση που να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της».