Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
ΠΑΣΟΚ: Η κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια πλήττει την αγορά
Πολιτική Γραμματεία 26 Μαρτίου 2026, 17:16

Για ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης κάνει λόγο η Χαριλάου Τρικούπη.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ακρίβεια «δεν απαντούν ούτε στην έκτασή της, αλλά ούτε και στην πίεση που δέχεται η ελληνική κοινωνία» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωση του τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής γίνεται λόγος για επίδειξη πολιτικής αναλγησίας και λογιστικής ακροβασίας από πλευράς της κυβέρνησης για το πακέτο μέτρων ύψους 300 εκατ. ευρώ.

«Χρησιμοποιεί ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, παρουσιάζοντας ότι η ίδια παρέχει μια ενίσχυση που όμως το μεγαλύτερο της μέρος προέρχεται από χρήματα που πληρώνουν οι ίδιοι οι πολίτες στην αντλία» τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, συμπληρώνοντας ότι «η αύξηση των τιμών στα καύσιμα φέρνει πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ».

«Το κράτος έχει ήδη εισπράξει περισσότερα και θα συνεχίσει να εισπράττει όσο διαρκεί η κρίση. Για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, ακόμη και με τα μέτρα που ανακοίνωσε, αναμένεται να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία επιπλέον 70 εκατ. ευρώ» προσθέτει ο τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως αν συνυπολογίσει κανείς ότι τα 100 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την έκτακτη φορολόγηση κερδών από τα τυχερά παίγνια, «τότε το πραγματικό κόστος των μέτρων για το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου, είναι κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ!».

Χωρίς λύση στο υγραέριο

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση την ίδια ώρα, αφήνει ακάλυπτους κρίσιμους τομείς που πλήττονται από την κρίση. «Δεν κάνει τίποτα για το υγραέριο, που αφορά άμεσα τη μεταποίηση και την εστίαση. Επίσης, αδιαφορεί για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε μια χώρα που καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ένδειας θέρμανσης και βρίσκεται στις 10 ακριβότερες χώρες της ΕΕ-27 στα καύσιμα» αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες για τους δικαιούχους είναι περίπλοκες και δύσχρηστες για πολλούς, όπως οι συνταξιούχοι, με κίνδυνο να μην απορροφηθεί πλήρως το επιδοτούμενο ποσό. Για δε τις οικογένειες με παιδιά θα λειτουργήσει ως ένα απλό φιλοδώρημα. Τετραμελής οικογένεια θα μπορεί να λάβει μέχρι 25 ευρώ για δύο μήνες, ενώ 800.000 πολίτες δεν πρόκειται να καλυφθούν καθόλου.

Πλήττει την αγορά

«Αν ήθελε η κυβέρνηση, θα μπορούσε να καλύψει όλους τους πολίτες με ένα πραγματικό κρατικό κόστος της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, με μια ελάφρυνση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 36 λεπτών στην αμόλυβδη» προσθέτουν από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβερνητική πολιτική πλήττει την αγορά, τις εταιρείες εμπορίας και τους πρατηριούχους, μειώνοντας το περιθώριο τζίρου τους κατά 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης και κατά 20% στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης».

«Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει καμία αναφορά σε πιθανή φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, αν προκύψουν» συμπληρώνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη και τονίζουν ότι «είναι σαφές ότι η κυβέρνηση επιλέγει να διατηρεί ανέπαφα τα φορολογικά έσοδα, με το βλέμμα στις προεκλογικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ και όχι στην άμεση ανακούφιση των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

«Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, προχώρησαν σε γενναίες, οριζόντιες μειώσεις φόρων, όμως η δική μας κυβέρνηση προχωρά σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και μετακύλιση του βάρους στους ασθενέστερους. Το ΠΑΣΟΚ στέκεται καθαρά απέναντι σε αυτή την πολιτική, γιατί είναι κοινωνικά άδικη και αναπτυξιακά κοντόφθαλμη» υποστηρίζει ο τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας ότι «η κοινωνία χρειάζεται πολιτική αλλαγή και μια κυβέρνηση που να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της».

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Κόσμος
Το Ιράν απάντησε επισήμως στην πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ

Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία
Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού «κατά 40 ευρώ μικτά (28 - 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα
«Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι
«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι
«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας
Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 880 μεικτά στα 920 ευρώ, μόλις δηλαδή κατά 40 ευρώ μία αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τσουνάμι ακρίβειας

Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα
Ο ιδρυτής της Intellexa έβαλε φωτιές στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με τη νέα δήλωσή του και απειλεί με αποκαλύψεις. Η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση, θέτοντας προ των ευθυνών τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Πάνος Τσίκαλας
Χάρης Δούκας: «Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να φύγει η ΝΔ – Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ των υποκλοπών»
Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τα τρέχοντα ποσοστά και να επιτύχει τη νίκη, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη

Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χιούστον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου

Τα ανοιχτά μέτωπα του Μητσοτάκη
Μπροστά στη νέα τροπή που παίρνει το σκάνδαλο των υποκλοπών, στο φάσμα της ακρίβειας και τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα, η κυβέρνηση προσπαθεί να τα ξορκίσει με περιοδείες, προβολή του κυβερνητικού προγράμματος και μέσω των προσυνεδρίων.

Γιάννης Μπασκάκης
Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της – Νέος προορισμός η Λαμία – Η σύνθεση του πάνελ
Νέος σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» η Λαμία. Τι αναμένεται να πει στη νέα παρέμβασή του ο πρώην πρωθυπουργός. Ποιοι θα μιλήσουν για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Φάμελλος: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική εναλλακτική
Για κυβέρνηση σκανδάλων και αισχροκέρδειας μιλά ο Σωκράτης Φάμελλος. Ασκεί δριμεία κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για όλα τα κρίσιμα θέματα: τη δίκη για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον πόλεμο στο Ιραν με την αναχαίτιση πυραύλων «να αποτελεί ξεκάθαρα εμπλοκή». Το κρίσιμο είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει και μιλά για τις ευθύνες και τα λάθη των προοδευτικών κομμάτων και την αναγκαιότητα ανασύνθεσης του χώρου. Καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα στο ενωτικό εγχείρημα επαναλαμβάνει.

Θάνατος Έπσταϊν: Κάμερες «νεκρές», φρουροί εκτός ελέγχου
Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες
Σε επαναφορά του χρωμοσομικού ελέγχου προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028, αποκλείοντας έτσι τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες.

Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
«Η αναδοχή αποτελεί την ύψιστη πράξη ευθύνης, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποψήφιων αναδόχων γονέων.

Κακοκαιρία προ των πυλών: Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της «Deborah» – Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο
«Το βαρομετρικό χαμηλό ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της Αδριατικής και το ψυχρό του μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από δυτικά προς ανατολικά» λέει για την επερχόμενη κακοκαιρία ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισάς συνεχίζει να επενδύει σε διαδικασίες που ενισχύουν τη διαφάνεια και διευκολύνουν την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μονάδων

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα
Οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI, κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της δράσης του κυκλώματος που ζημίωσε με εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο

Iνστιτούτο ΕΝΑ: Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους – Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη
Οι επιδράσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών στα βασικά μεγέθη της οικονομίας την περίοδο 2015-2019 σε σχέση με τις αντίστοιχες της περιόδου 2019-2023 σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση από το Iνστιτούτο ΕΝΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Αν οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν με τη χρήση στρατιωτικής βίας τα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτηθεί μια πολύ δύσκολη μάχη με τη συμμετοχή ισχυρών και πολυάριθμων δυνάμεων. Και το αποτέλεσμα θα είναι αβέβαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Euroleague: «Τελικός» τετράδας για τη Ρεάλ στη Μαδρίτη – Τελευταίες ελπίδες για Ντουμπάι, Μακάμπι, Μιλάνο
Στο πρόγραμμα της Euroleague ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ρεάλ με την Εφές που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό – «Μάχη» απόψε και για τις Ντουμπάι, Μακάμπι και Αρμάνι Μιλάνο, που θέλουν να μείνουν ζωντανές στο κυνήγι της πρόκρισης στα play in.

Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών
Κλιμάκιο του Δήμου Ζαχάρως και του Πανεπιστημίου εξέτασαν περισσότερες από 15 περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαχάρως και Φιγαλείας, όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις πρανών.

Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία
Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού «κατά 40 ευρώ μικτά (28 - 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

