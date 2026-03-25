Το μήνυμα του Τσιμίκα στον Σαλάχ: «Ένας αληθινός θρύλος που είχα την τύχη να αποκαλώ φίλο» (pic)
Ο Μο Σαλάχ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη Λίβερπουλ και ένας από αυτούς που του είπαν ένα ξεχωριστό «αντίο» μέσω των social media, ήταν ο Κώστας Τσιμίκας.
Ο Κώστας Τσιμίκας δημοσίευσε μία ανάρτηση στα social media, αφιερωμένη στον Μοχάμεντ Σαλάχ που αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τη Λίβερπουλ μετά από εννέα χρόνια παρουσίας.
Ο Τσιμίκας έπλεξε το εγκώμιο του πρώην συμπαίκτη του στους «Reds» και υπογράμμισε ότι νιώθει τον εαυτό του τυχερό, καθώς στη θητεία του στη Λίβερπουλ γνώρισε έναν θρύλο που έχει την τύχη να αποκαλεί φίλο του.
Η ανάρτηση του Τσιμίκα
Αναλυτικά το μήνυμα του Τσιμίκα
«Μο Σαλάχ,
Θυμάμαι να σε βλέπω στην τηλεόραση και να λέω ότι είσαι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες της γενιάς μας. Η ζωή συμβαίνει και είχα την τύχη να στο πω αυτό αυτοπροσώπως τόσες πολλές φορές. Ένας αληθινός θρύλος που είχε την τύχη να τον αποκαλώ φίλο μου. Μία από τις πιο στενές και σημαντικές φιλίες που δημιούργησα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα μέχρι στιγμής.
Ένας πολύ καλός ακροατής, ένας πολύ καλός σύμβουλος και τόσο υπομονετικός με όλες τις εκρήξεις μου».
