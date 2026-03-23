sports betsson
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση
On Field 23 Μαρτίου 2026, 14:02

Τα Play Off δημιουργούν μία συνθήκη για τον Παναθηναϊκό, που δεν πρέπει να την αφήσει ανεκμετάλλευτη ο Ράφα Μπενίτεθ και να «φτιάξει» ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επόμενη σεζόν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Spotlight

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League τελείωσε με νίκη για τον Παναθηναϊκό στην Τρίπολη. Με μία εμφάνιση που δεν χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή, αλλά ήταν ουσιαστική απέναντι σε έναν αντίπαλο που μοιάζει να έχει αποδεχθεί τη μοίρα του υποβιβασμού. Διότι ο Αστέρας AKTOR άφησε την αίσθηση πως προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα και πως δεν πιστεύει ότι θα αποφύγει το μοιραίο στα Play Outs.

Μετά τα όσα συνέβησαν στην Ανδαλουσία, κανένας στο Τριφύλλι δεν περίμενε γκολ και θέαμα. Το μόνο ζητούμενο ήταν το διπλό και η αποστολή εξετελέσθη με σχετική ευκολία από τους ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ.

Βέβαια, οι απώλειες βαθμών του Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ προκάλεσαν ένα ξεφύσημα απογοήτευσης, γιατί αν ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει τον Παναιτωλικό την προηγούμενη εβδομάδα στο «Απόστολος Νικολαΐδης», η συζήτηση για την προοπτική των Play Off θα ήταν διαφορετική. Δυστυχώς, ο Μπενίτεθ διαχειρίστηκε εσφαλμένα εκείνο το παιχνίδι και στέρησε από την ομάδα του τη δυνατότητα να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις ένα υψηλότερο πλασάριμα στην κατάταξη και ένα πιο ευνοϊκό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά ότι έγινε, έγινε και δεν έχει νόημα να το αναλύσουμε περαιτέρω.

View this post on Instagram

A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Με το βλέμμα στο μακροπρόθεσμο μέλλον, δύο ζητήματα απασχολούν τους ανθρώπους του συλλόγου. Το πρώτο είναι η ανταγωνιστική παρουσία στα έξι ντέρμπι που ακολουθούν και το δεύτερο η κατάλληλη αξιοποίηση του ρόστερ.  Είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός δεν αντέχει να παρουσιαστεί αδιάφορος, απλώς για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Επιβάλλεται να εξαντλήσει τα περιθώρια για κάτι καλύτερο από την 4η θέση και να συνεχίσει να προοδεύει.

Συνιστά υποχρεώση για τον Ράφα Μπενίτεθ να δώσει κίνητρα στο γκρουπ του και να μην τους επιτρέψει να χαλαρώσουν. Θα είναι ότι χειρότερο να δούμε μία χαλαρή και νωθρή ομάδα απέναντι σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Οι εντυπώσεις στο φινάλε της σεζόν είναι αυτές που μένουν και θα επηρεάσουν τις διαθέσεις των οπαδών για το καλοκαίρι. Με νίκες και βελτίωση στα Play Off το κλίμα στις τάξεις του κόσμου θα είναι αισιόδοξο και θα το τονώσουν οι μεταγραφές. Σε αντίθεση με ένα σερί ηττών και με κακές εμφανίσεις, που θα επιτείνουν την εσωστρέφεια και θα ναρκοθετήσουν το νέο εγχείρημα.

Προτεραιότητα σε αυτούς που θα μείνουν

Εξίσου σημαντική είναι η κατάλληλη αξιοποίηση του ρόστερ. Στον «πράσινο» οργανισμό έχει συζητηθεί πως από εδώ και πέρα, προέχει η προσαρμογή και η πλήρης ενσωμάτωση των παικτών που υπολογίζονται στον σχεδιασμό της σεζόν 2026-2027. Σε μεγάλη βαθμό, ο Ράφα Μπενίτεθ και οι ιθύνοντες του ποδοσφαιρικού τμήματος έχουν σχηματίσει γνώμη για κάθε ποδοσφαιριστή και ξέρουν ποιους χρειάζονται και ποιοι θα αποχωρήσουν από το «Γεώργιος Καλαφάτης».

Οπότε, δεν είναι λογικό να μην παίζουν ο Αντίνο και ο Γιάγκουσιτς, για τους οποίους η ΠΑΕ πλήρωσε εκατομμύρια ευρώ και να προτιμηθεί ο Τζούρισιτς, ο οποίος δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του που λήγει στις 30 Ιουνίου. Ή στην επίθεση να μην αγωνιστεί ο Ντέσερς τώρα που θα επιστρέψει και να του πάρει τον χρόνο ο Σβιντέρσκι, ο οποίος από τον Ιανουάριο ψάχνεται για να φύγει.

Ασφαλώς, το θέμα δεν είναι προσωπικό. Αφορά τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού. Ο προπονητής επιβάλλεται να αξιοποιήσει τα πιο ακριβά περιουσιακά στοιχεία του ρόστερ και να τα προετοιμάσει για την επόμενη σεζόν. Το Τριφύλλι έχει ταλαιπωρηθεί από προσωπικές ατζέντες και στρατηγικές και είναι καιρός όλοι να υποτάξουν το «εγώ» τους στην υπηρεσία του κοινού καλού…

Headlines:
Economy
Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Κόσμος
«Παγώνει» ο Τραμπ τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Euroleague 23.03.26

«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!

Γιώργος Πανταζόγλου
betson_textlink
Stream sports
Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
On Field 22.03.26

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
On Field 22.03.26

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
On Field 20.03.26

Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

Βάιος Μπαλάφας
Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
On Field 20.03.26

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
On Field 19.03.26

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Βάιος Μπαλάφας
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Ελληνικές ελπίδες 19.03.26

Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
On Field 18.03.26

Αν και ο Λανουά υποστηρίζει ότι τον επέλεξε η UEFA η τακτική του δεν συνάδει με τις οδηγίες της. Δεν είναι στραβός ο γιαλός, στραβά αρμενίζουν. Απέτυχαν και δεν το ξέρουν

Βάιος Μπαλάφας
Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα
On Field 18.03.26

Οι «κανονιέρηδες» θέλουν να γράψουν ιστορία κατακτώντας όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν την φετινή περίοδο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα
On Field 18.03.26

Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει νοοτροπία Παγκρήτιου και στο ματς με την Λάρισα κι αυτό θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία
On Field 18.03.26

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι) τιμώρησε τον Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) αλλά όχι τον Ματσούκα (Εύβοιας) αν και ο δεύτερος έκανε σοβαρότερο λάθος. Η απόδειξη ότι ξεχωρίζουν τους ρέφερι ανάλογα με τα λάθη

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Επικαιρότητα 23.03.26

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής

Σύνταξη
Euroleague 23.03.26

Γιώργος Πανταζόγλου
Οικονομικές Ειδήσεις 23.03.26

Επιδότηση καυσίμων με το σταγονόμετρο – Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Αθανασία Ακρίβου
Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία
Κυκλοφοριακό 23.03.26

Αγορά ακινήτων για την δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιου Πάρου σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ – Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»
Κόσμος 23.03.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εντολή για παύση των εχθροπραξιών, βασίστηκε στις συνομιλίες που είχε τις τελευταίες δυο ημέρες με το Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε και εποικοδομητικές.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα… παράδοξα νούμερα με την ΑΕΛ Novibet και το «διπλό» ρεκόρ με τις τελικές (vids)
Super League 23.03.26

Κόντρα στην ΑΕΛ Novibet ο Ολυμπιακός κατάφερε και ξεπέρασε… δύο φορές στο ίδιο ματς τον μέσο όρο των τελικών που είχε στη σεζόν, όπως… κατάφερε και να μην σκοράρει σε παιχνίδι που πάτησε 61 φορές στην αντίπαλη περιοχή!

Άκης Στρατόπουλος
Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα
Πολιτική 23.03.26

«Η κυβέρνηση δεν τολμάει, δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας από την κρίση» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Σύνταξη
Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή
Πολιτική 23.03.26

Ο Δένδιας αναφέρθηκε στις αποφάσεις που ελήφθησαν για το θόλο, την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ , τις υποδομές για τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε Viper και τα μεταγωγικά αεροσκάφη και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο