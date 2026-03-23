Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League τελείωσε με νίκη για τον Παναθηναϊκό στην Τρίπολη. Με μία εμφάνιση που δεν χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή, αλλά ήταν ουσιαστική απέναντι σε έναν αντίπαλο που μοιάζει να έχει αποδεχθεί τη μοίρα του υποβιβασμού. Διότι ο Αστέρας AKTOR άφησε την αίσθηση πως προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα και πως δεν πιστεύει ότι θα αποφύγει το μοιραίο στα Play Outs.

Μετά τα όσα συνέβησαν στην Ανδαλουσία, κανένας στο Τριφύλλι δεν περίμενε γκολ και θέαμα. Το μόνο ζητούμενο ήταν το διπλό και η αποστολή εξετελέσθη με σχετική ευκολία από τους ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ.

Βέβαια, οι απώλειες βαθμών του Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ προκάλεσαν ένα ξεφύσημα απογοήτευσης, γιατί αν ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει τον Παναιτωλικό την προηγούμενη εβδομάδα στο «Απόστολος Νικολαΐδης», η συζήτηση για την προοπτική των Play Off θα ήταν διαφορετική. Δυστυχώς, ο Μπενίτεθ διαχειρίστηκε εσφαλμένα εκείνο το παιχνίδι και στέρησε από την ομάδα του τη δυνατότητα να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις ένα υψηλότερο πλασάριμα στην κατάταξη και ένα πιο ευνοϊκό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά ότι έγινε, έγινε και δεν έχει νόημα να το αναλύσουμε περαιτέρω.

Με το βλέμμα στο μακροπρόθεσμο μέλλον, δύο ζητήματα απασχολούν τους ανθρώπους του συλλόγου. Το πρώτο είναι η ανταγωνιστική παρουσία στα έξι ντέρμπι που ακολουθούν και το δεύτερο η κατάλληλη αξιοποίηση του ρόστερ. Είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός δεν αντέχει να παρουσιαστεί αδιάφορος, απλώς για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Επιβάλλεται να εξαντλήσει τα περιθώρια για κάτι καλύτερο από την 4η θέση και να συνεχίσει να προοδεύει.

Συνιστά υποχρεώση για τον Ράφα Μπενίτεθ να δώσει κίνητρα στο γκρουπ του και να μην τους επιτρέψει να χαλαρώσουν. Θα είναι ότι χειρότερο να δούμε μία χαλαρή και νωθρή ομάδα απέναντι σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Οι εντυπώσεις στο φινάλε της σεζόν είναι αυτές που μένουν και θα επηρεάσουν τις διαθέσεις των οπαδών για το καλοκαίρι. Με νίκες και βελτίωση στα Play Off το κλίμα στις τάξεις του κόσμου θα είναι αισιόδοξο και θα το τονώσουν οι μεταγραφές. Σε αντίθεση με ένα σερί ηττών και με κακές εμφανίσεις, που θα επιτείνουν την εσωστρέφεια και θα ναρκοθετήσουν το νέο εγχείρημα.

Προτεραιότητα σε αυτούς που θα μείνουν

Εξίσου σημαντική είναι η κατάλληλη αξιοποίηση του ρόστερ. Στον «πράσινο» οργανισμό έχει συζητηθεί πως από εδώ και πέρα, προέχει η προσαρμογή και η πλήρης ενσωμάτωση των παικτών που υπολογίζονται στον σχεδιασμό της σεζόν 2026-2027. Σε μεγάλη βαθμό, ο Ράφα Μπενίτεθ και οι ιθύνοντες του ποδοσφαιρικού τμήματος έχουν σχηματίσει γνώμη για κάθε ποδοσφαιριστή και ξέρουν ποιους χρειάζονται και ποιοι θα αποχωρήσουν από το «Γεώργιος Καλαφάτης».

Οπότε, δεν είναι λογικό να μην παίζουν ο Αντίνο και ο Γιάγκουσιτς, για τους οποίους η ΠΑΕ πλήρωσε εκατομμύρια ευρώ και να προτιμηθεί ο Τζούρισιτς, ο οποίος δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του που λήγει στις 30 Ιουνίου. Ή στην επίθεση να μην αγωνιστεί ο Ντέσερς τώρα που θα επιστρέψει και να του πάρει τον χρόνο ο Σβιντέρσκι, ο οποίος από τον Ιανουάριο ψάχνεται για να φύγει.

Ασφαλώς, το θέμα δεν είναι προσωπικό. Αφορά τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού. Ο προπονητής επιβάλλεται να αξιοποιήσει τα πιο ακριβά περιουσιακά στοιχεία του ρόστερ και να τα προετοιμάσει για την επόμενη σεζόν. Το Τριφύλλι έχει ταλαιπωρηθεί από προσωπικές ατζέντες και στρατηγικές και είναι καιρός όλοι να υποτάξουν το «εγώ» τους στην υπηρεσία του κοινού καλού…