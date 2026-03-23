Τράπεζα της Ελλάδας: Ενεργειακές ανατριχίλες στον πληθωρισμό
Οικονομία 23 Μαρτίου 2026, 17:30

Τράπεζα της Ελλάδας: Ενεργειακές ανατριχίλες στον πληθωρισμό

Ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδας στο νέο Inflation Monitor. Το μέγεθός τους θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Διαβάζεται και σαν δελτίο θυέλλης το νέο Inflation Monitor, το Παρατηρητήριο Πληθωρισμού που εκδίδει σε τακτική βάση η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ).

Η άνοδος του πληθωρισμό τον Φεβρουάριο, στο 1,9% στην Ευρωζώνη και στο 3,1% για την Ελλάδα, δεν είναι τίποτα μπροστά σε όσα μας περιμένουν.

Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδας, στο Inflation Monitor του Μαρτίου, το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκάλεσε απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας και αναπροσαρμογή των προσδοκιών της αγοράς για τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ και στις ΗΠΑ προς υψηλότερα επίπεδα.

Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, οι βασικότερες ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό προέρχονταν από τα μη μεταποιημένα (φρέσκα) τρόφιμα και τις υπηρεσίες. Όμως, ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές της ενέργειας σημείωσαν απότομη άνοδο κατά περίπου 40%, αντανακλώντας την έκρηξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τους φόβους για σοβαρές διαταραχές στην προσφορά στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι τιμές των βιομηχανικών μετάλλων και των γεωργικών εμπορευμάτων αυξήθηκαν επίσης, αν και σε μικρότερο βαθμό.

Αλλαγή δεδομένων

Οι προσδοκίες της αγοράς τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στις ΗΠΑ έχουν αλλάξει, αντανακλώντας τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Για τη ζώνη του ευρώ, ο αναμενόμενος πληθωρισμός, από τις αρχές Μαρτίου, αυξήθηκε σημαντικά πάνω από το 2%, κυρίως σε βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά και σε μακροπρόθεσμους ορίζοντες, ενώ οι προσδοκίες για την οικονομική δραστηριότητα μειώθηκαν.  Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αυξήθηκαν επίσης σημαντικά, αν και σε μικρότερο βαθμό από ό,τι στη ζώνη του ευρώ.

Έρχεται αύξηση επιτοκίων

Οι αναμενόμενες πορείες πολιτικής ανατιμήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα επιτοκίων, με τις αγορές να αναμένουν πλέον έως το τέλος του 2026:

▪ Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, κατά 25 μονάδες βάσης η καθεμία, θεωρούνται πλέον πιθανές, ενώ πριν από ένα μήνα δεν αναμενόταν καμία αλλαγή επιτοκίων.

▪ Μία μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης θεωρείται πλέον εξίσου πιθανή με τη μηδενική μεταβολή, έναντι δύο μειώσεων των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης η καθεμία, που αναμένονταν πριν από ένα μήνα.

Τι προβλέπει το Ευρωσύστημα για τον πληθωρισμό

Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδας, οι προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για τον πληθωρισμό έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα πάνω και υπόκεινται σε ισχυρούς ανοδικούς κινδύνους, καθώς ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στον πληθωρισμό θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την έντασή του.

Οι τελευταίες δημοσιευμένες προβλέψεις βασίζονται στην πορεία των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων στις αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης (ημερομηνία αναφοράς 11 Μαρτίου), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πρόσφατες αυξήσεις είναι μάλλον προσωρινές.

Τι κρατάει ψηλά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα

Η Τράπεζα της Ελλάδας μας υπενθυμίζει ότι πριν ξεσπάει ο πόλεμος, ο πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν ήδη σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ παρέμεινε σταθερός κατά τη διάρκεια του 2025 και διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 2,1%. Υποχώρησε κάτω από το 2% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026. Ο δομικός πληθωρισμός – εκτός των τροφίμων και της ενέργειας – παρέμεινε σταθερός τους τελευταίους οχτώ μήνες του 2025, με μέσο πληθωρισμό δωδεκαμήνου στο 2,4%. Ο δομικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παρέμεινε επίσης πάνω από τον στόχο του 2% και το πρώτο δίμηνο του 2026.

Στην Ελλάδα, ο συνολικός πληθωρισμός παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2025, με εξαίρεση τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, αυτή η μεταβλητότητα αποδόθηκε κυρίως στις διακυμάνσεις του πληθωρισμού των υπηρεσιών και των μη μεταποιημένων τροφίμων.

Ο δομικός πληθωρισμός ακολούθησε παρόμοια πορεία, καθώς επηρεάστηκε επίσης από τις διακυμάνσεις του πληθωρισμού των υπηρεσιών. Ο μέσος συνολικός πληθωρισμός στη χώρα μας το 2025 κινήθηκε στο 2,9%  και ο δομικός πληθωρισμός στο 3,6% . Τόσο ο συνολικός όσο και ο δομικός  πληθωρισμός παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026.

Τον Φεβρουάριο η Ελλάδα είχε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Στην κορυφή βρίσκονται η Σλοβακία και η Κροατία και ακολουθούν Λιθουανία και Εσθονία. Η Κύπρος, που έχει μηδενίσει τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά (φρούτα, λαχανικά, παιδικό γάλα, πάνες, είδη γυναικείας υγιεινής), είχε τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.

Απειλές για τη διατροφική ασφάλεια

Όπως έχει γίνει γνωστό, η ασφυξία στα Στενά του Ορμούζ δεν οδηγεί σε εκτόξευση μόνο τις τιμές των καυσίμων και γενικότερα της ενέργειας. Από το ζωτικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα διέρχεται το 33% του παγκόσμιου εμπορίου λιπασμάτων (σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές μέσω θαλάσσης). Η περιοχή του Περσικού Κόλπου αντιπροσωπεύει το 49% των παγκόσμιων εξαγωγών ουρίας και το 30% των εξαγωγών αμμωνίας – βασικά συστατικά στα αζωτούχα λιπάσματα.

Ως εκ τούτου, το μπλοκάρισμα της διαδρομής στα Στενά του Ορμούζ έχει ήδη προκαλέσει άμεσο σοκ στην προσφορά λιπασμάτων στον παγκόσμιο γεωργικό τομέα. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της JP Morgan, τα στρατηγικά αποθέματα σε λιπάσματα, σε διεθνές επίπεδο, επαρκούν μόνο για περίπου 25 ημέρες, πριν υποστεί πλήγμα η αγροτική παραγωγική ικανότητα. Αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, ι δεξαμενές αποθήκευσης στον Κόλπο θα γεμίσουν σε λιγότερο από ένα μήνα, αναγκάζοντας τεράστια χημικά βιομηχανικά συγκροτήματα να κλείσουν. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι η επανεκκίνηση αυτών των μονάδων θα διαρκέσει 4-6 εβδομάδες, δημιουργώντας καθυστέρηση στην τροφοδοσία ακόμη και μετά την υποχώρηση των εντάσεων.

Διψήφιος ο πληθωρισμός στα νωπά τρόφιμα

Το 15% της επιδότησης στην τιμή των λιπασμάτων, για Απρίλιο Μάιο, που ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, στοχεύει στο να ανακουφίσει εν μέρει τους αγρότες από τις αυξήσεις στο κόστος παραγωγής. Σε συνδυασμό με το fuel pass και την επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, τα κυβερνητικά μέτρα φιλοδοξούν να δράσουν εμμέσως και ως ανάχωμα στις ανατιμήσεις στα τρόφιμα.

Όμως σύμφωνα με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ήδη οι αυξήσεις στα λιπάσματα στην ελληνική αγορά κινούνται στο 30% – 40%. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και με τις επιοδτήσεις, θα αυξηθούν τα αγροτικά και μεταφορικά κόστη, συμπαρασύροντας ανοδικά και τις τιμές λιανικής.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα η Ελλάδα εισέρχεται στη νέα κρίση από δυσμενέστερη θέση, σε σύγκριση με άλλες χώρες. Ο πληθωρισμός στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα τον Φεβρουάριο εκτοξεύθηκε στο 12,5% – υπερδιπλάσιος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (4,6%).

Αν επιβεβαιωθούν τα δυσμενή σενάρια, η Ελλάδα βρίσκεται εκ νέου ενώπιον μιας νέας πληθωριστικής κρίσης στα τρόφιμα. Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην κατηγορία «διατροφή-μη αλκολλούχα ποτά» έχει αυξηθεί σωρευτικά πάνω από 38% την τελευταία πενταετία. Σε αγαθά όπως το κρέας και τα λαχανικά σωρευτικές ανατιμήσεις ξεπερνάνε το 55% και το 45% αντίστοιχα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ανατροπή το άλμα στις 2.100 μονάδες στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ανατροπή το άλμα στις 2.100 μονάδες στην αγορά

Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους
Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους

Ανάμικτα είναι τα συμπεράσματα νέας έρευνας της Focus Bari για την αγορά ακινήτων. Οι 7 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές «πλησιάζουν ταβάνι», αλλά οι 6 στους 10 εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Επιδότηση καυσίμων με το σταγονόμετρο – Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα
Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα

Αυτή την ώρα εξειδικεύουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός υπό το βάρος κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου
Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου

Γυρίζει πίσω ο Σωκράτης Φάμελλος την πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για να καθίσουν μαζί στο τραπέζι του προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους
Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους

Ανάμικτα είναι τα συμπεράσματα νέας έρευνας της Focus Bari για την αγορά ακινήτων. Οι 7 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές «πλησιάζουν ταβάνι», αλλά οι 6 στους 10 εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Ο ορισμός της ποπ κορν ταινίας: Τα 141 εκατ. του Project Hail Mary στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου
Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου

Οι απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν παρουσιάστηκαν ως πράξη αντιποίνων, κάτι απαράδεκτο στο διεθνές δίκαιο. Και οι επιπτώσεις για τους αμάχους αγγίζουν τον ορισμό εγκλημάτων πολέμου.

«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 21χρονο που ήταν μαζί με τον 19χρονο που έχει συλληφθεί και τον 20χρονο Κλεομένη που δολοφονήθηκε κατά το αιματηρό επεισόδιο με τον 23χρονο στην Καλαμαριά

Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή

Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή

«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»

Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)
GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)

Ο Τζέιμς Νάναλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στην GBL χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή για την 22η αγωνιστική.

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα
Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα

Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας

Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»
Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»

Πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, η εκδήλωση υποδοχής του αυθεντικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρος Βρυζάκης, στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)
Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)

Ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία για το σύνδρομο Down.

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

