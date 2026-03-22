WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς

Η σύγκρουση με το Ιράν αποτελεί μια επείγουσα υπενθύμιση ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται μια αμυντική βιομηχανική βάση ικανή να διεξάγει έναν πόλεμο υψηλής έντασης εναντίον των αντιπάλων τους, ιδίως της Κίνας, σύμφωνα με αναλυτή που επεξήγησε το ζήτημα των πυρομαχικών και αμυντικών συστημάτων στην Wall Street Journal.

Ουσιαστικά ο Σεθ Τζόουνς περιγράφει την ευαλωτότητα των ΗΠΑ σε σχέση με την επιθετική πολιτική δεκαετιών και το γεγονός πως η τεχνολογία και οι διαφορετικές στρατηγικές που απαιτεί ο σύγχρονος πόλεμος του έχουν ξεπεράσει.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την αύξηση της παραγωγής συγκεκριμένων στρατηγικής αξίας πυρομαχικών, τη μεταρρύθμιση ενός απαρχαιωμένου συστήματος προμηθειών και τη θέσπιση κινήτρων για την καινοτομία στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τον Τζόουνς. Είναι πλέον ζωτικής σημασίας για την φιλοσοφία των ΗΠΑ να επιταχυνθούν αυτές οι αλλαγές.

Δικαιολογημένα, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν την αύξηση των αποθεμάτων πυρομαχικών μεγάλου βεληνεκούς για χτυπήματα ακριβείας, καθώς και πυρομαχικών για τα συστήματα Patriot, Thaad και άλλα συστήματα αεροπορικής άμυνας. Ωστόσο, η πρόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη από το Ιράν. Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν επαρκή πυρομαχικά για να υποστηρίξουν τα πολεμικά τους σχέδια σε περίπτωση που ξεσπάσει μια παρατεταμένη σύγκρουση με την Κίνα, τη Ρωσία ή τη Βόρεια Κορέα.

Το φόβητρο της Κίνας

Οι στρατιωτικοί σχεδιαστές θα πρέπει να ανησυχούν ιδιαίτερα για την Κίνα, η οποία διαθέτει δυνατότητες κατά πολύ ανώτερες από αυτές του Ιράν. Η κινεζική βιομηχανική βάση, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, έχει παράγει χιλιάδες υπερηχητικούς, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς για χτυπήματα ακριβείας, μαζί με εκατομμύρια drones.

Οι αμερικανικές βάσεις, τα αεροσκάφη, τα πολεμικά πλοία και άλλες υποδομές που λειτουργούν εντός της Πρώτης Αλυσίδας Νησιών — η οποία εκτείνεται νότια από την Ιαπωνία μέσω της Ταϊβάν, των βόρειων Φιλιππίνων και του Βόρνεο — είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, η κινεζική απειλή καθιστά επιτακτική την ανάγκη οι ΗΠΑ να διαθέτουν επαρκή ποσότητα πυρομαχικών μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένων συστημάτων για να χτυπούν πλοία, αεροσκάφη και χερσαίους στόχους από απόσταση. Ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης επείγουσα ανάγκη από περισσότερα συστήματα και εξοπλισμό αεροπορικής άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών. Τα άδεια οπλοστάσια δεν θα αποτρέψουν την Κίνα.

Οι ΗΠΑ μετατρέπονται ξανά σε πολεμική οικονομία

Η κυβέρνηση Τραμπ λαμβάνει εκείνα τα βήματα για την μετατροπή της οικονομίας των ΗΠΑ σε πολεμική. Το Πεντάγωνο έχει δεσμευτεί να ξαναχτίσει αυτό που αποκαλεί «οπλοστάσιο της ελευθερίας» και να θέσει τη βιομηχανική βάση άμυνας σε κατάσταση πολέμου. Μάλιστα ο ίδιος ο Τραμπ συναντήθηκε με τους Γενικούς Διευθυντές μεγάλων πολεμικών βιομηχανιών ζητώντας την επιτάχυνση και τον τετραπλασιασμό των παραδόσεων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ ίδρυσε το 2025 ένα Συμβούλιο Επιτάχυνσης Πυρομαχικών για να αυξήσει την παραγωγή 12 κρίσιμων όπλων, από αναχαιτιστικά Patriot έως πυραύλους μακράς εμβέλειας κατά πλοίων. Έχει επίσης ηγηθεί των προσπαθειών για τη μεταρρύθμιση ενός εξαιρετικά αργού συστήματος προμηθειών, την ελαχιστοποίηση των ασφυκτικών κανονισμών και την αξιοποίηση ενός καινοτόμου ιδιωτικού τομέα.

Ωστόσο, πρέπει να γίνουν περισσότερα και γρήγορα. Το Πεντάγωνο θα πρέπει να επικεντρωθεί επειγόντως στην πλήρη χρηματοδότηση πολυετών συμβάσεων για διάφορα κρίσιμα πυρομαχικά που έχει ήδη εγκρίνει το Κογκρέσο, όπως το Joint Air to Surface Standoff Munition, το Standard Missile 6 και το Patriot Advanced Capability 3. Θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτήσει την έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή φθηνότερων εναλλακτικών λύσεων.

Το Πεντάγωνο έχει συνάψει κατά καιρούς στρατηγικές συμφωνίες-πλαίσια — όχι συμβάσεις — με εταιρείες του τομέα της άμυνας. Ωστόσο, αυτές δεν αποτελούν δεσμευτικές υποχρεώσεις. Η έλλειψη σταθερών δεσμεύσεων δημιουργεί περιττό κίνδυνο για τις εταιρείες που πρέπει να λογοδοτούν στους μετόχους τους.

Ο τρόπος για να παραμείνουν οι ΗΠΑ στρατιωτική υπερδύναμη

Οι πολυετείς συμβάσεις μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση μιας ευάλωτης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η παραγωγή είναι περιορισμένη και υπάρχουν πολύ λίγοι προμηθευτές για κινητήρες στερεών καυσίμων, χυτά, σφυρήλατα και συστήματα εντοπισμού για πυρομαχικά. Οι μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις είναι απαραίτητες για να μπορούν οι εταιρείες του τομέα της άμυνας να χρηματοδοτούν τους προμηθευτές τους επαρκώς και αξιόπιστα.

Μια άλλη προτεραιότητα πρέπει να είναι η διατήρηση της ετοιμότητας των αεροσκαφών και των πλοίων. Οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει εκτενώς μαχητικά αεροσκάφη F-35 τύπου «stealth», βομβαρδιστικά B-2, μεταγωγικά αεροσκάφη C-17, αντιτορπιλικά της κλάσης Arleigh Burke και άλλα αεροσκάφη και πλοία εναντίον του Ιράν.

Αυτά είναι ακόμη πιο ζωτικής σημασίας σε άλλα θέατρα επιχειρήσεων, ιδίως στον Ινδο-Ειρηνικό. Το Πεντάγωνο και το Κογκρέσο πρέπει να συνεργαστούν για να εγκρίνουν και να χρηματοδοτήσουν πολυετείς συμβάσεις με σκοπό τη διατήρηση της ετοιμότητας των αεροσκαφών και των πλοίων.

Το Ιράν αποκάλυψε όλες τις αμερικανικές αδυναμίες

Επιπλέον, το Ιράν έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων και κρίσιμων υποδομών — και άλλοι αντίπαλοι θα έκαναν το ίδιο. Οι αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις σε ολόκληρο τον Ινδο-Ειρηνικό — όπως στην Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες και το Γκουάμ — έχουν απόλυτη ανάγκη από ενισχυμένα καταφύγια αεροσκαφών, αμυντικά συστήματα, ενισχυμένα αποθηκευτικά υπόγεια για πυρομαχικά και δεξαμενές καυσίμων.

Το Κογκρέσο θα πρέπει να αυξήσει τα κονδύλια του Πενταγώνου για τη συντήρηση, την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι ελλείψεις.

Μια συμπληρωματική αίτηση του Πενταγώνου προς το Κογκρέσο αποτελεί την πιο άμεση λύση για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, και σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει να ζητήσει 200 δισ. δολάρια. Η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να παρουσιάσει το αίτημά της απλώς ως υποστήριξη για τον πόλεμο με το Ιράν, αλλά μάλλον ως επένδυση για την αναζωογόνηση της υποβαθμισμένης βιομηχανικής βάσης των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη το μυαλό τους στην αναδυόμενη υπερδύναμη Κίνα

Μακροπρόθεσμα, η κυβέρνηση θα πρέπει να υλοποιήσουν την υπόσχεση του προέδρου Τραμπ για αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού κατά 500 δισ. δολάρια για το οικονομικό έτος 2027. Κάτι που όμως προϋποθέτει την έγκριση των πολεμικών -στην ουσία τους- προύπολογισμών

Το Πεντάγωνο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για την προμήθεια συστημάτων που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της στρατηγικής «Hellscape» του Διοικητή της Ινδο-Ειρηνικού, Ναυάρχου Samuel Paparo, η οποία χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό drones, πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και άλλων δυνατοτήτων για να στοχεύσει τις κινεζικές δυνάμεις που απειλούν την Ταϊβάν.

Ο πόλεμος με το Ιράν είναι το τελευταίο σήμα κινδύνου για την «αναζωογόνηση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης» σύμφωνα με τον συγγραφέα της ανάλυσης ο οποίος προτρέπει τις ΗΠΑ να κινηθούν πιο γρήγορα.

Ο κ. Τζόουνς είναι πρόεδρος του Τμήματος Άμυνας και Ασφάλειας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών και συγγραφέας του βιβλίου «The American Edge: The Military Tech Nexus and the Sources of Great Power Dominance».