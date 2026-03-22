newspaper
Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς
Κόσμος 22 Μαρτίου 2026, 23:40

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Spotlight

Η σύγκρουση με το Ιράν αποτελεί μια επείγουσα υπενθύμιση ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται μια αμυντική βιομηχανική βάση ικανή να διεξάγει έναν πόλεμο υψηλής έντασης εναντίον των αντιπάλων τους, ιδίως της Κίνας, σύμφωνα με αναλυτή που επεξήγησε το ζήτημα των πυρομαχικών και αμυντικών συστημάτων στην Wall Street Journal.

Ουσιαστικά ο Σεθ Τζόουνς περιγράφει την ευαλωτότητα των ΗΠΑ σε σχέση με την επιθετική πολιτική δεκαετιών και το γεγονός πως η τεχνολογία και οι διαφορετικές στρατηγικές που απαιτεί ο σύγχρονος πόλεμος του έχουν ξεπεράσει.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την αύξηση της παραγωγής συγκεκριμένων στρατηγικής αξίας πυρομαχικών, τη μεταρρύθμιση ενός απαρχαιωμένου συστήματος προμηθειών και τη θέσπιση κινήτρων για την καινοτομία στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τον Τζόουνς. Είναι πλέον ζωτικής σημασίας για την φιλοσοφία των ΗΠΑ να επιταχυνθούν αυτές οι αλλαγές.

Δικαιολογημένα, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν την αύξηση των αποθεμάτων πυρομαχικών μεγάλου βεληνεκούς για χτυπήματα ακριβείας, καθώς και πυρομαχικών για τα συστήματα Patriot, Thaad και άλλα συστήματα αεροπορικής άμυνας. Ωστόσο, η πρόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη από το Ιράν. Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν επαρκή πυρομαχικά για να υποστηρίξουν τα πολεμικά τους σχέδια σε περίπτωση που ξεσπάσει μια παρατεταμένη σύγκρουση με την Κίνα, τη Ρωσία ή τη Βόρεια Κορέα.

Οι Patriot στην Μέση Ανατολή κοντεύουν να εξαντληθούν για τους συμμάχους των ΗΠΑ.

Το φόβητρο της Κίνας

Οι στρατιωτικοί σχεδιαστές θα πρέπει να ανησυχούν ιδιαίτερα για την Κίνα, η οποία διαθέτει δυνατότητες κατά πολύ ανώτερες από αυτές του Ιράν. Η κινεζική βιομηχανική βάση, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, έχει παράγει χιλιάδες υπερηχητικούς, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς για χτυπήματα ακριβείας, μαζί με εκατομμύρια drones.

Οι αμερικανικές βάσεις, τα αεροσκάφη, τα πολεμικά πλοία και άλλες υποδομές που λειτουργούν εντός της Πρώτης Αλυσίδας Νησιών — η οποία εκτείνεται νότια από την Ιαπωνία μέσω της Ταϊβάν, των βόρειων Φιλιππίνων και του Βόρνεο — είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, η κινεζική απειλή καθιστά επιτακτική την ανάγκη οι ΗΠΑ να διαθέτουν επαρκή ποσότητα πυρομαχικών μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένων συστημάτων για να χτυπούν πλοία, αεροσκάφη και χερσαίους στόχους από απόσταση. Ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης επείγουσα ανάγκη από περισσότερα συστήματα και εξοπλισμό αεροπορικής άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών. Τα άδεια οπλοστάσια δεν θα αποτρέψουν την Κίνα.

Οι Standard Missile 6 είναι στις προτεραιότητες του αμερικανικού στρατού για το ναυτικό του.

Οι ΗΠΑ μετατρέπονται ξανά σε πολεμική οικονομία

Η κυβέρνηση Τραμπ λαμβάνει εκείνα τα βήματα για την μετατροπή της οικονομίας των ΗΠΑ σε πολεμική. Το Πεντάγωνο έχει δεσμευτεί να ξαναχτίσει αυτό που αποκαλεί «οπλοστάσιο της ελευθερίας» και να θέσει τη βιομηχανική βάση άμυνας σε κατάσταση πολέμου. Μάλιστα ο ίδιος ο Τραμπ συναντήθηκε με τους Γενικούς Διευθυντές μεγάλων πολεμικών βιομηχανιών ζητώντας την επιτάχυνση και τον τετραπλασιασμό των παραδόσεων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ ίδρυσε το 2025 ένα Συμβούλιο Επιτάχυνσης Πυρομαχικών για να αυξήσει την παραγωγή 12 κρίσιμων όπλων, από αναχαιτιστικά Patriot έως πυραύλους μακράς εμβέλειας κατά πλοίων. Έχει επίσης ηγηθεί των προσπαθειών για τη μεταρρύθμιση ενός εξαιρετικά αργού συστήματος προμηθειών, την ελαχιστοποίηση των ασφυκτικών κανονισμών και την αξιοποίηση ενός καινοτόμου ιδιωτικού τομέα.

Ωστόσο, πρέπει να γίνουν περισσότερα και γρήγορα. Το Πεντάγωνο θα πρέπει να επικεντρωθεί επειγόντως στην πλήρη χρηματοδότηση πολυετών συμβάσεων για διάφορα κρίσιμα πυρομαχικά που έχει ήδη εγκρίνει το Κογκρέσο, όπως το Joint Air to Surface Standoff Munition, το Standard Missile 6 και το Patriot Advanced Capability 3. Θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτήσει την έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή φθηνότερων εναλλακτικών λύσεων.

Το Πεντάγωνο έχει συνάψει κατά καιρούς στρατηγικές συμφωνίες-πλαίσια — όχι συμβάσεις — με εταιρείες του τομέα της άμυνας. Ωστόσο, αυτές δεν αποτελούν δεσμευτικές υποχρεώσεις. Η έλλειψη σταθερών δεσμεύσεων δημιουργεί περιττό κίνδυνο για τις εταιρείες που πρέπει να λογοδοτούν στους μετόχους τους.

Οι πύραυλοι αέρος – επιφανείας έχουν καταγραφεί στα πυρομαχικά τα οποία οι ΗΠΑ θέλουν να παράξουν σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Ο τρόπος για να παραμείνουν οι ΗΠΑ στρατιωτική υπερδύναμη

Οι πολυετείς συμβάσεις μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση μιας ευάλωτης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η παραγωγή είναι περιορισμένη και υπάρχουν πολύ λίγοι προμηθευτές για κινητήρες στερεών καυσίμων, χυτά, σφυρήλατα και συστήματα εντοπισμού για πυρομαχικά. Οι μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις είναι απαραίτητες για να μπορούν οι εταιρείες του τομέα της άμυνας να χρηματοδοτούν τους προμηθευτές τους επαρκώς και αξιόπιστα.

Μια άλλη προτεραιότητα πρέπει να είναι η διατήρηση της ετοιμότητας των αεροσκαφών και των πλοίων. Οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει εκτενώς μαχητικά αεροσκάφη F-35 τύπου «stealth», βομβαρδιστικά B-2, μεταγωγικά αεροσκάφη C-17, αντιτορπιλικά της κλάσης Arleigh Burke και άλλα αεροσκάφη και πλοία εναντίον του Ιράν.

Αυτά είναι ακόμη πιο ζωτικής σημασίας σε άλλα θέατρα επιχειρήσεων, ιδίως στον Ινδο-Ειρηνικό. Το Πεντάγωνο και το Κογκρέσο πρέπει να συνεργαστούν για να εγκρίνουν και να χρηματοδοτήσουν πολυετείς συμβάσεις με σκοπό τη διατήρηση της ετοιμότητας των αεροσκαφών και των πλοίων.

Το Ιράν αποκάλυψε όλες τις αμερικανικές αδυναμίες

Επιπλέον, το Ιράν έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων και κρίσιμων υποδομών — και άλλοι αντίπαλοι θα έκαναν το ίδιο. Οι αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις σε ολόκληρο τον Ινδο-Ειρηνικό — όπως στην Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες και το Γκουάμ — έχουν απόλυτη ανάγκη από ενισχυμένα καταφύγια αεροσκαφών, αμυντικά συστήματα, ενισχυμένα αποθηκευτικά υπόγεια για πυρομαχικά και δεξαμενές καυσίμων.

Το Κογκρέσο θα πρέπει να αυξήσει τα κονδύλια του Πενταγώνου για τη συντήρηση, την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι ελλείψεις.

Μια συμπληρωματική αίτηση του Πενταγώνου προς το Κογκρέσο αποτελεί την πιο άμεση λύση για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, και σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει να ζητήσει 200 δισ. δολάρια. Η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να παρουσιάσει το αίτημά της απλώς ως υποστήριξη για τον πόλεμο με το Ιράν, αλλά μάλλον ως επένδυση για την αναζωογόνηση της υποβαθμισμένης βιομηχανικής βάσης των ΗΠΑ.

Οι επιθέσεις του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους και drones έχουν καταστήσει επιτακτική την ανάγκη για τις ΗΠΑ για παραγωγή περισσότερων THAAD.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη το μυαλό τους στην αναδυόμενη υπερδύναμη Κίνα

Μακροπρόθεσμα, η κυβέρνηση θα πρέπει να υλοποιήσουν την υπόσχεση του προέδρου Τραμπ για αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού κατά 500 δισ. δολάρια για το οικονομικό έτος 2027. Κάτι που όμως προϋποθέτει την έγκριση των πολεμικών -στην ουσία τους- προύπολογισμών

Το Πεντάγωνο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για την προμήθεια συστημάτων που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της στρατηγικής «Hellscape» του Διοικητή της Ινδο-Ειρηνικού, Ναυάρχου Samuel Paparo, η οποία χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό drones, πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και άλλων δυνατοτήτων για να στοχεύσει τις κινεζικές δυνάμεις που απειλούν την Ταϊβάν.

Ο πόλεμος με το Ιράν είναι το τελευταίο σήμα κινδύνου για την «αναζωογόνηση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης» σύμφωνα με τον συγγραφέα της ανάλυσης ο οποίος προτρέπει τις ΗΠΑ να κινηθούν πιο γρήγορα.

Ο κ. Τζόουνς είναι πρόεδρος του Τμήματος Άμυνας και Ασφάλειας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών και συγγραφέας του βιβλίου «The American Edge: The Military Tech Nexus and the Sources of Great Power Dominance».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επικαιρότητα
Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γαλλία: Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ – Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά
Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Σύνταξη
Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Σύνταξη
Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

Σύνταξη
«Αλλάζει χέρια» το κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτο – Η μεγάλη επιστροφή του CDU
Νίκη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια, δίνουν τα exit polls για τις κρατιδιακές εκλογές στην Ρηνανία-Παλατινάτο, στη Γερμανία. Ιστορικά χαμηλό ποσοστό καταγράφει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) υπερδιπλασιάζει τα ποσοστά της.

Σύνταξη
Τραμπ-Πούτιν: Όταν η Ουάσιγκτον «μιλά τη γλώσσα» της Μόσχας – Το πανομοιότυπο λεξιλόγιο… δύο πολέμων
Όταν οι επικριτές του Ντ. Τραμπ υποστηρίζουν ότι τα λεγόμενα του προέδρου των ΗΠΑ συμπλέουν με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να δικαιολογήσει τις στρατιωτικές του ενέργειες…

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο κατά του Ιράν – Η αναφορά στην Κύπρο
Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ιράν είχε στο παρελθόν στοχεύσει ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και προειδοποίησε ότι τέτοιες εξελίξεις θέτουν σε κίνδυνο πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Επτά νεκροί στο Κατάρ μετά από συντριβή ελικοπτέρου – Ανάμεσά τους τρεις Τούρκοι
Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, το υπουργείο ανέφερε ότι οι «επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» στα χωρικά ύδατα της χώρας εντόπισαν έξι από τα επτά άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο ενώ λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι οι νεκροί είναι 7

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»
Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

Σύνταξη
Σύνταξη
Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας
Περίπου το 5% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι γυναίκες - συχνά λόγω μικροπαραβάσεων. Μία υπηρεσία της καθολικής εκκλησίας επιχειρεί να δώσει λύση.

Σύνταξη
MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»
Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Σύνταξη
Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σύνταξη
Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος
Δείτε για πότε είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League μετά την ολοκλήρωση και των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)
Ο Λεβαδειακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από έξι ματς. Στα πλέι άουτ οι Περιστεριώτες.

Σύνταξη
Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ο ΟΦΗ ήταν η καλύτερη ομάδα στο Βικελίδης κι έτσι νίκησε τον κακό Άρη με 2-0 για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Κρητικοί και Θεσσαλονικείς θα συμμετάσχουν στα πλέι οφ του 5-8.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις
Επιχειρείται να μπει τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία προσδιορισμού αρμοδιότητας μεταξύ των πρώην ταμείων, η οποία σήμερα αποτελεί βασική αιτία καθυστερήσεων στην απονομή των επικουρικών.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο