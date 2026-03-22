Η 11άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης: Ροτέισον από τον Μπενίτεθ (pic)

Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο ματς της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League με αντίπαλο τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του τους Κάτρη, Τιν Γεντβάι, Μουσά Σισοκό, Έρικ Πάλμερ – Μπράουν και Σίριλ Ντέσερς, λόγω τραυματισμών, ενώ και ο Κοντούρης δεν θα παίξει γιατί είναι τιμωρημένος.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Αλμπάν Λαφόν, με την τριάδα στην αμυντική γραμμή να διατηρείται και να αποτελείται από τους Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ και Αχμέντ Τουμπά. Σαν δεξί φουλ-ξεκινάει ο Γιάννης Κώτσιρας και στην αριστερή ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Στη μεσαία γραμμή θέση βασικού παίρνει ο Πέδρο Τσιριβέγια, έχοντας στο πλευρό του τον Μανώλη Σιώπη. Πίσω από τον προωθημένο Ανδρέα Τεττέη βρίσκονται οι Ανάς Ζαρουρί και Σαντίνο Αντίνο.

Στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Γιάγκουσιτς, Παντελίδης, Σάντσες, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι.