Η 11άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης: Ροτέισον από τον Μπενίτεθ (pic)
Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε σε ολικό ροτέισον για το ματς του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης.
Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο ματς της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League με αντίπαλο τον Αστέρα στην Τρίπολη.
Ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του τους Κάτρη, Τιν Γεντβάι, Μουσά Σισοκό, Έρικ Πάλμερ – Μπράουν και Σίριλ Ντέσερς, λόγω τραυματισμών, ενώ και ο Κοντούρης δεν θα παίξει γιατί είναι τιμωρημένος.
Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Αλμπάν Λαφόν, με την τριάδα στην αμυντική γραμμή να διατηρείται και να αποτελείται από τους Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ και Αχμέντ Τουμπά. Σαν δεξί φουλ-ξεκινάει ο Γιάννης Κώτσιρας και στην αριστερή ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Στη μεσαία γραμμή θέση βασικού παίρνει ο Πέδρο Τσιριβέγια, έχοντας στο πλευρό του τον Μανώλη Σιώπη. Πίσω από τον προωθημένο Ανδρέα Τεττέη βρίσκονται οι Ανάς Ζαρουρί και Σαντίνο Αντίνο.
Starting XI ☘
#Panathinaikos #PAOFC #ASTPAO#StoiximanSuperLeague #slgr pic.twitter.com/PPqzVeffyq
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) March 22, 2026
Στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Γιάγκουσιτς, Παντελίδης, Σάντσες, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι.
