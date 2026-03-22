Culture Live 22 Μαρτίου 2026, 22:30

Ο Μπράιαν Μπαουμγκάρτνερ και η κομμένη του ατάκα στο «The Office»

Ο Μπράιαν Μπάουμγκαρτνερ θυμάται ένα αστείο που έκοψαν οι μοντέρ στο «The Office» - Γεγονός που του δημιούργησε εκνευρισμό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπράιαν Μπάουμγκαρτνερ, ηθοποιός του θρυλικού «The Office», επανέρχεται μετά από δεκαετίες αφότου κυκλοφόρησε η σειρά, με την εξιστόρηση μιας σπάνιας, παρασκηνιακής διαμάχης που συνέβηκατά τη διάρκεια των εννέα σεζόν που υποδύθηκε τον Κέβιν Μαλόουν, αποκαλύπτοντας ότι κάποτε αντιτάχθηκε στους μοντέρ που έκοψαν ένα αστείο που ο ίδιος θεωρούσε «καταπληκτικό».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο κλίμα που επικρατούσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της κωμικής σειράς του NBC, όπου οι ηθοποιοί «είχαν το ελεύθερο» να προτείνουν ιδέες και να συμβάλλουν στη σκιαγράφηση των χαρακτήρων τους.

«Είναι μια μικρή δικαίωση για μένα»

Αν και δεν κέρδισαν έδαφος όλες οι προτάσεις, ο Μπράιαν Μπάουμγκαρτνερ είπε ότι οι περισσότερες ήταν ευπρόσδεκτες, με μία αξιοσημείωτη εξαίρεση που τον άφησε «πραγματικά θυμωμένο».

Η συγκεκριμένη σκηνή εμφανίστηκε στο επεισόδιο «Baby Shower» της 5ης σεζόν, με τη Μελόρα Χάρντιν να υποδύεται τη Τζαν Λέβινσον και τον Στιβ Καρέλ τον Μάικλ Σκοτ.

Στη σκηνή, ο Κέβιν ρωτάει αμήχανα την Τζαν για τον δωρητή σπέρματος, καταλήγοντας σε μια ατάκα που υπονοούσε ότι ίσως είχε κάποια σχέση με την υπόθεση.

Ο Μπάουμγκαρτνερ χαρακτήρισε την ατάκα ως «ένα καταπληκτικό αστείο από όποια πλευρά και αν το δεις», αλλά ανέφερε ότι τελικά αφαιρέθηκε κατά τη διαδικασία του μοντάζ.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, η απόφαση οφείλεται στις ανησυχίες του καναλιού ότι το αστείο θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στους θεατές ή να υπονοήσει μια πλοκή που θα αφορούσε τον Κέβιν.

Ο ίδιος διαφώνησε, υποστηρίζοντας ότι το αστείο δεν απαιτούσε συνέχεια, χαρακτηρίζοντας την διστακτικότητα ως παράδειγμα «υπερβολικής ανάλυσης των πραγμάτων».

Αν και «έχασε τη διαμάχη» εκείνη την εποχή, ο Μπάουμγκαρτνερ  βλέπει τώρα την κατάσταση διαφορετικά. Το αστείο έχει πλέον αποκατασταθεί στις εκδόσεις του επεισοδίου που διατίθενται σε streaming, μια κίνηση που θεωρεί ως επιβεβαίωση.

«Είναι μια μικρή δικαίωση για μένα», είπε.

Από την αντίθετη πλευρά

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού, ο Guardian είχε αναφέρει ότι, ο Τζον Κρασίνσκι δεν ήθελε ο χαρακτήρας που ενσάρκωσε, ο Τζιμ Χάλπερτ, να απατήσει τη σύζυγό του Παμ Μπίσλι (Τζένα Φίσερ).

Στην όγδοη σεζόν υποτίθεται ότι η Παμ θα τον έβλεπε να φιλάει την Κάθι (Λίντσεϊ Μπρόουντ) σε ένα επαγγελματικό ταξίδι.

Ο Κρασίνσκι πίστευε ότι αυτό θα απομάκρυνε τους τηλεθεατές και έτσι αρνήθηκε να γυρίσει τη σκηνή: «Αυτή είναι η μόνη φορά που θυμάμαι να πιέζω. Θυμάμαι να λέω, ‘Δεν πρόκειται να γυρίσω[αυτή τη σκηνή]’».

Τι μας διδάσκει αυτό; Ότι άλλοι ηθοποιοί ήθελαν οι σκηνές τους να προστεθούν, άλλοι να «κοπούν».

Αυτά έχει στο κάτω κάτω της γραφής η δημιουργική ελευθερία (και καλά κάνει!).

*Με πληροφορίες από: Variety & Guardian

«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

Έφη Αλεβίζου
Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Το αντικείμενο, που συνδέεται με μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, δωρήθηκε στο μουσείο και πλέον αποτελεί μέρος της συλλογής του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Σοφία Κόπολα υπογράφει το ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia» που ακολουθεί τον Μαρκ Τζέικομπς κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων που προηγήθηκαν της επίδειξης της κολεξιόν του για την άνοιξη του 2024.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρά τη σύνδεσή του ονόματος της με τις ταινίες «Kill Bill: Volume 1» και «Kill Bill: Volume 2», η Ούμα Θέρμαν υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι η βία στην οθόνη δεν είναι το ατού της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το ντέρμπι της Μαδρίτης τα είχε όλα, με τη Ρεάλ να επικρατεί της Ατλέτικο με 3-2, να μειώνει στους 4 από τη Μπαρτσελόνα και να παραμένει ζωντανή στη μάχη του τίτλου στη La Liga. Με 10 τελείωσαν οι γηπεδούχοι λόγω αποβολής του Βαλβέρδε στο 77′.

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Περίπου το 5% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι γυναίκες - συχνά λόγω μικροπαραβάσεων. Μία υπηρεσία της καθολικής εκκλησίας επιχειρεί να δώσει λύση.

Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

