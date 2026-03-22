Ο Μπράιαν Μπάουμγκαρτνερ, ηθοποιός του θρυλικού «The Office», επανέρχεται μετά από δεκαετίες αφότου κυκλοφόρησε η σειρά, με την εξιστόρηση μιας σπάνιας, παρασκηνιακής διαμάχης που συνέβηκατά τη διάρκεια των εννέα σεζόν που υποδύθηκε τον Κέβιν Μαλόουν, αποκαλύπτοντας ότι κάποτε αντιτάχθηκε στους μοντέρ που έκοψαν ένα αστείο που ο ίδιος θεωρούσε «καταπληκτικό».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο κλίμα που επικρατούσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της κωμικής σειράς του NBC, όπου οι ηθοποιοί «είχαν το ελεύθερο» να προτείνουν ιδέες και να συμβάλλουν στη σκιαγράφηση των χαρακτήρων τους.

«Είναι μια μικρή δικαίωση για μένα»

Αν και δεν κέρδισαν έδαφος όλες οι προτάσεις, ο Μπράιαν Μπάουμγκαρτνερ είπε ότι οι περισσότερες ήταν ευπρόσδεκτες, με μία αξιοσημείωτη εξαίρεση που τον άφησε «πραγματικά θυμωμένο».

Η συγκεκριμένη σκηνή εμφανίστηκε στο επεισόδιο «Baby Shower» της 5ης σεζόν, με τη Μελόρα Χάρντιν να υποδύεται τη Τζαν Λέβινσον και τον Στιβ Καρέλ τον Μάικλ Σκοτ.

Στη σκηνή, ο Κέβιν ρωτάει αμήχανα την Τζαν για τον δωρητή σπέρματος, καταλήγοντας σε μια ατάκα που υπονοούσε ότι ίσως είχε κάποια σχέση με την υπόθεση.

Ο Μπάουμγκαρτνερ χαρακτήρισε την ατάκα ως «ένα καταπληκτικό αστείο από όποια πλευρά και αν το δεις», αλλά ανέφερε ότι τελικά αφαιρέθηκε κατά τη διαδικασία του μοντάζ.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, η απόφαση οφείλεται στις ανησυχίες του καναλιού ότι το αστείο θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στους θεατές ή να υπονοήσει μια πλοκή που θα αφορούσε τον Κέβιν.

Ο ίδιος διαφώνησε, υποστηρίζοντας ότι το αστείο δεν απαιτούσε συνέχεια, χαρακτηρίζοντας την διστακτικότητα ως παράδειγμα «υπερβολικής ανάλυσης των πραγμάτων».

Αν και «έχασε τη διαμάχη» εκείνη την εποχή, ο Μπάουμγκαρτνερ βλέπει τώρα την κατάσταση διαφορετικά. Το αστείο έχει πλέον αποκατασταθεί στις εκδόσεις του επεισοδίου που διατίθενται σε streaming, μια κίνηση που θεωρεί ως επιβεβαίωση.

«Είναι μια μικρή δικαίωση για μένα», είπε.

Από την αντίθετη πλευρά

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού, ο Guardian είχε αναφέρει ότι, ο Τζον Κρασίνσκι δεν ήθελε ο χαρακτήρας που ενσάρκωσε, ο Τζιμ Χάλπερτ, να απατήσει τη σύζυγό του Παμ Μπίσλι (Τζένα Φίσερ).

Στην όγδοη σεζόν υποτίθεται ότι η Παμ θα τον έβλεπε να φιλάει την Κάθι (Λίντσεϊ Μπρόουντ) σε ένα επαγγελματικό ταξίδι.

Ο Κρασίνσκι πίστευε ότι αυτό θα απομάκρυνε τους τηλεθεατές και έτσι αρνήθηκε να γυρίσει τη σκηνή: «Αυτή είναι η μόνη φορά που θυμάμαι να πιέζω. Θυμάμαι να λέω, ‘Δεν πρόκειται να γυρίσω[αυτή τη σκηνή]’».

Τι μας διδάσκει αυτό; Ότι άλλοι ηθοποιοί ήθελαν οι σκηνές τους να προστεθούν, άλλοι να «κοπούν».

Αυτά έχει στο κάτω κάτω της γραφής η δημιουργική ελευθερία (και καλά κάνει!).

*Με πληροφορίες από: Variety & Guardian