Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
Το νερό που χάνεται είναι η λύση που ψάχνουμε
Περιβάλλον 22 Μαρτίου 2026, 11:59

Το νερό που χάνεται είναι η λύση που ψάχνουμε

Η στρατηγική σημασία της ορθής διαχείρισης και της επαναχρησιμοποίησης του νερού για ένα βιώσιμο μέλλον.

Καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται και τα φυσικά περιβάλλοντα υποβαθμίζονται, η διασφάλιση ασφαλούς και επαρκούς παροχής νερού για όλους γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Ένα σημαντικό μέρος της λύσης είναι η παραγωγή λιγότερης ρύπανσης και η βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των λυμάτων.

Μια πιο κυκλική, βιώσιμη οικονομία σημαίνει μείωση της μόλυνσης των οικοσυστημάτων και αύξηση της επεξεργασίας, της ανακύκλωσης και της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων ως πηγής νερού, ενέργειας και θρεπτικών συστατικών.

Το ζήτημα με απλά λόγια

  • Η ρύπανση των υδάτων αυξάνεται σε όλο τον κύκλο του νερού. Λόγω της πληθυσμιακής αύξησης, της επιταχυνόμενης αστικοποίησης και της οικονομικής ανάπτυξης, η ποσότητα των παραγόμενων λυμάτων και το συνολικό ρυπαντικό τους φορτίο αυξάνονται παγκοσμίως.
  • Η βιομηχανία και η γεωργία είναι συχνά μεγάλοι ρυπαντές. Η αυξημένη χρήση χημικών λιπασμάτων και παρασιτοκτόνων, καθώς και η χρήση μη επεξεργασμένων λυμάτων στην άρδευση, μολύνουν τα υπόγεια και τα επιφανειακά ύδατα. Σε πολλές περιοχές, η βιομηχανία εξακολουθεί να απορρίπτει απόβλητα απευθείας σε υδάτινες οδούς.
  • Η διαχείριση των λυμάτων παραμελείται σοβαρά. Σε όλο τον κόσμο, τα λύματα που επαναχρησιμοποιούνται με ασφάλεια υποτιμώνται σε μεγάλο βαθμό ως μια δυνητικά οικονομική και βιώσιμη πηγή νερού, ενέργειας, θρεπτικών συστατικών και άλλων ανακτήσιμων υλικών.
  • Τα μη επεξεργασμένα λύματα στις πόλεις αποτελούν μείζον πρόβλημα. Σε φτωχότερες αστικές περιοχές, ένα μεγάλο μέρος των λυμάτων απορρίπτεται χωρίς επεξεργασία απευθείας στο πλησιέστερο κανάλι αποστράγγισης ή υδάτινο σώμα. Οικιακά λύματα, ανθρώπινα απόβλητα, τοξικά χημικά και ιατρικά απόβλητα εκτίθενται στον αέρα, μολύνοντας το περιβάλλον σε συχνά πυκνοκατοικημένες οικιστικές ζώνες.

Ο δρόμος προς τα εμπρός

  • Οι κυβερνήσεις πρέπει να εκμεταλλευτούν τις τεράστιες ευκαιρίες των λυμάτων. Τα λύματα που τυγχάνουν ασφαλούς διαχείρισης αποτελούν μια προσιτή και βιώσιμη πηγή νερού, ενέργειας, θρεπτικών συστατικών και άλλων ανακτήσιμων υλικών.
  • Τα λύματα μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες επεξεργασίας και λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούν λύματα σε δημοτικές δραστηριότητες, στη βιώσιμη γεωργία, στην παραγωγή ενέργειας και στη βιομηχανική ανάπτυξη.
  • Τα οφέλη υπερτερούν κατά πολύ του κόστους της καλύτερης διαχείρισης. Οι θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα και την παροχή νερού μέσω της αύξησης της ανακύκλωσης και της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων θα προωθήσουν την πρόοδο στη δημόσια υγεία, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη, παρέχοντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και δημιουργώντας περισσότερες «πράσινες» θέσεις εργασίας.
  • Τα λύματα μπορούν να είναι ζωτικής σημασίας για τους αγρότες. Αποτελούν πολύτιμη πηγή νερού και θρεπτικών συστατικών για τις καλλιέργειες, συμβάλλοντας στην ασφάλεια του νερού και των τροφίμων και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Η βελτιωμένη διαχείριση μπορεί επίσης να προστατεύσει την υγεία των εργαζομένων στη γεωργία μειώνοντας τον κίνδυνο έκθεσης σε παθογόνους οργανισμούς.
  • Τα λύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη «βιομηχανική συμβίωση». Η βιομηχανία είναι σημαντικός καταναλωτής νερού και παραγωγός λυμάτων. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον μέρος του νερού της παραγωγικής τους διαδικασίας για ψύξη ή θέρμανση, και το νερό της βροχής για το καζανάκι, την άρδευση ή το πλύσιμο οχημάτων.

Πηγή: Ηνωμένα Έθνη

