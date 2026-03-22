Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα άνω των 22.000 ευρώ σε 17χρονο μοτοσικλετιστή για επικίνδυνη οδήγηση
Ένας 17χρονος οδηγός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη από τους αστυνομικούς.
Πρόστιμα, που ξεπερνούν τις 22.000 ευρώ, συνθέτουν το βαρύ τίμημα της επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς ενός 17χρονου μοτοσικλετιστή, μετά από καταδίωξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ, στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος οδηγός δε συμμορφώθηκε σε σήμα δικυκλιστών αστυνομικών της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια ελέγχου και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.
Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ανήλικος προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων οδηγών και πεζών, ενώ παράλληλα διέπραξε σωρεία παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Οι αστυνομικοί, αφού τον συνέλαβαν για επικίνδυνη οδήγηση, κατέγραψαν και βεβαίωσαν το σύνολο των τροχονομικών παραβάσεων, με αποτέλεσμα ο… λογαριασμός να ξεπεράσει τις 22.000 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Με εντολή εισαγγελέα ο 17χρονος, ο οποίος επιπλέον στερείται άδειας οδήγησης, αφέθηκε ελεύθερος, εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα αποσταλεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή για τα περαιτέρω.
