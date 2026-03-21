Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνουν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο έχει αποκλειστεί ουσιαστικά από το Ιράν αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι χώρες αυτές, κυρίως ευρωπαϊκές, καταδίκασαν επίσης τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις που έθεσαν στο στόχαστρο πλοία και υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απαιτώντας «άμεσο και παγκόσμιο μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές».

Καταδικάζουν – μόνο – τις ιρανικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές

Οι 22 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, τόνισαν σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press:

– «Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών των Ορμούζ. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των εθνών που συμμετέχουν στον προγραμματισμό και τις προετοιμασίες.

– »Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε άοπλα εμπορικά πλοία στον Κόλπο, τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ιρανικές δυνάμεις».

Αναλυτικά, οι 22 χώρες που υπέγραψαν την κοινή δήλωση είναι οι εξής: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καναδάς, Ιαπωνία, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Λετονία, Σλοβενία, Εσθονία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία, Λιθουανία, Νότια Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και Μπαχρέιν.