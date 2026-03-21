Είτε μας αρέσει είτε όχι, η αλήθεια είναι πως τα φετινά Όσκαρ ήταν άχρωμα και άοσμα. Ακολούθησαν έναν safe δρόμο, ώστε στο τέλος να είναι όλοι ικανοποιημένοι – εκτός αν είσαι ο Τιμοτέ Σαλαμέ.

Κάπως έτσι, στα «απόνερα» της μεγάλης γιορτής του κινηματογράφου, καταλήξαμε να ασχολούμαστε λιγότερο με τους νικητές και περισσότερο με το μουστάκι του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τα «σνομπαρίσματα» στο In Memoriam της διοργάνωσης.

Ειδικά για αυτό το τελευταίο είχαμε αρκετές γκρίνιες για απουσίες ηθοποιών που «έφυγαν» από τη ζωή τις προηγούμενες 365 ημέρες. Ανάμεσά τους και ο Έρικ Ντέιν, ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της μικρής οθόνης, που συγκίνησε τους πάντες τους τελευταίους μήνες με τη μάχη που έδινε με τη νόσο ALS.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shonda Rhimes (@shondarhimes)

Για αυτό μίλησε και η Σόντα Ράιμς, η δημιουργός του Grey’s Anatomy, της σειράς που έκανε διάσημο τον αγαπημένο ηθοποιό. Η 56χρονη παραγωγός και σεναριογράφος «έσφαξε» τη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης, αλλά με το γάντι.

«Λοιπόν, δεν ήταν σταρ του κινηματογράφου» είπε η Σόντα Ράιμς μιλώντας στο Entertainment Tonight και συνέχισε: «Πιστεύω ότι όταν έρθει η στιγμή των βραβείων Emmy θα πάρει την αναγνώριση που του αξίζει».

‘Grey’s Anatomy’ Creator Shonda Rhimes Says Eric Dane Was Excluded From Oscars In Memoriam Because ‘He’s Not a Movie Star’: ‘We Can’t Fault the Oscars’ https://t.co/k7MnSewtM2 — Variety (@Variety) March 19, 2026

Η επιτυχημένη τηλεοπτική παραγωγός δεν φάνηκε εκνευρισμένη με τους διοργανωτές των Όσκαρ. «Δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε που εστιάζουν στον κινηματογράφο, ενώ έχουν χαθεί τόσοι πολλοί ηθοποιοί. Ο Έρικ ήταν μοναδικός και ιδιαίτερος για τον κόσμο της τηλεόρασης».

Γκρίνια για το φετινό In Memoriam

Η απουσία του Έρικ Ντέιν δεν ήταν η μοναδική από το In Memoriam των φετινών Όσκαρ. Πολλά μεγάλα ονόματα της υποκριτικής, που «έφυγαν» από τη ζωή μέσα στη χρονιά απουσίαζαν.

Πιο μεγάλο από όλα αυτό της Μπριζίτ Μπαρντό που είχε γράψει το όνομά της με χρυσά γράμματα στην ιστορία της μεγάλης οθόνης.

Ενώ το όνομά της περιλαμβανόταν στη λίστα της ιστοσελίδας της Ακαδημίας, η απόφαση να μην προβληθεί η εικόνα της κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης προκάλεσε αντιδράσεις.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου υποστήριξαν ότι ο ρόλος της Ακαδημίας είναι να τιμά τη συνεισφορά στην έβδομη τέχνη ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, ενώ άλλοι επικρότησαν την κίνηση, υπενθυμίζοντας τις πέντε καταδίκες της Μπαρντό για υποκίνηση φυλετικού μίσους και τις ακραίες θέσεις της κατά της μετανάστευσης.