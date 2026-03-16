Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;
The Good Life 16 Μαρτίου 2026, 22:30

Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ τίμησε όσους έφυγαν από τη ζωή, όχι όμως και την αμφιλεγόμενη ντίβα της Γαλλίας Μπριζίτ Μπαρντό που αγνοήθηκε στο In Memoriam -δεν ήταν η μόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η παράλειψη της Μπριζίτ Μπαρντό, της Γαλλίδας που έγινε σύμβολο του κινηματογράφου πριν αποσυρθεί από τα φώτα για να αφοσιωθεί σε αμφιλεγόμενη ατζέντα αλλά και τα δικαιώματα των ζώων, από το φετινό In Memoriam των Όσκαρ έχει συζητηθεί πολύ.

Η ηχηρή απουσία της Μπε Μπε από το αφιέρωμα (η Μπαρντό απεβίωσε τον περασμένο Δεκέμβριο), πυροδότησε έναν παγκόσμιο διάλογο για τα όρια ανάμεσα στην καλλιτεχνική αναγνώριση και την πολιτική ηθική.

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η γυναίκα που σφράγισε το γαλλικό Νέο Κύμα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών στη βίλα της στο Σεν Τροπέ.

Ενώ το όνομά της περιλαμβανόταν στη λίστα της ιστοσελίδας της Ακαδημίας, η απόφαση να μην προβληθεί η εικόνα της κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης προκάλεσε αντιδράσεις.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου υποστήριξαν ότι ο ρόλος της Ακαδημίας είναι να τιμά τη συνεισφορά στην έβδομη τέχνη ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, ενώ άλλοι επικρότησαν την κίνηση, υπενθυμίζοντας τις πέντε καταδίκες της Μπαρντό για υποκίνηση φυλετικού μίσους και τις ακραίες θέσεις της κατά της μετανάστευσης.

Η περίπτωση της Μπαρντό δεν είναι η μοναδική που προκαλεί τριγμούς στις σχέσεις του Χόλιγουντ με το γαλλικό σινεμά. Μόλις την προηγούμενη χρονιά, η Ακαδημία είχε δεχθεί σφοδρή κριτική για τον αποκλεισμό του Αλέν Ντελόν από το αντίστοιχο αφιέρωμα, λόγω των αμφιλεγόμενων δηλώσεών του για τις γυναίκες και την πολιτική.

Το αν η βιομηχανία του θεάματος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού υιοθετεί μια στάση μηδενικής ανοχής απέναντι σε προσωπικότητες που έχουν συνδεθεί με τη ρητορική μίσους, ακόμη και αν η καλλιτεχνική τους εμβέλεια είναι παγκόσμια δεν είναι επιβεβαιωμένο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στην πατρίδα της, κατά την τελετή των βραβείων Σεζάρ τον περασμένο Φεβρουάριο, η αναφορά στο όνομά της συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες.

Για τους ιστορικούς του κινηματογράφου, η Μπαρντό παραμένει το απόλυτο σύμβολο του σεξ και της απελευθέρωσης μιας ολόκληρης γενιάς. Μετά την απόσυρσή της από την υποκριτική, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην προστασία των δικαιωμάτων των ζώων, μια δράση που της χάρισε σεβασμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η ταύτισή της με την ακροδεξιά και οι ρατσιστικές αναφορές στα βιβλία της αμαύρωσαν την εικόνα της.

Διχαστική κληρονομιά

Με ένα παρελθόν γεμάτο δικαστικές διαμάχες για υποκίνηση μίσους και ακραίες πολιτικές θέσεις, η Μπαρντό, κάποτε η απόλυτη μούσα του ευρωπαϊκού σινεμά, είδε την πλούσια καλλιτεχνική της κληρονομιά να καταρρέει κάτω από το βάρος των ίδιων των λόγων της.

Η Μπαρντό επικρίθηκε σφόδρα τις τελευταίες δεκαετίες για τη μισαλλοδοξία της -μεταξύ 1997 και 2008, η ηθοποιός οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης πέντε διαφορετικές φορές με την κατηγορία της υποκίνησης φυλετικού μίσους, λόγω των ισλαμοφοβικών σχολίων της.

Η έκδοση των απομνημονευμάτων της το 2003 επιδείνωσε την κατάσταση, καθώς περιείχε σφοδρές επιθέσεις κατά των ομοφυλοφίλων, των ανέργων και των δημόσιων σχολείων, τα οποία χαρακτήριζε ως «εστίες διαφθοράς».

Η επίμονη, συστηματική διολίσθηση της Μπαρντό προς τον εξτρεμισμό αλλοίωσε την εικόνα της B.B. και τη σχέση του κοινού με το μύθο της.

Επιπλέον η ταύτιση της Μπαρντό με την ακροδεξιά παράταξη της Μαρίν Λεπέν, την οποία χαρακτήρισε ως την Ιωάννα της Λωρραίνης του 21ου αιώνα, σφράγισε την αποξένωσή της από τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα.

Οι δηλώσεις της κατά του φεμινισμού και του κινήματος MeToo, καθώς και η ψυχρή σχέση με τον μοναχογιό της, Νικολά Ζακ —στον οποίο υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημίωση για προσβλητικά σχόλια—, δημιούργησαν ένα προφίλ που η Ακαδημία των Όσκαρ έκρινε ακατάλληλο για δημόσια τιμή.

Ακόμη και σύγχρονοι καλλιτέχνες, όπως η τραγουδίστρια Τσάπελ Ρόουν, η οποία αρχικά απέτισε φόρο τιμής στην Μπαρντό, αναγκάστηκαν να αποσύρουν τις δηλώσεις τους μόλις πληροφορήθηκαν το εύρος των πολιτικών της θέσεων.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η προσοχή στράφηκε σε προσωπικότητες όπως ο Ρομπ Ράινερ και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, με την Ακαδημία να αφιερώνει χρόνο σε ανθρώπους που συνδύασαν την καλλιτεχνική επιτυχία με την κοινωνική προσφορά.

Η επιλογή να αγνοηθεί η Μπαρντό, παρά τη συμμετοχή της σε εμβληματικές ταινίες που άλλαξαν την ιστορία του σινεμά, ίσως υπογραμμίζει μια νέα συνθήκη, ίσως η καλλιτεχνική αξία να μην αποτελεί πλέον ασυλία για τη ρητορική μίσους.

Η Ακαδημία δεν επιβεβαίωσε τα παραπάνω, ούτε έδωσε εξηγήσεις για την απουσία της Μπαρντό. Άλλωστε δεν ήταν η μόνη που λησμονήθηκε από το αφιέρωμα.

«Ελιτιστές»

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ χάρισε στο κοινό ένα από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα αφιερώματα In Memoriam των τελευταίων ετών.

Το φετινό αφιέρωμα ξεκίνησε με μια σπάνια μουσική επιστροφή, καθώς η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ανέβηκε στη σκηνή μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Η ερμηνεία της ήταν αφιερωμένη στον στενό της φίλο και συμπρωταγωνιστή Ρόμπερτ Ρέντφορντ, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης στο Dolby Theater.

Παράλληλα, η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς μοιράστηκε μια τρυφερή ανάμνηση από τα γυρίσματα με την Ντάιαν Κίτον, θυμίζοντας ένα προσκοπικό τραγούδι που συνήθιζαν να λένε μαζί, ενώ τιμήθηκαν επίσης οι Κάθριν Ο’ Χάρα, Ρόμπερτ Ντιβάλ και Ντάιαν Λαντ.

Μία από τις πιο μαζικές και συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν ο αποχαιρετισμός στον σπουδαίο σκηνοθέτη και ηθοποιό Ρομπ Ράινερ. Ο Μπίλι Κρίσταλ και η Μεγκ Ράιαν ηγήθηκαν μιας ομάδας περισσότερων από δώδεκα πρώην συνεργατών του Ράινερ, αποτίοντας έναν ύστατο φόρο τιμής στον δημιουργό.

Ο Κρίσταλ ολοκλήρωσε τη στιγμή με μια εμβληματική αναφορά στην ταινία The Princess Bride, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Φίλε, πόσο καλά περάσαμε εισβάλλοντας στο κάστρο;», φέρνοντας δάκρυα στο κοινό.

Ωστόσο και παρά τη μεγαλύτερη διάρκεια του αφιερώματος, η Ακαδημία βρέθηκε αντιμέτωπη με την οργή των θαυμαστών για την απουσία γνωστών ηθοποιών.

Η Ακαδημία αγνόησε τους Έρικ Ντέιν και Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, παρά το γεγονός ότι και οι δύο διέθεταν αξιοσημείωτες κινηματογραφικές συμμετοχές, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τις επιλογές της ως «ελιτίστικες».

Η Ακαδημία λησμόνησε ακόμη περισσότερους στην τηλεοπτική μετάδοση. Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ, Ρόμπερτ Καραντάιν, Τζουν Λόκχαρτ, Μπαντ Κορτ, Τζορτζ Γουέντ, Τζούλιαν ΜακΜάχον, Τζέιμς Ράνσον, Ντανιέλ Σπένσερ, Λορέτα Σουίτ, και Ντέμοντ Γουίλσον δεν συμπεριλήφθηκαν στο τηλεοπτικό μοντάζ αν και αναγράφονται στην ιστοσελίδα της.

Η κριτική για την επιλεκτική μνήμη των διοργανωτών μιας τελετής που φιλοδοξούσε να είναι η πιο συμπεριληπτική των τελευταίων ετών έγινε ακόμη πιο σκληρή καθώς τα Όσκαρ τίμησαν στο In Memoriam έναν Ιταλό σχεδιαστή μόδας (τον Τζόρτζιο Αρμάνι) ενώ παράλληλα «ξέχασαν» την ίδια την κοινότητα τους.

Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες
Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες

«Μας κάνετε να δουλεύουμε σκληρά για να κερδίσουμε ένα τέτοιο βραβείο», είπε ο Πολ Τόμας Άντερσον κατά τη διάρκεια της απονομής του Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;
Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας για την ερμηνεία της στο «Hamnet», σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και προσωπικές αναφορές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσκαρ 2026: Λίγες εκπλήξεις, πολλά Τιμοτέ Σαλαμέ αστεία και ένας safe δρόμος
Όσκαρ 2026: Λίγες εκπλήξεις, πολλά Τιμοτέ Σαλαμέ αστεία και ένας safe δρόμος

Όσοι πίστευαν ότι τα φετινά βραβεία Όσκαρ θα προκαλούσαν πολλές άβολες και αμήχανες στιγμές, έπεσαν έξω. Οι διοργανωτές ακολούθησαν τον πιο σίγουρο δρόμο που μπορούσαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιστορικό Όσκαρ για την Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου
Ιστορικό Όσκαρ για την Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου

Η Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για το Sinners, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κινηματογραφίστρια που το κατακτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσκαρ 2026: Η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντίς η νικήτρια της νέας κατηγορίας των βραβείων
Όσκαρ 2026: Η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντίς η νικήτρια της νέας κατηγορίας των βραβείων

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντίς κέρδισε το πρώτο Όσκαρ για το κάστινγκ στην ιστορία του θεσμού για την ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον.

Κέρδισε τη μεγάλη «μάχη» η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» – Οι εκπλήξεις και οι καλύτερες στιγμές των φετινών Όσκαρ
Κέρδισε τη μεγάλη «μάχη» η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» – Οι εκπλήξεις και οι καλύτερες στιγμές των φετινών Όσκαρ

Με τα βλέμματα στραμμένα στην «κόντρα» μεταξύ «Sinners» και «Μια μάχη μετά την άλλη» και τα «Frankenstein» και «KPop Demon Hunters» να κερδίζουν τις εντυπώσεις ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των φετινών Όσκαρ - Όλα όσα συνέβησαν και η νίκη της Ελληνοαμερικανής, Κασσάνδρα Κουλουκουντίς

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Όσκαρ εν μέσω πολέμου: Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers
Όσκαρ εν μέσω πολέμου: Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers

Το Χόλιγουντ προετοιμάζεται για την 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ, σε μια βραδιά που υπόσχεται ιστορικά ρεκόρ και λάμψη αστέρων, όσο η Μέση Ανατολή φλέγεται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;
Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;
Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;

Οι επιστήμονες Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος και Νίκος Κουραχάνης, συνεπιμελητές του βιβλίου «Ασφαλειοποιημένος Ανθρωπισμός», μιλάνε στο in ενόψει ημερίδας για το προσφυγικό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς
LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουλβς για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης
Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης

Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν
Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν

Με δημοσίευμά της η Διεθνής Αμνηστία ζητά λογοδοσία από πλευράς ΗΠΑ για το χτύπημα σε δημοτικό σχολείο της Μινάμπ του Ιράν, όπου μαθητές, μαθήτριες, γονείς και δάσκαλοι σκοτώθηκαν από αμερικανικό χτύπημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει για λίγο από το κτίριο που έπληξε το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, και μέλη της οικογένειάς του. Η περιγραφή είναι από Ιρανό αξιωματούχο.

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι

Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνούνται την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν – Αιτία, η ερμηνεία του Τραμπ για τη συμμαχία
Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνούνται την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν – Αιτία, η ερμηνεία του Τραμπ για τη συμμαχία

«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», δήλωσε το Βερολίνο, αντικατοπτρίζοντας τον ρόλο του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας. Για τον Τραμπ όμως η άρνηση να πάνε στο Ορμούζ ισοδυναμεί με άρνηση συνδρομής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Νέες υποσχέσεις Μητσοτάκη για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Κηφισιά: Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού
Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά εντοπίστηκαν αμφορείς που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Ανδρουλάκης: Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα
Ανδρουλάκης: Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα

«Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της μεγάλης συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης συνέδρων του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Προς το παρόν αποκλείεται η επέκταση της εντολής της επιχείρησης «AΣΠΙΔΕΣ» στο Ορμούζ, δήλωσε η Κάγια Κάλας
Προς το παρόν αποκλείεται η επέκταση της εντολής της επιχείρησης «AΣΠΙΔΕΣ» στο Ορμούζ, δήλωσε η Κάγια Κάλας

Η Κάγια Κάλας αποκλείει την εμπλοκή της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» πέραν της Ερυθράς. Οι ΥΠΕΞ της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια
Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια

Κρατώντας λουλούδια και λευκά μπαλόνια, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές και συμπαίκτες του 18χρονου βρέθηκαν στο κοιμητήριο όπου κηδεύτηκε ο νεαρός πρωταθλητής του beach volley

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας
Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας

Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει η μητέρα του 20χρονου – «Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που στέρησε το παιδί μου»
Συγκλονίζει η μητέρα του Κλεομένη - «Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που στέρησε το παιδί μου»

Η μητέρα του αδικοχαμένου οπαδού του ΠΑΟΚ ζητεί από τα ΜΜΕ να σταματήσουν την αναπαραγωγή του βίντεο του Κλεομένη που χάνει τις αισθήσεις του

Ισπανία: Αντιστέκεται στα πολεμικά κελεύσματα – Δεν αυξάνει τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ
Η Ισπανία αντιστέκεται στα πολεμικά κελεύσματα - Δεν αυξάνει τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ

Παρά το γεγονός πως η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια η Ισπανία αντιστέκεται στην «οικονομία του πολέμου» διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

