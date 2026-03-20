«Ανίκανοι για δράση οι ηγέτες της ΕΕ παρά τους πολέμους τόσο κοντά στην πατρίδα τους»

Ανίκανους να κάνουν το οτιδήποτε παρά το γεγονός ότι δύο πόλεμοι μαίνονται στη γειτονιά τους, χαρακτηρίζει τους Ευρωπαίους ηγέτες το Politico.

«Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκαν μουδιασμένοι και ανίκανοι να αναλάβουν ουσιαστική δράση στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Politico, αυτή η ανικανότητα του μπλοκ να αναλάβει ηγετική θέση σε διεθνή ζητήματα είναι πιο εμφανής από ποτέ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι – που ηγούνται τριών εκ των δέκα μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο – και οι υπόλοιποι 24 ηγέτες που παρίσταντο, κατάφεραν μόνο να κάνουν τα στραβά μάτια, να μαλώνουν μεταξύ τους ή να μιλούν ελάχιστα, τη στιγμή που οι βομβαρδισμοί, οι εκτοξεύσεις πυραύλων και οι δολοφονίες συνεχίζονται.

«Σε αυτές τις πολύ ταραχώδεις στιγμές που ζούμε, είναι πιο κρίσιμη από ποτέ η τήρηση της διεθνούς τάξεως με βάση τους κανόνες», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος προήδρευσε της συνάντησης στις Βρυξέλλες.

«Η άλλη λύση είναι το χάος. Η άλλη λύση είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η άλλη λύση είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή» ανέφερε.

Εκτός από τα παραπάνω δεν υπήρξε καμία άλλη ουσιαστική τοποθέτηση.

«Καμία προθυμία εμπλοκής»

Την ώρα που η Τεχεράνη ρίχνει πυραύλους στους γείτονές της και διακόπτει τις ενεργειακές προμήθειες της Ευρώπης, το Κίεβο επιτίθεται σε ρωσικά εργοστάσια επισκευής στρατιωτικών αεροπλάνων και ο Τραμπ αστειεύεται για το Περλ Χάρμπορ δίπλα από την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες χρησιμοποίησαν τις συνομιλίες τους στη Σύνοδο για να ασχοληθούν με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Άνθρακα.

Αυτό δεν είναι βέβαια εντελώς άσχετο με την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, αλλά δεν αποτελεί και ένα ζήτημα μέσω του οποίου η Ευρώπη θα μπορούσε να επιδείξει τη γεωπολιτική της ισχύ, σημειώνει το Politico.

Για το Ιράν, οι ηγέτες της Ε.Ε. συνειδητοποίησαν ότι δεν έχουν ιδιαίτερη επιρροή αλλά ούτε και προθυμία να προβούν σε κάποια ουσιαστική παρέμβαση. Στο θέμα της Ουκρανίας, από την άλλη, στο οποίο έχουν και επιρροή και προθυμία, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τις εσωτερικές διαφωνίες σχετικά με το δάνειο 90 δισ. ευρώ για το Κίεβο.

«Δεν υπήρχε καμία προθυμία εμπλοκής» σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση στο Ιράν, δήλωσε στο Politico ανώτερος Ευρωπαίος κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Μερτς παραπονέθηκε μάλιστα ότι με το εστιάζουν στο Ιράν μπορεί να αποσπάσει την προσοχή τους από το ζήτημα των μέτρων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο οποίος ήταν και ο αρχικός στόχος της Συνόδου πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, τονίζουν τρεις αξιωματούχοι.

Διερευνητικές οι πρωτοβουλίες

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε ότι αφορά στο Ιράν περιορίστηκαν σε κάποιες επιπλέον συζητήσεις σχετικά με την αποστολή γαλλικών πολεμικών πλοίων για την προστασία των Στενών του Ορμούζ, πιθανόν με τη στήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Έχουμε ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία και θα δούμε τις επόμενες ημέρες αν έχει κάποια πιθανότητα να πετύχει», είπε ο Μακρόν.

Η κοινή δήλωση της Συνόδου, ωστόσο, δεν περιείχε καμία δέσμευση για κάποια νέα αποστολή και έκανε λόγο μόνο για ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων ναυτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε. στην περιοχή.

«Ωραίες δηλώσεις χωρίς κανένα ουσιαστικό συμπέρασμα»

Μέχρι το τέλος των συνομιλιών, οι ηγέτες της Ε.Ε. κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα, αν μη τι άλλο απογοητευτικό: Η Ευρώπη δεν έχει ούτε τη δύναμη ούτε την τάση για να παρέμβει ενεργά στις εξελίξεις.

«Η Μέση Ανατολή μας επηρεάζει πολύ — αλλά είμαστε εμείς οι παίκτες στο παιχνίδι;» ρώτησε ένας αξιωματούχος της ΕΕ που συμμετείχε στις συζητήσεις των ηγετών. «Προσπαθούν να βρουν μια θέση σε αυτή τη συζήτηση και έχουμε πολλές δηλώσεις και θέσεις [αλλά] υπάρχει ρόλος για τους Ευρωπαίους στην επίλυση αυτής της διαδικασίας;»

Προφανώς όχι, σύμφωνα με την Κάγια Κάλλας, την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία προειδοποίησε τους ηγέτες ότι «η έναρξη πολέμου είναι σαν μια ερωτική σχέση – είναι εύκολο να μπεις και δύσκολο να βγεις», σύμφωνα με δύο διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τα σχόλιά της.

Με λίγα λόγια «Αυτός δεν είναι ο πόλεμος της Ευρώπης — και δεν πρόκειται να γίνει».

Η ΕΕ έμεινε να κάνει «αυτό που κάνει πάντα», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ, γράφοντας «ωραίες δηλώσεις».