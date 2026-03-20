Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια – Δένδια
Η εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχαν ο Βασίλης Κικίλιας με τον Νίκος Δένδια
- Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του
- ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
- «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
- Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Δένδια είχε την Παρασκευή ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας όπου συζήτησαν σειρά θεμάτων που άπτονται της συνεργασίας των δύο υπουργείων.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Κικίλιας αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε «έμφαση στη θαλάσσια επιτήρηση και τη διαλειτουργικότητα, με τα νέα συστήματα και μέσα που σχεδιάζουμε».
Επίσης, συζήτησαν την εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών.
Τέλος, συζητήθηκε η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου, το οποίο θα καλύπτει ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.
Υποδέχθηκα σήμερα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, @NikosDendias με τον οποίο συζητήσαμε σειρά θεμάτων που άπτονται της διαχρονικής συνεργασίας των δύο Υπουργείων, καθώς και του Μνημονίου μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) March 20, 2026
- Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
- Όταν ο Μουρίνιο άκουσε τη συμβουλή του πατέρα του
- Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
- LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
- Κάλιαρι – Νάπολι 0-1: Το γκολ του ΜακΤόμινεϊ έκρινε το ματς
- ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
- Greek Unemployment Registry Falls in Feb.
