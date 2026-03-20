Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια – Δένδια

Συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Δένδια είχε την Παρασκευή ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας όπου συζήτησαν σειρά θεμάτων που άπτονται της συνεργασίας των δύο υπουργείων.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Κικίλιας αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε «έμφαση στη θαλάσσια επιτήρηση και τη διαλειτουργικότητα, με τα νέα συστήματα και μέσα που σχεδιάζουμε».

Επίσης, συζήτησαν την εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών.

Τέλος, συζητήθηκε η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου, το οποίο θα καλύπτει ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.