Προβλήματα από τον χιονιά στην ορεινή Αιτωλοακαρνανία – Απεγκλωβίστηκε λεωφορείο με μαθητές κοντά στο Λαμπίρι

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι χιονοπτώσεις στα ορεινά της Αιτωλοακαρνανίας οδήγησαν την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να επέμβει το βράδυ της Πέμπτης (19/03) για το άνοιγμα δρόμων αλλά και τον απεγκλωβισμό ενός λεωφορείου που μετέφερε μαθητές.

Κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το βράδυ της Πέμπτης

Οι χιονοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στο επαρχιακό δίκτυο στο Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας μέχρι τα όρια του νομού με την Ευρυτανία και η Πυροσβεστική υπηρεσία ζήτησε την συνδρομή της Πολιτικής προστασίας.

Αποχιονισμός δρόμων στην Αιτωλοακαρνανία και απεγκλωβισμός λεωφορείου που μετέφερε μαθητές

Μηχανήματα της υπηρεσίας έφτασαν στην περιοχή και προχώρησαν σε αποχιονισμό των δρόμων και ρίψη αλατιού καθώς υπήρχε παγετός.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο απεγκλωβισμός λεωφορείου (κεντρική φωτογραφία agriniopress.gr) που μετέφερε μαθητές, διασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων των επιβαινόντων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και μηχανήματα του Δήμου Αγρινίου, όπως ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Γιάννης Βασιλείου.

Η πρόγνωση του καιρού

Μέχρι το Σάββατο (21/03) κρύες άεριες μάζες από τη Σιβηρία σε συνδυασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί ανοιχτά του Ιονίου θα δώσει περισσότερες βροχές και χιόνια. Τα χιόνια θα είναι πιο πυκνά στα ορεινά και πρόσκαιρα θα επηρεάσουν και ημιορινές περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση ( 5-6 βαθμούς) ενώ παγετός θα εκδηλωθεί σε ορεινές περιοχές.