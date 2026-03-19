newspaper
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο οικονομολόγος που είχε προειδοποιήσει για την κρίση του 2008 επιστρέφει: «Ίσως έρχεται κάτι χειρότερο»
Κόσμος 19 Μαρτίου 2026, 19:07

Ο οικονομολόγος που είχε προειδοποιήσει για την κρίση του 2008 επιστρέφει: «Ίσως έρχεται κάτι χειρότερο»

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ξανά σε κατάσταση υψηλού ρίσκου, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις γεωπολιτικές εντάσεις να απειλούν να προκαλέσουν κρίση μεγαλύτερη από εκείνη του 2008.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
A
A
Vita.gr
Ο Richard Bookstaber, συγγραφέας του «A Demon of Our Own Design» που είχε προειδοποιήσει πριν από την κρίση του 2008, επιστρέφει με νέα ανάλυση στους New York Times, εκτιμώντας ότι το σημερινό περιβάλλον θυμίζει ξανά περίοδο αυξημένου ρίσκου, ενδεχομένως πιο επικίνδυνη από εκείνη της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης.

«Στην αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, βρισκόμουν σε ένα εταιρεία διαχείρισης αντισταθμιστικών επενδυτικών κεφαλαίων. Στο τέλος της, ήμουν στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Και στα δύο, συνεργαζόμουν με ανθρώπους που είχαν μόλις λίγα χρόνια αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο. Το δράμα του 2008 ήταν το μόνο που γνώριζαν για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. “Να θυμάστε τι συμβαίνει”, τους έλεγα. “Δεν θα ξαναδείτε ποτέ κάτι τέτοιο”. Τώρα δεν είμαι τόσο σίγουρος. Ίσως δουν κάτι χειρότερο».

Βρισκόμαστε ξανά σε μια περίοδο ρίσκου, γεμάτη από πιέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Αυτή τη φορά, οι κίνδυνοι είναι κατανεμημένοι σε διαφορετικούς κλάδους, αγορές και χώρες: τεχνητή νοημοσύνη, η αγορά ιδιωτικής πίστωσης ύψους περίπου 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, οι χρηματιστηριακές αγορές, η Taiwan και πλέον το Iran. Αυτοί οι κίνδυνοι αναλύονται ένας προς έναν, άρθρο προς άρθρο. Τους κατανοούμε απομονωμένα. Όμως αποτελούν διαφορετικές είσοδοι στο ίδιο υποκείμενο σύστημα — ένα πολύπλοκο και στενά συνδεδεμένο δίκτυο όπου αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι η συγκεκριμένη πηγή της πίεσης, αλλά το πόσο γρήγορα αυτή μπορεί να εξαπλωθεί, σύμφωνα με τον Bookstaber.

Καπνός υψώνεται από το λιμάνι Τζεμπέλ Άλι μετά από ιρανική επίθεση, έπειτα από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα σημάδια συστημικής πίεσης αρχίζουν ήδη να εμφανίζονται

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τελευταία 20 χρόνια, η υποχώρηση των παραδοσιακών τραπεζών μετά την κρίση έχει οδηγήσει πολλές εταιρείες να βασίζονται όλο και περισσότερο στον δανεισμό από θεσμικούς επενδυτές. Όμως αυτά τα δάνεια σπάνια αλλάζουν χέρια, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην έχουν σαφή εικόνα για την πραγματική τους αξία ή για το πόσο εύκολα θα μπορούσαν να ρευστοποιηθούν αν επιδεινωθούν οι συνθήκες.

Επιπλέον, ένα μέρος της αβεβαιότητας προκύπτει από το γεγονός ότι πολλοί από τους δανειολήπτες είναι εταιρείες λογισμικού και τεχνολογίας — επιχειρήσεις των οποίων οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτή η ευαλωτότητα αρχίζει να ανησυχεί τους επενδυτές. Ήδη, ορισμένοι έχουν αρχίσει να αποσύρουν τα χρήματά τους από τα private credit funds μεγάλων εταιρειών όπως η Blue Owl, η BlackRock και η Blackstone, ενώ οι μετοχές της Blue Owl έχουν υποχωρήσει σημαντικά. Και επειδή αυτή η αγορά δεν διαθέτει οργανωμένο χρηματιστήριο και η πληροφόρηση είναι περιορισμένη, οι εκροές μπορούν να προκαλέσουν ένα γενικευμένο “bank run”, μετατρέποντας τις πιέσεις σε πλήρη κρίση.

Καπνός σε διυλιστήριο πετρελαίου που υπέστη ζημιές σε ιρανική επίθεση, εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, στη Χάιφα, Ισραήλ, 19 Μαρτίου 2026.

Η AI

Παράλληλα, η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε τεράστιες επενδύσεις σε έναν μικρό αριθμό κυρίαρχων τεχνολογικών εταιρειών, διογκώνοντας τις αποτιμήσεις τους σε σημείο που δέκα μετοχές αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το ένα τρίτο της αξίας του S&P 500. Αυτό το επίπεδο συγκέντρωσης είναι πρωτοφανές — και επικίνδυνο, καθώς ένα σοκ σε μία μόνο από αυτές τις εταιρείες μπορεί να διαχυθεί σε ολόκληρη την αγορά αντί να απορροφηθεί, σύμφωνα με τον Bookstaber.

Αυτό που φαίνεται ως ξεχωριστές εξελίξεις — από τη μία μια νέα μορφή δανεισμού και τεχνολογικής μετάβασης, από την άλλη η ευφορία των αγορών — στην πραγματικότητα αποτελεί το ίδιο δίκτυο χρήματος και προσδοκιών, εξεταζόμενο από διαφορετικές οπτικές.

Η ιδιωτική πίστωση δεν χρηματοδοτεί μόνο εταιρείες ευάλωτες στην τεχνητή νοημοσύνη. Αποτελεί επίσης κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης για την υποδομή που τροφοδοτεί την ίδια την ΑΙ — data centers και ημιαγωγούς. Αυτές οι υποδομές κατασκευάζονται κυρίως από λίγες μεγάλες εταιρείες όπως η Google και η Microsoft που κυριαρχούν και στο χρηματιστήριο. Σε αυτό το στενά συνδεδεμένο σύστημα, μια αδυναμία στην ιδιωτική πίστωση μπορεί να πιέσει τις επενδύσεις στην ΑΙ των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, επηρεάζοντας στη συνέχεια χαρτοφυλάκια, συντάξεις και αποταμιεύσεις εκατομμυρίων ανθρώπων.

Στρατιώτες επιθεωρούν τα ερείπια ενός διαμερίσματος που επλήγη από φονική ιρανική πυραυλική επίθεση, εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, στο Ραμάτ Γκαν, Ισραήλ, 18 Μαρτίου 2026.

«Πάρτε για παράδειγμα το Ιράν. Ένα ενεργειακό σοκ που αυξάνει το κόστος ή περιορίζει την προσφορά ενέργειας επηρεάζει άμεσα τα data centers και την παραγωγή της ΑΙ, αυξάνοντας τα κόστη για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες μετακυλίουν αυτές τις πιέσεις στις αγορές ιδιωτικής πίστωσης και μετοχών», σύμφωνα με τον συγγραφέα.

Αντίστοιχα, η Ταϊβάν. Σε περίπτωση εισβολής ή αποκλεισμού από τη Κίνα η πρόσβαση των ΗΠΑ σε ημιαγωγούς θα περιοριζόταν σημαντικά. Αυτό θα επιβράδυνε άμεσα την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αποδυναμώνοντας τις εταιρείες που οδηγούν την άνθηση της ΑΙ και προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις.

«Το σημερινό χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν αποτυγχάνει επειδή κάτι πάει στραβά μεμονωμένα. Αποτυγχάνει επειδή διαφορετικά σοκ διαχέονται μέσα στο ίδιο σύστημα με τρόπους δύσκολα προβλέψιμους. Όταν κάτι τελικά πάει στραβά, εξαπλώνεται ταχύτερα από όσο μπορεί να περιοριστεί».

Είναι κρίσιμο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν ότι η ιδιωτική πίστωση δεν αποτελεί απλώς έναν παράλληλο κίνδυνο δίπλα στην άνθηση της ΑΙ. Οι υποδομές της ΑΙ — data centers, μικροτσίπ και γενικότερη υποδομή — έχουν χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω ιδιωτικών δανείων. Οι επενδυτές σε αυτά τα δάνεια δεν μπορούν εύκολα να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους. Έτσι, αν υπάρξει αναταραχή στο σύστημα και χρειαστεί να αντλήσουν ρευστότητα, θα κάνουν αυτό που κάνουν συνήθως οι επενδυτές όταν δεν μπορούν να πουλήσουν αυτό που θέλουν: θα πουλήσουν ό,τι μπορούν. Και αυτό που μπορούν να πουλήσουν εύκολα είναι οι μεγάλες, εισηγμένες τεχνολογικές μετοχές που κυριαρχούν στους βασικούς δείκτες, σύμφωνα με τον Bookstaber.

Η κρίση του 2008

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που χτίζουμε ένα τέτοιο σύστημα. Την κρίση του 2008 συχνά την θυμόμαστε ως μια ιστορία υπερδανεισμένων νοικοκυριών, μιας φούσκας ακινήτων και εκατομμυρίων στεγαστικών δανείων που κατέληξαν σε αθέτηση πληρωμών. Όμως η ίδια η φούσκα δεν ήταν ο βασικός λόγος που η κρίση έγινε τόσο καταστροφική. Ο επιταχυντής που την οδήγησε σε τέτοια έκταση ήταν το χρηματοπιστωτικό σύστημα που είχε χτιστεί γύρω από αυτήν. Πολύπλοκα και νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία έκρυψαν τον πραγματικό κίνδυνο, διασύνδεσαν τους ισολογισμούς σε όλο το σύστημα και αφαίρεσαν τα «μαξιλάρια» που παλαιότερα απορροφούσαν τα σοκ. Όταν κατέρρευσε η αγορά κατοικίας, αυτά τα εργαλεία παραλίγο να συμπαρασύρουν ολόκληρο το σύστημα.

Αυτή τη φορά, ο κίνδυνος δεν είναι η χρηματοοικονομική μηχανική. Είναι ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει συνδεθεί με τις ευαλωτότητες του φυσικού κόσμου — τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, το νερό, τη γη, τις εφοδιαστικές αλυσίδες — δημιουργώντας κινδύνους που οι αγορές δεν έχουν πλαίσιο να αναλύσουν. «Τα μοντέλα μας για την εκτίμηση κινδύνου εξετάζουν τιμές, μεταβλητότητα και συσχετίσεις. Δεν έχουν εργαλεία για να »διαβάσουν» μια βλάβη στο δίκτυο, μια ξηρασία ή μια διακοπή εφοδιασμού. Όταν τα προειδοποιητικά σημάδια εμφανιστούν στα δεδομένα της αγοράς, η ζημιά θα έχει ήδη συμβεί».

Οι φυσικοί κίνδυνοι που συνδέονται με το Ιράν, την Ταϊβάν και την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης αντικαθιστούν πλέον τους τύπους χρηματοπιστωτικών κινδύνων που προηγήθηκαν του 2008. «Θα προτιμούσα οποιαδήποτε μέρα τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους. Οι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι κινούν μόνο τις τιμές. Οι φυσικοί κίνδυνοι κινούν τον κόσμο.»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Άλμα στα 2 δισ. ευρώ για τα EBITDA – Πρόταση για μέρισμα 0,60 ευρώ/ μέτοχη

ΔΕΗ: Άλμα στα 2 δισ. ευρώ για τα EBITDA – Πρόταση για μέρισμα 0,60 ευρώ/ μέτοχη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
8 μικρά rituals που θα σας ανανεώσουν

8 μικρά rituals που θα σας ανανεώσουν

Κόσμος
ΗΠΑ: Σήμερα θα γίνει η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

ΗΠΑ: Σήμερα θα γίνει η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία – Βέτο Όρμπαν στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ
Αδιέξοδο 19.03.26

Χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Ξεμένει από χρήματα - Βέτο Όρμπαν στο δάνειο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τη χορήγηση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Παρόλο που το πακέτο είχε συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο, η Ουγγαρία έβαλε «φρένο», συνδέοντας το με την επανέναρξη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού «Druzhba».

Σύνταξη
Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο
Κόσμος 19.03.26

Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο

«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ - το Κατάρ και η περιοχή - θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», λέει ο CEO της QatarEnergy

Σύνταξη
Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 19.03.26

Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο

Το Ομάν ειναι η χώρα που μεσολαβούσε στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τον ΥΠΕΞ Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί να δηλώνει πως μια συμφωνία φαινόταν «πραγματικά εφικτή»

Σύνταξη
Κομόρος: Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών
Κόσμος 19.03.26

Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών Κομόρος - Τι λένε οι επιζώντες

Πολλοί από τους 30 επιζήσαντες από την τραγωδία που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, δήλωσαν ότι οι διακινητές τούς είχαν διαβεβαιώσει πως βρίσκονταν στη Μαγιότ. Η τύχη άλλων τεσσάρων ανθρώπων αγνοείται.

Σύνταξη
Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν
Κόσμος 19.03.26

Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά «θα το τελειώσουμε, θα τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών στρατιωτών»

Σύνταξη
Απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας της Shein στη Γαλλία που επιχείρησε η κυβέρνηση
Απόφαση δικαστηρίου 19.03.26

Απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας της Shein στη Γαλλία που επιχείρησε η κυβέρνηση

Η απόφαση του δικαστηρίου του Δεκεμβρίου απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία του ⁠marketplace του κινεζικού κολοσσού γρήγορης μόδας στη Γαλλία για τρεις μήνες, αλλά η κυβέρνηση άσκησε έφεση

Σύνταξη
ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία
Κόσμος 19.03.26

ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία

Τον Δεκέμβριο, ο Βίκτορ Όρμπαν δέχθηκε η ΕΕ να προσφέρει δάνειο στην Ουκρανία εξασφαλίζοντας, όμως, την εξαίρεση της χώρας του από αυτό, αλλά μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας στην Ουγγαρία αρνείται πλέον να συμφωνήσει να δοθεί το δάνειο

Σύνταξη
ΗΠΑ: Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας – Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας - Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ

«Το Ιράν δεν αντιπροσώπευε καμιά επικείμενη απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι κηρύξαμε αυτό τον πόλεμο υπό την πίεση του Ισραήλ και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι του», είχε δηλώσει ο Τζο Κεντ, πρώην στρατιωτικός των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ομολογία αποτυχίας οι ορισμοί διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 19.03.26

Ομολογία αποτυχίας οι ορισμοί διαιτητών της Super League

Ο Λανουά για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου προτίμησε διεθνείς και έμπειρους διαιτητές να σφυρίξουν τους αγώνες επειδή αυτοί που προώθησε ο ίδιος δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη

Βάιος Μπαλάφας
Παναγιώτης Δουδωνής: Έξι προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
Επίσκεψη στο νησί 19.03.26

Έξι προτάσεις Δουδωνή για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Ο εξαιρετικά μεταδοτικός αφθώδης πυρετός μόλις πέρασε την πόρτα της Ελλάδας, στη Λέσβο. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατέθεσε έξι προτάσεις απέναντι στην «κρατική ολιγωρία».

Σύνταξη
Αταμάν: «Η θέση του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο και ποιότητα για να το αλλάξουμε»
Μπάσκετ 19.03.26

Αταμάν: «Η θέση του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο και ποιότητα για να το αλλάξουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα και αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που περιμένει από τους οπαδούς των «πράσινων».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία – Βέτο Όρμπαν στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ
Αδιέξοδο 19.03.26

Χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Ξεμένει από χρήματα - Βέτο Όρμπαν στο δάνειο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τη χορήγηση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Παρόλο που το πακέτο είχε συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο, η Ουγγαρία έβαλε «φρένο», συνδέοντας το με την επανέναρξη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού «Druzhba».

Σύνταξη
Νέοι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης: Γιατί η Ελλάδα «εκδικείται» τους πτυχιούχους
NEETs 19.03.26

Νέοι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης: Γιατί η Ελλάδα «εκδικείται» τους πτυχιούχους

Στην Ελλάδα οι νέοι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι εκτός εργασίας και σπουδών, από ό,τι οι συνομήλικοί τους στην ΕΕ. Αποκαλυπτική έκθεση της Εurobank.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό

Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Τζούλη Καλημέρη
Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
On Field 19.03.26

Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Βάιος Μπαλάφας
Patriot: Το ερώτημα Κοντιάδη μετά την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων – «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει στον πόλεμο;»
Η ανάρτηση 19.03.26

Το ερώτημα Κοντιάδη μετά την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων - «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει στον πόλεμο;»

Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Ο συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης αναπαράγει την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ και ζητά απαντήσεις.

Σύνταξη
Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο
Κόσμος 19.03.26

Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο

«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ - το Κατάρ και η περιοχή - θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», λέει ο CEO της QatarEnergy

Σύνταξη
Ο Λεν Ντέιτον ήταν «ο πιο αγράμματος συγγραφέας που υπήρξε ποτέ»
«Για πλάκα» 19.03.26

Λεν Ντέιτον: «Δύο πράγματα καταστρέφουν τους συγγραφείς: το αλκοόλ και οι έπαινοι»

Ο Λεν Ντέιτον έκανε κοπάνες από το σχολείο για να διαβάζει βιβλία, σέρβιρε καφέ στην Αγκάθα Κρίστι ως αεροσυνοδός και έγραψε ένα από τα πιο επιτυχημένα του μυθιστορήματα «για πλάκα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 19.03.26

Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο

Το Ομάν ειναι η χώρα που μεσολαβούσε στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τον ΥΠΕΞ Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί να δηλώνει πως μια συμφωνία φαινόταν «πραγματικά εφικτή»

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Ελληνικές ελπίδες 19.03.26

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα

Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ
Τα Νέα της Αγοράς 19.03.26

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, η ΔΕΗ ενσωματώνει την κυκλική οικονομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο

Σύνταξη
Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
Patriot 19.03.26

Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο

«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
Ελλάδα 19.03.26

ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών

Το  Συμβούλιο της Επικρατείας  με δύο αποφάσεις του υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Απόρρητο