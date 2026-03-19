Τουλάχιστον 17 μετανάστες μιας ομάδας ανθρώπων που παρουσιάστηκαν ως υπήκοοι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό πνίγηκαν αφού αφέθηκαν από τους διακινητές τους κοντά στις ακτές των Νησιών Κομόρος, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών αυτού του κράτους στον Ινδικό Ωκεανό.

Εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια, ομάδες μεταναστών που ευελπιστούν ότι θα φθάσουν στο γαλλικό διαμέρισμα Μαγιότ, που βρίσκεται γεωγραφικά στο αρχιπέλαγος των Νησιών Κομόρος, αποβιβάζονται κοντά στην ακτογραμμή των Κομόρος, όμως είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται πτώματα εκεί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών στα Κομόρος, τον Τζέιμς Τσοκ Μποτ.

Τι λένε οι επιζώντες

Πολλοί από τους 30 επιζήσαντες από την τραγωδία που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, δήλωσαν ότι οι διακινητές τούς είχαν διαβεβαιώσει πως βρίσκονταν στη Μαγιότ. Η τύχη άλλων τεσσάρων ανθρώπων αγνοείται.

«Οι επιζώντες λένε ότι είναι από το Κονγκό», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μοχάμεντ Αχαμάντα Ασουμάνι, σε συνέντευξη Τύπου που στήθηκε επί τούτου στη Μιτσαμιούλι, μια πόλη στο βόρειο άκρο του Μεγάλου Κομόρος, σκηνή της τραγωδίας.

«Τη νύχτα (της Τετάρτης προς Πέμπτη) βρήκαμε οκτώ νεκρούς. Τα πτώματα ανακτήθηκαν από τους κατοίκους της Μιτσαμιούλι, από ψαράδες και από τις αρχές. Σήμερα το πρωί, καταφέραμε να ανακτήσουμε εννέα σορούς, κάτι που σημαίνει ότι μέχρι τώρα έχουμε 17 νεκρούς. Η ακτοφυλακή ερευνά για την ανεύρεση των τεσσάρων που αγνοούνται», προσέθεσε ο υπουργός.

Οι κάτοικοι αυτής της παραλιακής πόλης που βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Μορονί, κινητοποιήθηκαν από κραυγές των ναυαγών.

«Παρακολουθούσαμε τον αγώνα (ποδοσφαίρου) Μπαρτσελόνα-Νιούκασλ όταν ακούσαμε κραυγές από την παραλία», λέει ένας νεαρός άνδρας στη Μιτσιαμούλι ο οποίος συμμετείχε στις επιχειρήσεις διάσωσης.

«Βρήκαμε άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Είπαν πως νόμιζαν ότι είχαν φθάσει στη Μαγιότ. Ο διακινητής τούς άφησε σε έναν αμμόλοφο μερικά μέτρα από την παραλία και εκεί βρέθηκαν με τα πόδια στο νερό», είπε. «Ήθελαν να φθάσουν στην ακτή ενώ πολλοί δεν ήξεραν κολύμπι. Το νερό βάθυνε στη συνέχεια ».

«Πολύ γρήγορα αντιληφθήκαμε ότι ο καπετάνιος είχε εξαφανιστεί»

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ Τζέιμς Τσοκ Μποτ, αυτές οι απώλειες ζωής μεταναστών που αποβιβάστηκαν στα νησιά Κομόρος είναι οι πρώτες που καταγράφονται.

Ένας διασωθείς 25 ετών δήλωσε στα ΜΜΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ, που βρίσκονται στο σημείο τη διαδρομή που ακολούθησε από τη ΛΔ του Κονγκό: έφυγε από την περιοχή Βόρειο Κίβου, όπου μαίνεται ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στις δυνάμεις της Κινσάσα και στην αντικυβερνητική οργάνωση M23 που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα.

Αφού διέσχισε επί τρεις ημέρες ένα δάσος, είπε πως έφθασε με αυτοκίνητο στην πρωτεύουσα της Τανζανίας Νταρ ες Σαλάμ, που βρίσκεται στην ακτή, σε απόσταση 700 χιλιομέτρων από τα Κομόρος.

«Εκεί επιβιβαστήκαμε σε ένα σκάφος. Ο διάπλους κράτησε επτά ημέρες. Στην αρχή ήμασταν στον χαμηλότερο χώρο του σκάφους [κάτω από το κατάστρωμα]. Πολύ γρήγορα αντιληφθήκαμε ότι ο καπετάνιος είχε εξαφανιστεί. Μέσα σε μια στιγμή δεν είχαμε ούτε ψωμί ούτε νερό», δήλωσε ο επιζών.

Η M23 έχει καταλάβει από τα τέλη του 2021, με την υποστήριξη της Ρουάντα και του στρατού της, μεγάλες περιοχές του ανατολικού τμήματος της ΛΔ του Κονγκό, μιας περιοχής πλούσιας σε φυσικούς πόρους που ρημάζεται από συγκρούσεις για περισσότερο από 30 χρόνια.

‘Εχοντας επιλέξει να παραμείνει στη Γαλλία με δύο δημοψηφίσματα, το 1974 και το 1976, προτού γίνει γαλλικό διαμέρισμα το 2011, η Μαγιότ είναι ο προορισμός πολλών μεταναστών στην περιοχή αυτή.

Σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Μαγιότ ήταν ξένοι το 2017, σύμφωνα με στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας.