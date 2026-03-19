Νίκολιτς: «Ζητώ συγγνώμη από τους φιλάθλους, είμαι οργισμένος»

Ο Μάρκο Νίκολιτς τα είχε με την εμφάνιση των παικτών του στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της ΑΕΚ με την Τσέλιε όπου «ήταν σαν να μην είχαν κατέβει στον αγωνιστικό χώρο».

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν καταστροφή. Ήταν σαν να μην είχαμε μπει στον αγωνιστικό χώρο. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες αλλά ήταν σαν να μην είχαμε μπει να παίξουμε. Η Τσέλιε έκανε τρεις ευκαιρίες και έβαλε δύο γκολ και είχανε και ένα δοκάρι. Το είπαμε με τα παιδιά στο ημίχρονο ότι το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα, σου δίνει αυτό που αξίζεις αλλά και το χειρότερο που αξίζεις.

Στο β’ ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού ακόμη και αν δεν πετύχαμε κάποιο γκολ. Δεν υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Δεν είμαι ικανοποιημένος, δεν ήταν καλή η απόδοση μας, είμαι οργισμένος και ζητάω συγγνώμη από τους φιλάθλους, τους οποίους ευχαριστούμε για την παρουσία τους σήμερα. Περνάμε στην φάση των «8» απλά η απόδοση δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Είμαι χαρούμενος για την παρουσία μας μέχρι τώρα απλά δεν είμαι σε καλή διάθεση λόγω του αγώνα. Είμαστε στο top 8 μαζί με πολύ καλές ομάδες, είμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας στο ελληνικό πρωτάθλημα».

Για τον αγώνα με την Κηφισιά, την Κυριακή είπε: «Τώρα έχουμε παιχνίδι με την Κηφισιά την Κυριακή. Χρειάζεται να παλέψουμε σαν τρελοί με την Κηφισιά για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Η ομάδα μας δεν είναι η ομάδα που θα νικάει περπατώντας, με τις φανέλες, πρέπει να πολεμήσουμε για κάθε αναμέτρηση, πρέπει να επικεντρωθούμε απόλυτα στην επόμενη αναμέτρηση με την Κηφισιά».