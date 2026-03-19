19.03.2026 | 08:41
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ο καφές προστατεύει τον εγκέφαλο από την άνοια
Υγεία 19 Μαρτίου 2026, 10:24

Ο καφές προστατεύει τον εγκέφαλο από την άνοια

Ο καφές και το τσάι σε μέτρια κατανάλωση συνδέονται με μείωση του κινδύνου άνοιας και επιβράδυνση της γνωστικής φθοράς

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Εκείνη η κούπα καφέ, χωρίς την οποία δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την ημέρα σας, μάλλον σας προσφέρει πολύ περισσότερα από το να σας ξυπνά το πρωί – για την ακρίβεια προστατεύει μακροπρόθεσμα τον εγκέφαλό σας κρατώντας μακριά τη γνωστική φθορά και την άνοια.

Μια νέα μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ με καφεΐνη ή τσαγιού συνδέεται με μείωση του κινδύνου άνοιας κατά 18% καθώς και με επιβράδυνση της γνωστικής φθοράς και με καλύτερη γνωστική λειτουργία με την πάροδο του χρόνου.

Τα μεγαλύτερα οφέλη εμφανίστηκαν με κατανάλωση 2-3 φλιτζανιών καφέ και 1-2 φλιτζανιών τσαγιού ημερησίως – και μάλιστα η σύνδεση φάνηκε να ισχύει ακόμη και στα άτομα με γενετική προδιάθεση για άνοια.

Μεγάλες μακροπρόθεσμες μελέτες

Η νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό JAMA διεξήχθη από ερευνητές του Mass General Brigham, της Σχολής Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ και του Ινστιτούτου Broad του ΜΙΤ και του Χάρβαρντ. Η ερευνητική ομάδα εξέτασε δεδομένα 131.821 συμμετεχουσών της μακροπρόθεσμης μελέτης Nurses’Health Study (NHS) καθώς και εθελοντών και εθελοντριών της Health Professionals Follow-Up Study (HPFS).

Προηγούμενες έρευνες που εξέταζαν τη σύνδεση μεταξύ καφέ και άνοιας είχαν δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα,

«Οταν αναζητούσαμε πιθανά εργαλεία πρόληψης της άνοιας, σκεφτήκαμε ότι κάτι τόσο διαδεδομένο όσο ο καφές μπορεί να αποτελεί υποσχόμενη διατροφική παρέμβαση – και η μοναδική ευκαιρία να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα τόσο υψηλής ποιότητας μέσα από μελέτες που διεξάγονται για πάνω από 40 χρόνια μάς επέτρεψε να δούμε αν η σκέψη μας έχει βάση» ανέφερε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης Ντάνιελ Γουάνγκ από το Τμήμα Ιατρικής του Mass General Brigham και επίκουρος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και προσέθεσε: «Παρότι τα αποτελέσματά μας είναι ενθαρρυντικά, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το μέγεθος της θετικής επίδρασης του καφέ ήταν σχετικά μικρό και υπάρχουν και άλλες πολλές σημαντικές οδοί προστασίας της γνωστικής λειτουργίας που επέρχεται με τη γήρανση. Η μελέτη μας μαρτυρεί ότι η κατανάλωση καφέ με καφεΐνη ή τσαγιού μπορεί να είναι ένα μόνο κομμάτι του παζλ της προστασίας του εγκεφάλου».

Αντικρουόμενα τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα

Τι καθιστά όμως τον καφέ και το τσάι «ασπίδες» ενάντια στην άνοια; Αμφότερα περιέχουν ουσίες όπως οι πολυφαινόλες και η καφεΐνη οι οποίες πιστεύεται ότι ενισχύουν τον εγκέφαλο συμβάλλοντας στη μείωση της φλεγμονής και στον περιορισμό των κυτταρικών βλαβών. Ωστόσο προηγούμενες έρευνες που εξέταζαν τη σύνδεση μεταξύ καφέ και άνοιας είχαν δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα, συχνά εξαιτίας περιορισμένων δεδομένων σχετικά με τη μακροπρόθεσμη κατανάλωση των δημοφιλών ροφημάτων.

Παρακολούθηση έως και για 43 χρόνια

Αυτό το κενό ήρθαν να κλείσουν τα δεδομένα των μελετών NHS και HPFS. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν έως και για 43 χρόνια – σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ όλες αυτές τις δεκαετίες παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή που ακολουθούσαν, την πιθανή διάγνωση άνοιας που είχαν λάβει και τις υποκειμενικές απόψεις τους για τη γνωστική ικανότητά τους. Παράλληλα υποβάλλονταν σε αντικειμενικά τεστ γνωστικής ικανότητας. Οι ερευνητές ανέλυσαν πώς η κατανάλωση καφέ με καφεΐνη, τσαγιού καθώς και καφέ χωρίς καφεΐνη συνδεόταν με τη μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου.

18% μικρότερος κίνδυνος άνοιας

Μεταξύ των περισσότερων από 130.000 συμμετεχόντων, 11.033 εμφάνισαν άνοια κατά τη διάρκεια της μελέτης. Τα άτομα που κατανάλωναν μέτριες ποσότητες καφέ με καφεΐνη αντιμετώπιζαν 18% μικρότερο κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με όσους έπιναν σπάνια ή ποτέ καφέ. Τα άτομα του… καφέ ανέφεραν επίσης χαμηλότερα ποσοστά υποκειμενικής γνωστικής φθοράς (7,8% έναντι ποσοστού 9,5% στα άτομα που δεν κατανάλωναν καφέ) ενώ παράλληλα είχαν καλύτερες επιδόσεις στα γνωστικά τεστ.

Η καφεΐνη το «κλειδί»

Παρόμοια μοτίβα παρατηρήθηκαν και στους λάτρεις του τσαγιού ενώ ο καφές χωρίς καφεΐνη δεν φάνηκε να προσφέρει οφέλη στον εγκέφαλο. Αυτό μαρτυρεί ότι η καφεΐνη πρέπει να αποτελεί το «κλειδί» της προστασίας του εγκεφάλου, παρότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι μηχανισμοί που κρύβονται πίσω από την πιθανή σύνδεση.

Οι επιδράσεις της μέτριας και της μεγάλης κατανάλωσης

Οπως προείπαμε, η ισχυρότερη προστατευτική επίδραση για τον εγκέφαλο παρατηρήθηκε στους εθελοντές που έπιναν 2-3 καφέδες την ημέρα ή 1-2 φλιτζάνια τσάι ημερησίως. Τα υψηλότερα επίπεδα πρόσληψης καφεΐνης δεν φάνηκε πάντως να προκαλούν βλάβες – για την ακρίβεια τα οφέλη από τη μεγάλη κατανάλωση καφέ ήταν συγκρίσιμα με εκείνα της μέτριας κατανάλωσης καφεΐνης.

«Ασπίδα» και για τα άτομα με γενετική προδιάθεση

Οι ερευνητές συνέκριναν επίσης άτομα με διαφορετική γενετική προδιάθεση για άνοια. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν παρόμοια. «Αυτό σημαίνει ότι η καφεΐνη είναι εξίσου επωφελής για τα άτομα χαμηλού αλλά και υψηλού γενετικού κινδύνου για εμφάνιση άνοιας» τόνισε ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης Γιου Ζανγκ, υποψήφιος διδάκτωρ στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Chan και ερευνητής στο Mass General Brigham.

Πηγή: OT.gr

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Επίθεση και σε διυλιστήριο της Saudi Aramco

Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek
Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;
Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία
Οι ακραίες θερμοκρασίες των τελευταίων ετών δεν εξηγούνται από τις φυσικές διακυμάνσεις του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται και φέρνει πιο κοντά την υπέρβαση του συμφωνημένου στόχου.

Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων
Οι νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων για βόσκηση ζώων επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το πλήρες αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)
Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Νόα Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, όταν κατά τη διάρκεια του ματς με τη Λίβερπουλ έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες και -όπως αναφέρουν στην Τουρκία- έκοψε το δάχτυλό του.

«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)
Με τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League να γίνονται γνωστά, το Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα.

Για τρίτη ημέρα στους δρόμους οι οδηγοί ταξί στην Αττική – Επέστρεψαν μέχρι νεοτέρας στην περιφέρεια
Οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα, διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες
Ο ασφυκτικός αποκλεισμός της Ουάσιγκτον συντρίβεται στην ιστορική μνήμη ενός έθνους που υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα την ανεξαρτησία και τον πλούτο του.

Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης
Προ πολλού σε εύθραυστη κατάσταση, ο Λίβανος ωθείται σε οριακό σημείο από τον νέο πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, παράλληλο με αυτόν στο Ιράν, σε μια φλεγόμενη Μέση Ανατολή

Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο
Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ - Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης για την επερχόμενη συνάντηση

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%
Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»
Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

