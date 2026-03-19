Προσοχή: Νέα απάτη με SMS για «επιστροφή χρημάτων» από τον ΕΟΠΥΥ
Ο ΕΟΠΠΥ συνιστά την προσοχή των πολιτών
- ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία
- Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας - Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ
- Πέθανε ο σοφέρ του Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστας Μαρκάκης - Η μυθιστορηματική ζωή του
- Ανήλικοι, έφτιαξαν γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους και τις μοίρασαν σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου
Δεν έχουν τέλος τα παραπλανητικά μηνύματα (SMS) επιτηδείων που χρησιμοποιούν το λογότυπο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με σκοπό να εξαπατήσουν τους πολίτες και να κλέψουν τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως οι κωδικοί τραπεζικών λογαριασμών, για να τους υφαρπάξουν τα χρήματα τους από την τράπεζα.
Ο ΕΟΠΥΥ εφιστά την προσοχή των ασφαλισμένων μετά από καταγγελίες για μαζική αποστολή παραπλανητικών SMS.
Τα μηνύματα αυτά χρησιμοποιούν το λογότυπο του Οργανισμού και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων, καλώντας τους πολίτες να πατήσουν έναν σύνδεσμο (link).
Στην πραγματικότητα, ο σύνδεσμος οδηγεί σε ψεύτικες ιστοσελίδες που στόχο έχουν την υποκλοπή τραπεζικών κωδικών και προσωπικών στοιχείων.
Πώς να αναγνωρίσετε το απατηλό μήνυμα από τον ΕΟΠΠΥ
Ο ΕΟΠΥΥ συστήνει στους πολίτες να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες, προκειμένου να αναγνωρίζουν πότε ένα μήνυμα είναι παραπλανητικό:
1. Αποστολέας
Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr.
Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων είναι @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.λπ.
2. Γενική Προσφώνηση
Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση (“Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η”) αντί του ονοματεπωνύμου σας.
3. Αίτημα για Στοιχεία
Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.
4. Αίσθημα Επείγοντος
Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να σας πιέσει να δράσετε άμεσα.
Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε τέτοιο μήνυμα:
1. Μην πατήσετε κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.
2. Μην απαντήσετε στο μήνυμα.
3. Ακόμη και αν πατήσετε στον σύνδεσμο ή απαντήσετε στο μήνυμα, μην δώσετε κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.
4. Διαγράψτε άμεσα το απατηλό μήνυμα.
Σε περίπτωση που έχετε ήδη πατήσει τον σύνδεσμο και έχετε εισαγάγει στοιχεία:
Επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με την τράπεζά σας.
Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχετε χρησιμοποιήσει (e banking, email, άλλες υπηρεσίες).
5. Παρακολουθείτε στενά τις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών.
- Προσοχή: Νέα απάτη με SMS για «επιστροφή χρημάτων» από τον ΕΟΠΥΥ
- Παραδοχή Βορίδη για παράνομες επιδοτήσεις αγροτών – «Το δικαστήριο κοιτάζει περίεργα μάρτυρες σαν τον Βάρρα»
- Τέλος στις βιντεοσκοπήσεις στη Βουλή βάζει ο Κακλαμάνης
- Οι οδηγίες της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη ρεβάνς με την Μπέτις
- Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο
- Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Αγοράς: Σε τελική ευθεία η αναβάθμιση του
- H Xiaomi πίσω από το μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ που έκανε το Διαδίκτυο να απορεί
- ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις