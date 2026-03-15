Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αποτελούν γέφυρα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, έχουν μετατραπεί σε ένα προνομιακό πεδίο δράσης για επιτήδειους. Η Meta θέλει να βάλει ένα «φρένο» στις απάτες ανακοινώνοντας ότι ενισχύει τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger.

Ενισχύονται τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger

Οι απάτες στον ψηφιακό κόσμο δεν είναι πλέον ερασιτεχνικές. Επιτήδειοι χρησιμοποιούν εξελιγμένες τεχνικές για να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα, κωδικούς ή χρήματα.

Η κατανόηση των μεθόδων και η διατήρηση επιφυλακτικότητας αποτελούν την πρώτη και πιο κρίσιμη γραμμή άμυνας για την ασφάλειά στον αχανή κόσμο του διαδικτύου.

Μέτρα προστασίας

Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Η Meta ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger, φέρνοντας νέες προειδοποιήσεις και επεκτείνοντας λειτουργίες που στοχεύουν να ειδοποιούν τους χρήστες.

Στο Facebook δοκιμάζει νέες ειδοποιήσεις που προειδοποιούν για ύποπτα αιτήματα φιλίας. Όταν ένας χρήστης στέλνει ή λαμβάνει αίτημα από λογαριασμό που εμφανίζει ενδείξεις ύποπτης δραστηριότητας, θα εμφανίζεται σχετική προειδοποίηση.

Στο WhatsApp προχωρά στην ενεργοποίηση προειδοποιήσεων για σύνδεση συσκευών προκειμένου να αποτρέψει προσπάθειες εξαπάτησης που στοχεύουν στη σύνδεση του λογαριασμού ενός χρήστη σε συσκευή που ελέγχει ένας ύποπτος για απάτη.

Στο Messenger, η Meta επεκτείνει την ανίχνευση απάτης σε περισσότερες χώρες. Η εταιρεία δεν διευκρίνισε ποιες είναι αυτές οι χώρες. Με την προηγμένη ανίχνευση, όταν μια συνομιλία με νέο άτομο περιλαμβάνει μοτίβα που συχνά συνδέονται με απάτες -όπως ύποπτες προτάσεις εργασίας- ο χρήστης θα λαμβάνει προειδοποίηση και θα ερωτάται αν επιθυμεί να μοιραστεί πρόσφατα μηνύματα για έλεγχο απάτης από τεχνητή νοημοσύνη.

Ο στόχος για το 2026

Η εταιρεία ανέφερε ότι αφαίρεσε περισσότερες από 159 εκατομμύρια κακόβουλες διαφημίσεις την περασμένη χρονιά, με το 92% να απομακρύνεται πριν υπάρξει οποιαδήποτε αναφορά από χρήστες. Παράλληλα, η εταιρεία δήλωσε ότι αφαίρεσε 10,9 εκατομμύρια λογαριασμούς σε Facebook και Instagram που συνδέονταν με «κέντρα απάτης».

Στο μεταξύ, έχει θέσει ως στόχο μέχρι το τέλος του 2026 το 90% των εσόδων της από διαφημίσεις να προέρχεται αποκλειστικά από επαληθευμένους (verified) διαφημιζόμενους, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα ανώνυμων απατεώνων να αγοράζουν διαφημιστικό χώρο.

Παρόλο που η Meta έχει σημειώσει πρόοδο οι απατεώνες συνεχίζουν να προσαρμόζονται, γι’ αυτό και η δική σου προσοχή παραμένει απαραίτητη.