Expla-in 16 Μαρτίου 2026, 18:02
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project| Πόλεμος, εικόνα και απάτη: Πώς η AI και τα viral βίντεο απειλούν την ενημέρωση;

Ο πόλεμος και τα fake AI βίντεο μας θυμίζουν ότι η διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και το ψεύτικο έχει γίνει δύσκολη. Ποια εργαλεία τσεκάρουν την αυθεντικότητα.

ΑνάλυσηΑλεξάνδρα Τάνκα
Εικονοληψία: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ : Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Το παιχνίδι που ξεχάσαμε μεγαλώνοντας και γιατί πρέπει να το επαναφέρουμε

Spotlight

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες —και, ευρύτερα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή— δεν εξελίσσεται μόνο στο πεδίο των στρατιωτικών συγκρούσεων.

Εξελίσσεται παράλληλα και στο διαδίκτυο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από fake AI βίντεο και εικόνες που φέρονται να απεικονίζουν πυραυλικές επιθέσεις, βομβαρδισμούς και στρατιωτικές επιχειρήσεις από τον πόλεμο στο Ιράν.

Πολλά από αυτά τα βίντεο έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές. Ωστόσο, ειδικοί αναλυτές διεθνώς προειδοποιούν για κατακλυσμό ψευδών εικόνων και βίντεο και συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μεγάλο μέρος αυτού του υλικού δεν συνδέεται στην πραγματικότητα με τον πόλεμο.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και τα ψεύτικα video

Σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για παλαιότερα καρέ, τα οποία έχουν αποκοπεί από αυθεντικά βίντεο και, με τη βοήθεια του μοντάζ ή και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, συνθέτουν μια παραπλανητική εικόνα από το πεδίο των συγκρούσεων. Υπάρχουν, μάλιστα, βίντεο που παρουσιάζονται ως στιγμιότυπα από τη Μέση Ανατολή, ενώ στην πραγματικότητα προέρχονται από άλλες χώρες.

Πώς γίνεται αυτό; Σε πολλές περιπτώσεις, το περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί είτε από καρέ βιντεοπαιχνιδιών είτε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Για παράδειγμα, ένα βίντεο που έγινε viral δείχνει, υποτίθεται, επίθεση με drone σε κτίριο στο Ντουμπάι. Στα πλάνα φαίνεται ένα drone να πέφτει πάνω σε ουρανοξύστη και στη συνέχεια να ακολουθεί ισχυρή έκρηξη.

Ωστόσο, πρόκειται για ψευδές βίντεο. Δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη αναφορά για τέτοιο περιστατικό.

Σε άλλη περίπτωση, ένα viral βίντεο στο X ισχυριζόταν ότι δείχνει ιρανικούς πυραύλους να πλήττουν το κέντρο του Τελ Αβίβ. Το κλιπ συγκέντρωσε περισσότερες από 4 εκατομμύρια προβολές. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν δείχνει το Τελ Αβίβ.

Ποια είναι η αλήθεια; Το συγκεκριμένο βίντεο προέρχεται από περιστατικό στην Αλγερία και καταγράφει φιλάθλους να πανηγυρίζουν τη νίκη ποδοσφαιρικής ομάδας στη χώρα.

Image claimed to show Tel Aviv is actually from Algeria.

Ένα ακόμη βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως ισχυρίζεται ότι δείχνει αμερικανική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Μία από τις αρχικές αναρτήσεις συγκέντρωσε πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για προσομοίωση από το Arma 3, ένα στρατιωτικό βιντεοπαιχνίδι με ιδιαίτερα ρεαλιστικά γραφικά.

Video claiming to show US fighter jets is from a video game.

Αφύσικα και παραπλανητικά βίντεο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Πολλά βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνουν συγκρούσεις ή χαλάσματα στο Τελ Αβίβ έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Σε ορισμένα από αυτά επαναλαμβάνονται καρέ, ενώ, για παράδειγμα, ο καπνός έχει αφύσικη πορτοκαλί απόχρωση ή δεν ακούγονται σειρήνες, κάτι που ενισχύει τις υποψίες για αλλοιωμένο ή κατασκευασμένο περιεχόμενο.

Η παραπληροφόρηση, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στα βίντεο. Τα παραδείγματα είναι πολλά, ωστόσο αξίζει να δούμε μία χαρακτηριστική περίπτωση: Πρόσφατα, κάνει τον γύρο του διαδικτύου μία εικόνα και ένα βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνουν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ νεκρό, ανάμεσα σε ερείπια. Ωστόσο, σύμφωνα με εργαλείο ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης της Google, το συγκεκριμένο περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί με AI.

Πώς μπορείτε να εξετάσετε αν κάτι είναι ψευδές;

Πολλά είναι τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο του αν ένα περιεχόμενο είναι αυθεντικό. Το εργαλείο SynthID της Google εντοπίζει ψηφιακά υδατογραφήματα που χρησιμοποιούνται σε περιεχόμενο παραγόμενο από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την ίδια την Google, όταν εντοπίζεται υδατογράφημα SynthID, αυτό σημαίνει ότι όλο ή μέρος του περιεχομένου έχει παραχθεί ή τροποποιηθεί από τα δικά της εργαλεία. Όμως, ακόμη και αν δεν εντοπιστεί υδατογράφημα, αυτό δεν σημαίνει ότι το περιεχόμενο είναι αυθεντικό· μπορεί απλώς να έχει δημιουργηθεί από άλλο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Επίσης, όπως δείχνουν επανειλημμένα τα fact checks του Reuters για το περιεχόμενο που διακινείται γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μεγάλο μέρος του υλικού που γίνεται viral δεν είναι αυθεντικό. Όπως εξηγήσαμε και παραπάνω, συχνά πρόκειται για παλαιότερα βίντεο που ανακυκλώνονται εκτός πλαισίου.

Τα βήματα για να δείτε αν κάτι είναι ψεύτικο

Οι ειδικοί τονίζουν πως απαιτείται μεγάλη προσοχή. Καταρχάς, πρέπει να ελέγχεται η προέλευση του υλικού: ποιος το ανήρτησε πρώτος, πότε εμφανίστηκε αρχικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αν επιβεβαιώνεται από αξιόπιστα ειδησεογραφικά μέσα, επίσημες αρχές ή άλλες έγκυρες πηγές.

Το δεύτερο βήμα είναι να αναζητηθούν ενδείξεις τεχνητής κατασκευής στο οπτικοακουστικό υλικό. Για παράδειγμα, σε ένα βίντεο που παρουσιαζόταν ψευδώς ως ιρανικός βομβαρδισμός στο Τελ Αβίβ, το Reuters κατέγραψε πολλαπλές ασυνέπειες. Ενδεικτικά, στοιχεία του ορίζοντα που δεν ταίριαζαν με την πόλη, αντικείμενα που άλλαζαν μορφή και ήχοι από σειρήνες που δεν ακούγονταν φυσικοί.

Ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι η επαλήθευση, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, απαιτεί συνδυασμό μεθόδων και μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται έλεγχος της πηγής, σύγκριση με αξιόπιστη ειδησεογραφική κάλυψη, προσεκτική παρατήρηση οπτικών και ηχητικών λεπτομερειών, καθώς και χρήση εξειδικευμένων τεχνικών εργαλείων.

Πολλά παραπλανητικά βίντεο και εικόνες συνεχίζουν να κυκλοφορούν όσο εξελίσσεται ο πόλεμος με επίκεντρο το Ιράν και η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Και αυτό αναδεικνύει κάτι ευρύτερο: σε μια εποχή όπου τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης γίνονται όλο και πιο ισχυρά, η διάκριση ανάμεσα στο πραγματικό και το κατασκευασμένο γίνεται όλο και δυσκολότερη.

World
Σύνοδος Κορυφής EE: Τρέχει πίσω από τις κρίσεις… – Η ενέργεια βάζει στην άκρη την ανταγωνιστικότητα

Το παιχνίδι που ξεχάσαμε μεγαλώνοντας και γιατί πρέπει να το επαναφέρουμε

Κόσμος
Τραμπ: «Χτυπήσαμε πάνω από 7.000 στόχους» στο Ιράν – Ζήτησε και πάλι διεθνή βοήθεια για το Ορμούζ

The Expla-in Project: Πώς μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν να επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά;
Expla-in 16.03.26

Πώς μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν να επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά;

Η κατάσταση στο Ιράν και το ενδεχόμενο παράδοσης της χώρας στο χάος απειλεί την Τουρκία σε πολλαπλά επίπεδα και δεν αποκλείεται αυτό να φέρει προσπάθεια εξαγωγής της κρίσης από την πλευρά της Άγκυρας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία
Expla-in 12.03.26

Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία

Οργή με την απουσία χρηματοδότησης. Οι λιμενικοί είναι στα όρια τους, οι δομές είναι ακατάλληλες- Μιλούν για το μεταναστευτικό στo in δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος των λιμενικών Κρήτης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
The Expla-in Project: Πώς η οικονομία του πολέμου συνδέει τις συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία;
The Expla-in Project 12.03.26

Πώς η οικονομία του πολέμου συνδέει τις συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία;

Η οικονομία του πολέμου αλλάζει και το παράδειγμα της Ουκρανίας τραβά την προσοχή των χωρών του Κόλπου, δεδομένης της απειλής από το Ιράν στη Μέση Ανατολή και η βιομηχανία όπλων μπαίνει στο επίκεντρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Πώς σχετίζεται ο πόλεμος στο Ιράν με τα σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα;
The Expla-in Project 11.03.26

Γιατί αναθερμαίνεται η συζήτηση στο «γαλάζιο» παρασκήνιο για πρόωρες εκλογές; Ο ρόλος του πολέμου

Πόλεμος στο Ιράν, οι πρόωρες εκλογές και οι πολιτικοί υπολογισμοί. Ποια είναι τα επιχειρήματα εκείνων που τις θέλουν και όσων τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας.

The Expla-in Project: Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές – Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ
Expla-in 10.03.26

Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές - Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ

Σημαντικό βήμα προς τη λογοδοσία θεωρεί την πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών στη δίκη για τις υποκλοπές, η Άρτεμις Σίφορντ, θύμα διπλής παρακολούθησης - από την ΕΥΠ και το Predator. Μιλώντας στο in εξηγεί πώς παγιδεύτηκε και ποια θα είναι η δικαίωση. «Πρέπει να διερευνηθεί πλήρως η αλυσίδα ευθυνών: ποιος αποφάσισε, ποιος διευκόλυνε και ποιος γνώριζε», αναφέρει.

Πάνος Τσίκαλας
The Expla-in Project| Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;
The Expla-in Project 09.03.26

Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;

Και ενώ η τιμή της βενζίνης σημαδεύει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για επιβολή πλαφόν στα κέρδη εμπορίας και λιανικής καυσίμων – Τι δείχνει η εμπειρία του παρελθόντος

Χρήστος Κολώνας
The Expla-in Project: Το ντόμινο του Ιράν – Από την Τεχεράνη στην Κύπρο
Expla-in 07.03.26

Το ντόμινο του Ιράν - Από την Τεχεράνη στην Κύπρο

Οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες με φόντο και τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον Ιράν, μπορεί να επηρεάσουν εμμέσως τα ελληνοτουρκικά και τι ανησυχεί περισσότερο την Τουρκία;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;
Ποιος ; 07.03.26

Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;

Ο Τζέφρι Έπσταϊν απέκτησε πρόσβαση στους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου. Σε μία σειρά από βίντεο, το Expla-in Project θα ξεδιπλώσει τις πτυχές του σκανδάλου. Σε αυτό το μέρος αναλύουμε το προφίλ του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
Expla-in 05.03.26

Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο

Τι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ μέρος της οποίας είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής - Τι δείχνει για την προπαγάνδα των ναζί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project | Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;
Σχόλιο Metron Analysis 05.03.26

Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;

Αναποφάσιστοι: Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Με τη βοηθεια του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, Επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας στην Metron Analysis, το in αναλύει το νέο τοπίο και τη «γκρίζα ζώνη»

Ελένη Στεργίου
The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;
Expla-in 02.03.26

The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;

Το ιρανικό drone που έπεσε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, αλλά και οι δηλώσεις από το Ιράν πως θα ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον της Κύπρου βάζουν το νησί στο κάδρο του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναθηναϊκός: Επέκτεινε το συμβόλαιο του Κάτρη ως το 2030
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Ανανέωσε το συμβόλαιο του Κάτρη ο Παναθηναϊκός - Μέχρι πότε υπέγραψε

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο Έλληνας αμυντικός «εξαργύρωσε» τις πολύ καλές εμφανίσειςτου υπογράφοντας νέο συμβόλαιό του, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030.

Κουτσούμπας: Ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει στα Στενά του Ορμούζ – Η πληροφορία για στοχοποίηση της Σούδας αξιολογήθηκε πριν την καταγγελία
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Κουτσούμπας: Ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει στα Στενά του Ορμούζ – Η πληροφορία για στοχοποίηση της Σούδας αξιολογήθηκε πριν την καταγγελία

Κατηγορηματικός όσον αφορά την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο με το Ιράν, δεδομένων των κινήσεων της κυβέρνησης είναι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας πως «ουδετερότητα δεν είναι το να έχεις στρατιωτικές αμερικάνικες βάσεις οι οποίες να χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο σ' αυτόν τον επικίνδυνο και εγκληματικό πόλεμο». Επιμένει στη θέση του ΚΚΕ για κλείσιμο των βάσεων και σημειώνει ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν κουρελιάσει το διεθνές δίκαιο. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Η πρέσβης της Εσθονίας επέβαινε στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο – Πέντε τραυματίες
Ελλάδα 16.03.26

Η πρέσβης της Εσθονίας επέβαινε στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο – Πέντε τραυματίες

Το σκάφος της Frontex από την Εσθονία ανατράπηκε και βυθίστηκε στο Καστελόριζο με συνέπεια τα πέντε άτομα που επέβαιναν να τραυματιστούν - Ανάμεσά τους είναι η πρέσβης της Εσθονίας και ένα στέλεχος του Λιμενικού

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»

«Άφησα πολλές υποδομές στη Τεχεράνη, γιατί αν τις κατέστρεφες, θα χρειαζόταν χρόνια για να ξαναχτιστούν», είπε ο Τραμπ. Το Ιράν έχει απειλήσει να βυθίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στο σκοτάδι σε περίπτωση που γίνει επίθεση στο ηλεκτρικό του δίκτυο.

«Παρελθόν από τη Μπαρτσελόνα θα αποτελέσουν Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ»
Μπάσκετ 16.03.26

«Τελειώνουν από τη Μπαρτσελόνα τρεις παίκτες»

Ισπανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι την επόμενη σεζόν στην Μπαρτσελόνα θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές ρόστερ, με τους Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ να είναι τρεις που θα αποχωρήσουν.

Όταν ο Λανουά εκτίθεται με κάποιους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Όταν ο Λανουά εκτίθεται με κάποιους διαιτητές

Ο Γάλλος δεν καταλαβαίνει ότι προκαλεί άσχημη εντύπωση το να διατηρεί στον πίνακα διαιτητές που κάνουν κραυγαλέα λάθη όπως ο Ματσούκας (Εύβοιας) ή ο Πολυχρόνης (Πιερίας)

ΓΣΕΕ: Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου για τα αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων – «Στημένη υπόθεση»
Εξελίξεις 16.03.26

Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου για τα αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων - «Στημένη υπόθεση»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επαναλαμβάνει πως «δεν έχει να φοβηθεί τίποτα» και λέει πως θα παρουσιάσει στοιχεία «γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση» τις επόμενες μέρες.

Βουλή: Πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ ο «θόλος του Αχιλλέα» από την επιτροπή εξοπλιστικών – Στα 3 δισ. ευρώ το κόστος
Βουλή 16.03.26

Πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ ο «θόλος του Αχιλλέα» από την επιτροπή εξοπλιστικών - Στα 3 δισ. ευρώ το κόστος

Το επίμαχο πρόγραμμα αεράμυνας που κοστίζει σχεδόν 3 δισ. ευρώ, έγειρε ερωτήματα καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν προβληματισμούς κάνοντας λόγο για «απευθείας ανάθεση»

Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών
On Field 16.03.26

Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών

Η πρωτοβουλία της αγγλικής ομοσπονδίας που αποδεικνύει πως τα παιδιά δεν θέλουν φωνές και παρατηρήσεις από γονείς και προπονητές στην διάρκεια των αγώνων

Magnificent Seven: Tεχνο-ολιγάρχες, οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα
Καρτέλ ελίτ 16.03.26

Υπέροχοι επτά: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα - Από τη Χρυσή Εποχή του 19ου αιώνα στη δυστοπική Σίλικον Βάλεϊ του 21ου

Ακόμη και μια τυχαία, ιστορική αναδρομή στη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ, αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες αδικίας όσο οι ληστρικοί βαρόνοι του χθες αλλάζουν απλά πεδίο δράσης για τη δυστοπία του σήμερα

ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου
«Εκ προθέσεως επίθεση» 16.03.26

ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου

Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται σε ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών των Ιούνιου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 70 άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι.

Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική
Ελλάδα 16.03.26

Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική

Ειδική εξόρμηση πραγματοποίησε η Τροχαία στην Αττική από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι σήμερα το πρωί διενεργώντας περισσότερους από 25.600 ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες

Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές
ΠΑΣΟΚ 16.03.26

Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο λόγος είναι ότι έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη ως μαθητής
Ως μαθητής 16.03.26

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη

Ανάρτηση που συγκλονίζει από καθηγητή στο σχολείο στο οποίο φοιτούσε ο 20χρονος φίλος του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες στο περιστατικό της Καλαμαριάς.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

