«Make Iran great again» – Επιχείρηση στρατολόγησης Ιρανών αντικαθεστωτικών από τη Μοσάντ εν μέσω πολέμου

«Ήρθε η ώρα για δράση», «μία σύντομη συνομιλία μπορεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για σας. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω μίας ασφαλούς γραμμής» – εν μέσω του πολέμου με το Ιράν, η ισραηλινή Μοσάντ εντείνει τις προσπάθειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να φτάσει στον ιρανικό πληθυσμό και να στρατολογήσει ανθρώπους κατά του καθεστώτος.

Την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν χάνει ευκαιρία για να καλέσει τους Ιρανούς «να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους» και να εξεγερθούν, στο Ίντερνετ πραγματοποιείται εδώ και μήνες μία πιο «διακριτική» επιχείρηση.

Ένα κανάλι της Μοσάντ, των ισραηλινών εξωτερικών υπηρεσιών Πληροφοριών, έχει ανοίξει στην πλατφόρμα Telegram από τα τέλη του Δεκεμβρίου. Σύνδεσμος (link) προς το κανάλι αυτό εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Μοσάντ, επιβεβαιώνοντας έτσι την αυθεντικότητά του, μαζί με τα άλλα link προς λογαριασμούς στρατολόγησης στο Instagram, το Facebook και το LinkedIn στα εβραϊκά, τα αγγλικά και τα αραβικά.

«Mossad Official»

‘Ενας λογαριασμός στο Telegram στα περσικά άνοιξε στις 24 Δεκεμβρίου, τέσσερις ημέρες πριν από τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν που πνίγηκαν στο αίμα.

Μήνυμα στο επάνω μέρος της σελίδας γράφει: «Καλωσήρθατε! Αν φθάσατε μέχρι εδώ είναι γιατί πιθανότατα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι».

Το μήνυμα συνοδεύεται από λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο επικοινωνίας με το Ινστιτούτο (Μοσάντ στα εβραϊκά σημαίνει Ινστιτούτο) με απόλυτη ασφάλεια, μέσω ενός αυτόματου συνομιλητή ή μέσω της ιστοσελίδας του.

Στις 6 Μαρτίου, το κανάλι, που έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα 48.000 συνδρομητές, δημοσίευσε μήνυμα που ενθάρρυνε τους Ιρανούς να διαβιβάσουν πληροφορίες από το εσωτερικό της χώρας τους: «Συνεχίστε να στέλνετε τις επιτόπιες αναφορές σας. Είστε οι μάρτυρες της αλήθειας. Θα επιμείνουμε μέχρι την νίκη!».

Επιπλέον, στις αρχές Μαρτίου, εμφανίσθηκε στο Χ νέος λογαριασμός υπό την ονομασία «Mossad Official», μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, όπου αυξήθηκαν οι παρακινήσεις, υποστηριζόμενες από ελκυστικά βίντεο, προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα από τα βίντεο δείχνει μία ομάδα «μπασιτζί» να σηκώνουν τα μάτια προς τον ουρανό, εμφανώς τρομοκρατημένοι από επερχόμενο αεροπορικό πλήγμα, με υπότιτλο που υπόσχεται ότι αυτοί οι ισλαμιστές παραστρατιωτικοί, που είναι επιφορτισμένοι με την τήρηση της τάξης και την καταστολή, «δεν θα μπορούν να κρύβονται για πολύ». Ένα άλλο δείχνει ένα άνθρωπο να παίρνει διακριτικά φωτογραφίες από το παράθυρό του με το κινητό του.

«Mossad Farsi»

Η Μοσάντ ειδικεύεται σε αυτό το είδος των ενεργειών εδώ και δεκαετίες, ανάλογα με τα διαθέσιμα εργαλεία και τεχνολογίες», εξηγεί ο Γιόσι Μέλμαν, Ισραηλινός δημοσιογράφος και ειδικός σε θέματα Άμυνας και Πληροφοριών, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Όπως και άλλες ξένες υπηρεσίες, η υπηρεσία έχει χρηματοδοτήσει έντυπα και ραδιοφωνικούς σταθμούς σε εχθρικές χώρες. Η Μοσάντ δεν έχει εφεύρει τον τροχό. Η CIA κάνει το ίδιο εδώ και πολλά χρόνια», λέει χαρακτηριστικά.

Έξι μήνες πριν από το άνοιγμα του καναλιού στο Telegram, ένας άλλο λογαριασμός, ο «Mossad Farsi», εμφανίσθηκε στο Χ. Το πρώτο του μήνυμα αναρτήθηκε στις 25 Ιουνίου, αμέσως μετά τον 12ήμερο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Σήμερα, μετρά πάνω από 60.000 συνδρομητές.

Οι πρώτες αναρτήσεις ήταν μία σειρά από βίντεο του Μενασέ Αμίρ, διάσημου Ισραηλινού ραδιοφωνικού παρουσιαστή, γεννημένου στην Τεχεράνη, που πέρασε περισσότερες από έξι δεκαετίες απευθυνόμενος στα φαρσί στους Ιρανούς.

Ο Αμίρ επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο (AFP) ότι τον λογαριασμό αυτό διαχειρίζεται η Μοσάντ, αν και δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο που δημοσίευσε η υπηρεσία.

«Make Iran great again»

«Το πρώτο μήνυμα (βίντεο) που δημοσίευσαν μαζί μου είχε 2.200.000 views», σχολιάζει με υπερηφάνεια. Η αυθεντικότητα του λογαριασμού δεν έχει πιστοποιηθεί από τις ισραηλινές αρχές, αλλά τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τον θεωρούν επίσημο.

Ο λογαριασμός «Mossad Farsi» έχει δημοσιεύσει σειρά σαρκαστικών κριτικών σχολίων κατά των μελών της ιρανικής ηγεσίας, αλλά και άλλο περιεχόμενο: προσφορά εξ αποστάσεως ιατρικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για του Ιρανούς, μία αινιγματική αριθμητική ακολουθία, δημοσκόπηση που ρωτά ποιος θα έπρεπε να έχει την ηγεσία του Ιράν για την επίλυση της χρόνιας κρίσης του νερού, ένα βίντεο με την υπόσχεση «Make Iran great again»…

Ο τόνος έγινε πιο πιεστικός κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου και γνώρισαν άγρια καταστολή. «Κατεβείτε μαζί στον δρόμο. Ήρθε η ώρα. Είμαστε μαζί σας». «Όχι μόνο εξ αποστάσεως και με τα λόγια. Είμαστε μαζί σας επιτόπου», διαβεβαίωνε ένα από τα μηνύματα.

Την Τρίτη, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και του διοικητή των Μπασίτζ, ο λογαριασμός ανάρτησε ένα λακωνικό σχόλιο: «Οι βάναυσοι άνθρωποι καταλήγουν στο θάνατο».