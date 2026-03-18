Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

«Make Iran great again» – Επιχείρηση στρατολόγησης Ιρανών αντικαθεστωτικών από τη Μοσάντ εν μέσω πολέμου
Κόσμος 18 Μαρτίου 2026, 15:11

Στις 6 Μαρτίου, κανάλι της Μοσάντ στο Telegram δημοσίευσε μήνυμα που ενθάρρυνε τους Ιρανούς να διαβιβάσουν πληροφορίες από το εσωτερικό της χώρας τους

Vita.gr
Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

«Ήρθε η ώρα για δράση», «μία σύντομη συνομιλία μπορεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για σας. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω μίας ασφαλούς γραμμής» – εν μέσω του πολέμου με το Ιράν, η ισραηλινή Μοσάντ εντείνει τις προσπάθειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να φτάσει στον ιρανικό πληθυσμό και να στρατολογήσει ανθρώπους κατά του καθεστώτος.

Την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν χάνει ευκαιρία για να καλέσει τους Ιρανούς «να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους» και να εξεγερθούν, στο Ίντερνετ πραγματοποιείται εδώ και μήνες μία πιο «διακριτική» επιχείρηση.

Ένα κανάλι της Μοσάντ, των ισραηλινών εξωτερικών υπηρεσιών Πληροφοριών, έχει ανοίξει στην πλατφόρμα Telegram από τα τέλη του Δεκεμβρίου. Σύνδεσμος (link) προς το κανάλι αυτό εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Μοσάντ, επιβεβαιώνοντας έτσι την αυθεντικότητά του, μαζί με τα άλλα link προς λογαριασμούς στρατολόγησης στο Instagram, το Facebook και το LinkedIn στα εβραϊκά, τα αγγλικά και τα αραβικά.

«Mossad Official»

‘Ενας λογαριασμός στο Telegram στα περσικά άνοιξε στις 24 Δεκεμβρίου, τέσσερις ημέρες πριν από τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν που πνίγηκαν στο αίμα.

Μήνυμα στο επάνω μέρος της σελίδας γράφει: «Καλωσήρθατε! Αν φθάσατε μέχρι εδώ είναι γιατί πιθανότατα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι».

Το μήνυμα συνοδεύεται από λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο επικοινωνίας με το Ινστιτούτο (Μοσάντ στα εβραϊκά σημαίνει Ινστιτούτο) με απόλυτη ασφάλεια, μέσω ενός αυτόματου συνομιλητή ή μέσω της ιστοσελίδας του.

Στις 6 Μαρτίου, το κανάλι, που έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα 48.000 συνδρομητές, δημοσίευσε μήνυμα που ενθάρρυνε τους Ιρανούς να διαβιβάσουν πληροφορίες από το εσωτερικό της χώρας τους: «Συνεχίστε να στέλνετε τις επιτόπιες αναφορές σας. Είστε οι μάρτυρες της αλήθειας. Θα επιμείνουμε μέχρι την νίκη!».

Επιπλέον, στις αρχές Μαρτίου, εμφανίσθηκε στο Χ νέος λογαριασμός υπό την ονομασία «Mossad Official», μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, όπου αυξήθηκαν οι παρακινήσεις, υποστηριζόμενες από ελκυστικά βίντεο, προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα από τα βίντεο δείχνει μία ομάδα «μπασιτζί» να σηκώνουν τα μάτια προς τον ουρανό, εμφανώς τρομοκρατημένοι από επερχόμενο αεροπορικό πλήγμα, με υπότιτλο που υπόσχεται ότι αυτοί οι ισλαμιστές παραστρατιωτικοί, που είναι επιφορτισμένοι με την τήρηση της τάξης και την καταστολή, «δεν θα μπορούν να κρύβονται για πολύ». Ένα άλλο δείχνει ένα άνθρωπο να παίρνει διακριτικά φωτογραφίες από το παράθυρό του με το κινητό του.

«Mossad Farsi»

Η Μοσάντ ειδικεύεται σε αυτό το είδος των ενεργειών εδώ και δεκαετίες, ανάλογα με τα διαθέσιμα εργαλεία και τεχνολογίες», εξηγεί ο Γιόσι Μέλμαν, Ισραηλινός δημοσιογράφος και ειδικός σε θέματα Άμυνας και Πληροφοριών, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Όπως και άλλες ξένες υπηρεσίες, η υπηρεσία έχει χρηματοδοτήσει έντυπα και ραδιοφωνικούς σταθμούς σε εχθρικές χώρες. Η Μοσάντ δεν έχει εφεύρει τον τροχό. Η CIA κάνει το ίδιο εδώ και πολλά χρόνια», λέει χαρακτηριστικά.

Έξι μήνες πριν από το άνοιγμα του καναλιού στο Telegram, ένας άλλο λογαριασμός, ο «Mossad Farsi», εμφανίσθηκε στο Χ. Το πρώτο του μήνυμα αναρτήθηκε στις 25 Ιουνίου, αμέσως μετά τον 12ήμερο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Σήμερα, μετρά πάνω από 60.000 συνδρομητές.

Οι πρώτες αναρτήσεις ήταν μία σειρά από βίντεο του Μενασέ Αμίρ, διάσημου Ισραηλινού ραδιοφωνικού παρουσιαστή, γεννημένου στην Τεχεράνη, που πέρασε περισσότερες από έξι δεκαετίες απευθυνόμενος στα φαρσί στους Ιρανούς.

Ο Αμίρ επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο (AFP) ότι τον λογαριασμό αυτό διαχειρίζεται η Μοσάντ, αν και δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο που δημοσίευσε η υπηρεσία.

«Make Iran great again»

«Το πρώτο μήνυμα (βίντεο) που δημοσίευσαν μαζί μου είχε 2.200.000 views», σχολιάζει με υπερηφάνεια. Η αυθεντικότητα του λογαριασμού δεν έχει πιστοποιηθεί από τις ισραηλινές αρχές, αλλά τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τον θεωρούν επίσημο.

Ο λογαριασμός «Mossad Farsi» έχει δημοσιεύσει σειρά σαρκαστικών κριτικών σχολίων κατά των μελών της ιρανικής ηγεσίας, αλλά και άλλο περιεχόμενο: προσφορά εξ αποστάσεως ιατρικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για του Ιρανούς, μία αινιγματική αριθμητική ακολουθία, δημοσκόπηση που ρωτά ποιος θα έπρεπε να έχει την ηγεσία του Ιράν για την επίλυση της χρόνιας κρίσης του νερού, ένα βίντεο με την υπόσχεση «Make Iran great again»…

Ο τόνος έγινε πιο πιεστικός κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου και γνώρισαν άγρια καταστολή. «Κατεβείτε μαζί στον δρόμο. Ήρθε η ώρα. Είμαστε μαζί σας». «Όχι μόνο εξ αποστάσεως και με τα λόγια. Είμαστε μαζί σας επιτόπου», διαβεβαίωνε ένα από τα μηνύματα.

Την Τρίτη, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και του διοικητή των Μπασίτζ, ο λογαριασμός ανάρτησε ένα λακωνικό σχόλιο: «Οι βάναυσοι άνθρωποι καταλήγουν στο θάνατο».

Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Vita.gr
Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Το Ισραήλ χτυπάει ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν

Αφγανοί αναζητούν τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια του κέντρου απεξάρτησης που χτυπήθηκε από το Πακιστάν
Καμπούλ 18.03.26

Η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν αναφέρει ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 265 τραυματίστηκαν στην Καμπούλ, ενώ το Πακιστάν αμφισβητεί τον στόχο της επίθεσης

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια
Κόσμος 18.03.26

«Πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο τελικός τους στόχος. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση». τόνισε ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;
Κόσμος 18.03.26

Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στο Ιντσιρλίκ
Κόσμος 18.03.26

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας

Ο πόλεμος μπορεί να καταστήσει το Ιράν το επόμενο αποτυχημένο κράτος – Το τίμημα για την Ευρώπη θα είναι βαρύ
Social Europe 18.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι σαφώς περισσότερο παράνομος, αλλά και πιο επικίνδυνος από εκείνον στο Ιράκ. Και τα αποτελέσματά του θα είναι πιο επικίνδυνα από εκείνα του πολέμου κατά του Σαντάμ Χουσεΐν.

Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνείται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Κούβας
Κόσμος 18.03.26

Η New York Times υποστήριξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έθεσε σε Κουβανούς διαπραγματευτές ως όρο την απομάκρυνση του προέδρου Ντίας-Κανέλ, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Το Ισραήλ χτυπάει ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν – Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πιθανά αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ
19η μέρα πολέμου 18.03.26 Upd: 15:10

Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Λαριτζανί και ορκίστηκε εκδίκηση - Αντίποινα στο Τελ Αβίβ με δύο νεκρούς - Πολύνεκρες ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό με δέκα νεκρούς - Νεκρός ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών, λέει το Ισραήλ

Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024
Κόσμος 18.03.26

Στην πλειονότητά τους οι θάνατοι «θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», χάρη σε καθιερωμένες και φθηνές ιατρικές πρακτικές και επεμβάσεις αν υπήρχε «πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας»

Καμπανάκι από τον ΥΠΕΞ του Ιράν: «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους»
Κόσμος 18.03.26

«Ολοένα περισσότερες φωνές - συμπεριλαμβανομένων αυτών ευρωπαίων και αμερικανών αξιωματούχων - λένε δυνατά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι άδικος» σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί

Ισραήλ και Τουρκία: Και τώρα… οι δυο τους
Κόσμος 18.03.26

Ισραηλινά μέσα υποστηρίζουν ότι η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να είναι η επόμενη μεγάλη απειλή για το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν
Δυστοπία 18.03.26

Εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, οι ήδη δραματικές συνθήκες για τους αμάχους στη Γάζα επιδεινώνονται και η διπλωματία βαλτώνει, καθώς το διεθνές ενδιαφέρον είναι εστιασμένο στο Ιράν

Βρετανία: Προστασία από τον Ζελένσκι για τις βρετανικές βάσεις που κατέχουν έδαφος της Κύπρου
Βρετανικές βάσεις 18.03.26

Ο Ζελένκσι ξεδίπλωσε σχέδιο για την προστασία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, οι οποίες κατέχουν παράνομα τμήμα του κυπριακού εδάφους, κατάλοιπο της αποικιοκρατικής εποχής.

Κέρκυρα: Βγαίνει από τη Μεθ ο 14χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι: «Αν δεν φόραγε κράνος δε θα ζούσε», λέει ο πατέρας του
Στην Κέρκυρα 18.03.26

«Όπως έπαιζε με τους φίλους του έπεσε με το πατίνι που ήταν δικό του και του το είχα πάρει εγώ», είπε ο πατέρας του 14χρονου μιλώντας στο in.

Στο σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών η γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας
Τοπόσημο 18.03.26

Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, μετά την επίσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο Τρικκαίων, η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επισκέφθηκε το Μουσείο που βρίσκεται στην παραδοσιακή γειτονιά των Τρικάλων

Αφγανοί αναζητούν τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια του κέντρου απεξάρτησης που χτυπήθηκε από το Πακιστάν
Καμπούλ 18.03.26

Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου
Βουλή 18.03.26

Διεκόπη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής από την ένταση της νέας μετωπικής σύγκρουσης επιπέδου καφενείου μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου που επιμένουν να κάνουν σόου σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους

Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.03.26

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχθηκε από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης - Είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει

Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Novibet για την ενίσχυση του αθλητισμού και τη στήριξη διοργανώσεων με ισχυρό φίλαθλο αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητικού οικοσυστήματος

Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»
Βουλή 18.03.26

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποχαιρετώντας τους πολιτικούς συντάκτες αναφέρθηκε στα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον, μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την ατάκα του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη προς τον βουλευτή Αλέξανδρο Καζαμία

Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο
Πρωτογενής τομέας 18.03.26

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ευαλωτότητα της χώρας απέναντι σε ζωονόσους δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Μιλώντας στον πατέρα του Πέτερ, σε ζωντανή μετάδοση, ο Κάσπερ Σμάιχελ αποκάλυψε ότι δεν αποκλείεται να έχει τελειώσει η ποδοσφαιρική καριέρα του, αφού θα χρειαστεί δύο χειρουργεία στον ώμο…

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος
Επικαιρότητα 18.03.26

«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας», τόνισε ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια
Κόσμος 18.03.26

«Πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο τελικός τους στόχος. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση». τόνισε ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;
«Νόμος και τάξη» 18.03.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι η διαρκής επένδυση στην αστυνομία και τη δράση της δεν σημαίνει και περισσότερη ασφάλεια

Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

«Είναι πατριωτισμός να λέει υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν τον πειράζει αν τον παρακολουθούσαν κάποιοι που πιθανώς έκαναν κατασκοπεία;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς για τον Άδωνη Γεωργιάδη

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

