Το μεσημέρι η κηδεία του Λαριτζανί στο Ιράν – Χώρες του Κόλπου αναφέρουν αναχαιτίσεις πυραύλων

Φλέγεται για 19η μέρα η Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις, νεκρούς και πλήγματα με πυραύλους σε χώρες του Κόλπου. Το Ιράν υποσχέθηκε να εκδικηθεί για τη δολοφονία του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του, Αλί Λαριτζάνι, και του διοικητή της δύναμης Μπασίτζ, Σολεϊμανί, αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ήταν υπεύθυνο και για τις δύο δολοφονίες.

Εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στο κεντρικό Ισραήλ, με τουλάχιστον δύο νεκρούς στο Ραμάτ Γκαν και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε ολόκληρη την κεντρική περιοχή της χώρας.

Τα ξημερώματα οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι βομβάρδισαν «με επιτυχία» ιρανικές εγκαταστάσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας διατρητικές βόμβες.

Το Μπαχρέιν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν ότι αναχαίτισαν πυραύλους και drones.

