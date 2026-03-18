Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Κυριακή την Λάρισα, στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η νίκη είναι «μονόδρομος» για την ομάδα του λιμανιού.

Οι πειραιώτες βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και πρώτοι θέλουν να μπουν και στην «μάχη» των πλέι οφ, εκεί που θα κριθούν όλα στην προσπάθεια τους για κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου.

Το παιχνίδι με την θεσσαλική ομάδα θέλει μεγάλη προσοχή και η αλήθεια είναι πως ο Μεντιλίμπαρ έχει επισημάνει στους παίκτες του, ότι πρέπει να έχουν την προσοχή τους στραμμένη στο σημαντικό ματς με τους «βυσσινί».

Κανείς άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά ότι το τελευταίο διάστημα η Λάρισα πήρε ισοπαλία (εντός έδρας) από τον ΠΑΟΚ ενώ η ΑΕΚ ζορίστηκε πολύ για να επικρατήσει της ΑΕΛ με 1-0 πριν από δύο αγωνιστικές.

Ο Ολυμπιακός έδειξε στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής την σωστή νοοτροπία και πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί του ΟΦΗ με 3-0 κι την ίδια προσοχή και συγκέντρωση θέλει να δει ο προπονητής του και στον κυριακάτικο αγώνα με την Λάρισα.

Το είπε αρκετές φορές ο Μέντι στο Ρέντη, θέλοντας να κρατήσει σ’ εγρήγορση τους παίκτες του και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι ι Ισπανός προπονητής θέλει να δει την ομάδα του ν’ ασκεί πίεση στην άμυνα της Λάρισας από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης.

Το έκανε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ και ο Μέντι θέλει ανάλογη προσέγγιση και στον αγώνα απέναντι στην ΑΕΛ προκειμένου οι πρωταθλητές να φτάσουν στην κατάκτηση των τριών βαθμών.

Τώρα που το πρωτάθλημα έχει μπει στην τελική ευθεία μετράει και η παραμικρή λεπτομέρεια και ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων» ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα πόσο σημαντικό θα είναι να βρει ένα γρήγορο γκολ η ομάδα του λιμανιού.

Κι όσο για την εντεκάδα με την οποία θα παραταχθούν οι πειραιώτες;

Ο Μέντι δεν άνοιξε τα χαρτιά του στην σημερινή προπόνηση των «ερυθρόλευκων» στο Ρέντη αλλά είναι σημαντικό εδώ να τονίσουμε, πως ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος βλέπει την ομάδα του σε καλή κατάσταση κι αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τον προπονητή των πειραιωτών.

Θα πρέπει εδώ επίσης να σημειωθεί και κάτι στο οποίο αναφερθήκαμε και χθες κι έχει να κάνει με την εξαιρετική επιθετική συνεισφορά που είχαν οι δύο ακραίοι μπακ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να δει πολλά ανεβάσματα από τους ακραίους αμυντικούς και στον αγώνα της Κυριακής απέναντι στην Λάρισα κι αυτό έχει επισημάνει στις οδηγίες του.