City Hub Events: East Macedonia Thrace Forum IV

Ο Όμιλος Alter Ego Media και το City Hub Events σε συνεργασία με την Tsomokos Communications, διοργανώνουν την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Μαρτίου στην Αλεξανδρούπολη, στο Grecotel Astir Palace, το 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το συνέδριο έχει στο επίκεντρό του τον κομβικό ρόλο της περιοχής στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, την ενεργειακή ασφάλεια, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαχείριση των διεθνών προκλήσεων.

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, προσωπικοτήτων του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και διακεκριμένων ακαδημαϊκών, στο Συνέδριο θα αναπτυχθεί παραγωγικός δημόσιος διάλογος σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ενεργειακών ανακατατάξεων, με την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων.

Οι βασικές θεματικές του Συνεδρίου είναι:

– Ο στρατηγικός ρόλος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

– Η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης και το μέλλον του ΝΑΤΟ

-Η στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την περιφερειακή σταθερότητα και ο ρόλος της περιοχής ως γεωενεργειακού κόμβου

– Η δημογραφική αναγέννηση, η αναβάθμιση των δομών υγείας και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τοπική οικονομική ανάπτυξη

– Η ενίσχυση της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, η αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος, η εισαγωγή της τεχνολογίας στην πρωτογενή παραγωγή και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών

Στο 4o Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ξεχωρίζει η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Matthew Whitaker, Πρέσβη και Μόνιμου Αντιπροσώπου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, οι οποίοι θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν τον στρατηγικό ρόλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το μέλλον της Συμμαχίας.

Ανάμεσα στους ομιλητές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων οι: Χρίστος Δήμας, Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Βουλευτής και πρώην Υπουργός Εσωτερικών, Geoffrey Pyatt, Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τους Ενεργειακούς Πόρους 2022-2025, Κορίνα Κρέτσου, Γενική Πρόξενος της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη, Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιωάννης Ζαμπούκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Υπερταμείου, Άντζελα Βαρελά, Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Γιώργος Κρεμλής, Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στη Βουλγαρία EPLO.

To Συνέδριο θα μεταδοθεί μέσω livestreaming από tanea.gr ενώ θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση και απευθείας συνδέσεις από το MEGA NEWS. Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA NEWS μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com,της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.

CITY HUB EVENTS

Το CityHub Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ομίλου Alter Ego Media είναι ένας πρωτοποριακός κόμβος ιδεών και συνεργειών που στοχεύει να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.