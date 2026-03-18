Πρόσθετα προβλήματα στους αγρότες προκαλεί η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή καθώς αποτελεί τον «τροφοδότη» της παγκόσμιας γεωργίας σε πρώτες ύλες λιπασμάτων.

Ο πληθωρισμός στη χώρα μας, πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τον Φεβρουάριο του 2026, διαμορφώθηκε στο 2,7% με διψήφιες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής

Ο αγροτικός κόσμος πλήττεται διπλά, καθώς η ενέργεια συμμετέχει σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Η άνοδος της τιμής του αργού πετρελαίου αυξάνει άμεσα το κόστος κίνησης των τρακτέρ και των μηχανημάτων, ειδικά τώρα που ξεκινά η εαρινή περίοδος σποράς.

Οι αντοχές του πρωτογενή τομέα παραγωγής

Οι Έλληνες αγρότες που έδωσαν ένα πολυήμερο αγώνα για την επιβίωσή τους παλεύουν καθημερινά απέναντι σε έναν πρωτογενή τομέα που δοκιμάζεται από το υψηλό κόστος παραγωγής, τις ζωονόσους, τη συρρίκνωση του εισοδήματος, την ανασφάλεια.

Η κυβέρνηση, που δεν ανταποκρίθηκε στα βασικότερα αιτήματά τους, γνωρίζει καλά πως με τη Μέση Ανατολή να «φλέγεται» οι αντοχές του πρωτογενή τομέα παραγωγής εξαντλούνται με άμεσες συνέπειες για τους παραγωγούς και κατ’ επέκταση τους καταναλωτές.

Ο «πονοκέφαλος» δεν κρύβεται και σε κυβερνητικό επίπεδο. Την ανησυχία της κυβέρνησης για τις αυξήσεις στην τιμή των λιπασμάτων εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Ο υπουργός εξήγησε (ΣΚΑΪ) ότι η αύξηση συνδέεται άμεσα με την άνοδο του κόστους της ενέργειας και ειδικότερα του πετρελαίου, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί πιέσεις στην αγροτική παραγωγή.

Υψηλότερες τιμές στο χωράφι, υψηλότερες τιμές στο ράφι

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η άνοδος του κόστους των λιπασμάτων μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα, καθώς οι αγρότες καλούνται να καλύψουν αυξημένες δαπάνες για την καλλιέργεια των χωραφιών τους.

Έχοντας γνωρίσει από πρώτο χέρι την οργή του αγροτικού κόσμου η κυβέρνηση «ζυγίζει» στενά τις εξελίξεις σε ανώτατο επίπεδο, δεδομένου ότι η κατάσταση συνδέεται με τη γεωπολιτική ένταση και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν επηρεάζει μόνο τα λιπάσματα, αλλά αναμένεται να συμπαρασύρει συνολικά το κόστος παραγωγής και την οικονομική δραστηριότητα.

Ποια μέτρα εξετάζονται

Υπό αυτές τις συνθήκες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης άμεσων μέτρων στήριξης, σημειώνοντας ότι εξετάζονται δύο βασικές κατευθύνσεις παρέμβασης.

«Οι κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί να κινηθεί κανείς είναι δύο: η μία είναι το πλαφόν και η άλλη είναι οι γενικότερες ενισχύσεις που δίνονται κατά καιρούς» υπογράμμισε. Ανέφερε ότι οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σύντομα.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εντός της εβδομάδας θα ληφθούν αποφάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα», διαβεβαίωσε.

Πληθωριστικό σοκ στην αγορά

Οι πληθωριστικές πιέσεις και η επίμονη ακρίβεια προκαλεί «κρύο ιδρώτα» στην κυβέρνηση καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής ενδέχεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές, οδηγώντας σε νέες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων.

Οι τιμές στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης τραβούν την «ανηφόρα» επί μια πενταετία με την αγορά να βρίσκεται σε μια εύθραυστη ισορροπία καθώς οι πιθανότητες για περαιτέρω αυξήσεις παρά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους είναι αυξημένες. Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων και συνολικά η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων εκτιμά πως το πλαφόν δεν λειτουργεί υπέρ της αγοράς, αλλά ούτε και υπέρ των καταναλωτών.

Πολλοί πολίτες φοβούνται ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε νέες ανατιμήσεις στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, ωστόσο η άνοδος του κόστους σε βασικές πρώτες ύλες και υλικά παραγωγής επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.