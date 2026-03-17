newspaper
Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 20:42
Χωρίς ταξί και την Τετάρτη η χώρα – Αύριο οι προτάσεις της Ομοσπονδίας
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων
Κόσμος 17 Μαρτίου 2026, 21:22

Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων

Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Τζόζεφ - Τζο - Κεντ, θερμός υποστηρικτής του Τραμπ, παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στο Ιράν, «έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Spotlight

Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζόζεφ Κεντ που παραιτήθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου ήταν ένας από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ από τις χαμένες εκλογές του 2020 έως την 6η Ιανουαρίου και την εισβολή στο Καπιτώλιο. Όμως παρά την διαρκή στήριξη προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο πόλεμος με το Ιράν, την ώρα που ο Τραμπ εξελέγη με ατζέντα εναντίον των πολέμων, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Ο Κεντ παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος αναφέροντας πως το Ιράν «δεν αποτελούσε άμεση απειλή». κατηγόρησε το Ισραήλ πως μαζί με επιφανείς εκπροσώπους των αμερικανικών ΜΜΕ «εξαπέλυσαν εκστρατεία παραπληροφόρησης», μέσω πολλών ταυτόσημων απόψεων υπέρ του πολέμου. Παρουσίασε πως ο Τραμπ ξεγελάστηκε από το Ισραήλ πως θα μπορούσε να έχει μια «γρήγορη νίκη».

Τι τον ώθησε να μεταμορφωθεί σε… πολέμιο των πολέμων

Η πρώτη σύζυγος του Τζο Κεντ, Σάνον Σμιθ, ήταν κρυπτογράφος του Πολεμικού Ναυτικού που σκοτώθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας το 2019, ενώ βρίσκονταν στη Συρία στη μάχη εναντίον του Ισλαμικού Κράτους. Μετά τον θάνατό της ο Κεντ, ξεκίνησε να μιλά ενάντια στις παρεμβάσεις των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, λέγοντας ότι «Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί έλεγαν συνεχώς ψέματα στον αμερικανικό λαό για να μας κρατήσουν εμπλεκόμενους σε πολέμους στο εξωτερικό».

Αντίστοιχα κατά την διάρκεια της αποχώρησης των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν το 2021 επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, ο Κεντ επέκρινε σφοδρά την αμυντική βιομηχανία και την «μόνιμη άρχουσα τάξη» στην Ουάσιγκτον. Επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν εκείνη την περίοδο όλοι οι υποστηρικτές του κινήματος MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του για το Κογκρέσο είχε δηλώσει ότι «αυτό αποδεικνύει την αλαζονεία μας, το γεγονός ότι δεν έχουμε μάθει τίποτα από όλα αυτά απλώς δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν λεφτά και χτίζουν την καριέρα τους εις βάρος όλων αυτών. Το κάνουν αυτό εις βάρος και πάνω στα πτώματα των Αμερικανών στρατιωτών».

Η ανακοίνωση παραίτησης του Τζόσεφ Κεντ προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ

«Μετά από πολύ σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου ως Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, με ισχύ από σήμερα. Δεν μπορώ, με καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξω τον εν εξελίξει πόλεμο στο Ιράν. Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας, και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό
αμερικανικό λόμπι του.

» Υποστηρίζω τις αξίες και την εξωτερική πολιτική με τις οποίες κάνατε εκστρατεία το 2016, το 2020 και το 2024, τις οποίες εφαρμόσατε κατά την πρώτη θητεία σας. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, κατανοούσατε ότι οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή ήταν μια παγίδα που στέρησε από την Αμερική τις πολύτιμες ζωές των πατριωτών μας και εξάντλησε τον πλούτο και την ευημερία της χώρας μας.

» Κατά την πρώτη σας θητεία, κατανοήσατε καλύτερα από οποιονδήποτε σύγχρονο πρόεδρο πώς να εφαρμόσετε αποφασιστικά τη στρατιωτική δύναμη χωρίς να μας παρασύρετε σε ατέρμονους πολέμους. Το αποδείξατε σκοτώνοντας τον Κασέμ Σολεϊμανί και νικώντας το Ισλαμικό Κράτος.

» Στις αρχές αυτής της θητείας, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και επιφανείς εκπρόσωποι των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης εξαπέλυσαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε ολικά την (προεκλογική) πλατφόρμα σας America First (Πρώτα η Αμερική) και σπέρνοντας φιλοπολεμικά συναισθήματα για να ενθαρρύνουν έναν πόλεμο με το Ιράν».

Η ίδια τακτική με το Ιράκ

Συνεχίζοντας ο Κεντ έγραψε«αυτή η «αίθουσα ηχούς» (σ.σ. η μη ακρόαση διαφορετικών απόψεων) χρησιμοποιήθηκε για να σας παραπλανήσει, ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αν χτυπούσατε τώρα, υπήρχε ένας σαφής δρόμος προς μια γρήγορη νίκη.

» Αυτό ήταν ψέμα και είναι η ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας παρασύρουν στον καταστροφικό πόλεμο του Ιράκ που κόστισε στη χώρα μας τις ζωές χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο λάθος ξανά.

» Ως βετεράνος που έλαβε μέρος σε 11 πολεμικές αποστολές και ως σύζυγος βραβευμένης με «Χρυσό Αστέρι» που έχασα την αγαπημένη μου σύζυγο Σάννον σε έναν πόλεμο που σκηνοθέτησε το Ισραήλ, δεν μπορώ να υποστηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς να πολεμήσει και να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν ωφελεί τον αμερικανικό λαό ούτε δικαιολογεί το κόστος
των αμερικανικών ζωών.

» Προσεύχομαι να αναλογιστείτε τι κάνουμε στο Ιράν και για ποιον το κάνουμε. Η ώρα για τολμηρή δράση είναι τώρα. Μπορείτε να αντιστρέψετε την πορεία και να χαράξετε μια νέα πορεία για την πατρίδα μας, ή μπορείτε να μας αφήσετε να διολισθήσουμε περαιτέρω προς την παρακμή και το χάος. Εσείς κρατάτε τα χαρτιά. Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω στην κυβέρνησή σας και να υπηρετήσω τη μεγάλη μας πατρίδα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει στο εγγύς μέλλον

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει στο εγγύς μέλλον

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τα ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της Μπασίτζ
Κόσμος 17.03.26

Τα ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της Μπασίτζ

Ο Σουλεϊμανί, ο οποίος ηγήθηκε της Μπασίτζ τα τελευταία έξι χρόνια και επέβλεπε τις επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας, «έπαιξε στρατηγικό και απαράμιλλο ρόλο στην ενημέρωση της λαϊκής και τζιχαντιστικής δομής της Μπασίτζ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου – Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία
Βραζιλία 17.03.26

Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου - Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου αρρώστησε στη φυλακή όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος, και κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του σε νοσοκομείο

Σύνταξη
Βρετανός σύμβουλος ασφάλειας: Η ιρανική πρόταση για τα πυρηνικά απέτρεπε τον πόλεμο – Οι ΗΠΑ την αγνόησαν
Κόσμος 17.03.26

Βρετανός σύμβουλος ασφάλειας: Η ιρανική πρόταση για τα πυρηνικά απέτρεπε τον πόλεμο – Οι ΗΠΑ την αγνόησαν

Ο Πάουελ αποκάλυψε πως είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν αποφασισμένος να επιτεθεί.

Σύνταξη
Κούβα: Απορρίπτουν οι ΗΠΑ τα μέτρα υπέρ των επενδύσεων της Αβάνας – «Σύντομα θα κάνουμε κάτι», λέει ο Τραμπ
«Ανεπαρκή» 17.03.26

Απορρίπτουν οι ΗΠΑ τα μέτρα υπέρ των επενδύσεων της Κούβας - «Σύντομα θα κάνουμε κάτι», λέει ο Τραμπ

«Η Κούβα έχει μια οικονομία που δεν λειτουργεί και το πολιτικό και κυβερνητικό σύστημα είναι ανίκανο να δώσει λύσεις», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Οι χώρες που καλούνται να καταβάλουν «φόρο τιμής» στον «Θείο Σαμ»
Μόνος πλανητάρχης... ψάχνει 17.03.26

Οι χώρες που καλούνται να καταβάλουν «φόρο τιμής» στον «Θείο Σαμ» - Η γεωπολιτική σκακιέρα έχει πάρει «φωτιά»

Αφού προκάλεσε χάος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας με την επίθεση κατά του Ιράν απαίτησε από τους συμμάχους της Αμερικής σε όλο τον κόσμο να στείλουν στρατεύματα για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ (Μέση Ανατολή). «Εισέπραξε» αρνήσεις και εξεμάνη. Και τώρα, τι;

Στράτος Ιωακείμ
Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη
Κόσμος 17.03.26

Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη

Οι πληροφορίες για τη φερόμενη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, ωστόσο ακόμη και ως σενάριο αναδεικνύουν το πόσο κρίσιμος ήταν ο ρόλος του.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Νετανιάχου χλευάζει ξανά τις θεωρίες ότι έχει πεθάνει: «Ναι, είμαι ζωντανός, κάνουμε χειραψίες με πέντε δάχτυλα»
Κόσμος 17.03.26

Ο Νετανιάχου χλευάζει ξανά τις θεωρίες ότι έχει πεθάνει: «Ναι, είμαι ζωντανός, κάνουμε χειραψίες με πέντε δάχτυλα»

«Σφίγγουμε τα χέρια με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι», λέει ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε ψευδείς ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα πρόσφατα βίντεο δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη επειδή έδειχναν τον πρωθυπουργό με πάρα πολλά δάχτυλα.

Σύνταξη
Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου
Κόσμος 17.03.26

Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου

Σε βίντεο φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από την ταράτσα του κτιρίου, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, κοντά στη διασταύρωση East 43rd Street και Madison Avenue, λίγο πριν τις 10 το πρωί.

Σύνταξη
Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 17.03.26

Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία «δεν επέλεξε αυτό τον πόλεμο» και πως η στάση της είναι καθαρά αμυντική, αποσκοπώντας στην προστασία των πολιτών της και στην υποστήριξη των συμμάχων της

Σύνταξη
Ιράν: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;
Χωρίς υποστήριξη 17.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;

Ό,τι και να ισχυρίζεται ο Τραμπ για τους στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να συμφωνούν με πολέμους που στοχεύουν στην επίτευξη πολιτικών αλλαγών σε άλλες χώρες

Νετανιάχου: H στιγμή που δίνει την εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί
Κόσμος 17.03.26

H στιγμή που ο Νετανιάχου δίνει εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;
Τι συμβαίνει στα κύτταρά μας 17.03.26

Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;

Τι είναι πραγματικά η γήρανση, πώς οι επιλογές στον τρόπο ζωής μπορεί να επηρεάζουν τη μακροζωία και… τα πολλά υποσχόμενα πεδία της έρευνας.

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν

Η προσπάθεια του Μαξίμου να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του ΑΠ (το σκεπτικό και τα συμπεράσματα της οποίας ήρθε να κλονίσει η δικαστική απόφαση). Η επιχείρηση απαξίωσης του σκανδάλου με μπροστινό τον Αδ. Γεωργιάδη. Το εσωτερικό της ΝΔ και το μήνυμα του Αντ. Σαμαρά

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 17.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ανδρέας Μαυρομμάτης: Πέθανε ο σεφ της ελίτ και «μέγας πρεσβευτής» της ελληνικής γαστρονομίας
The Good Life 17.03.26

Ανδρέας Μαυρομμάτης: Πέθανε ο σεφ της ελίτ και «μέγας πρεσβευτής» της ελληνικής γαστρονομίας

Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης υπήρξε ο κορυφαίος πρεσβευτής της κυπριακής και ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό και καθιέρωσε τις γεύσεις της πατρίδας στα μενού της ελίτ ανά τον κόσμο

The Expla-in Project: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν αυξάνει την αντιπαλότητα Ισραήλ – Τουρκίας;
Expla-in 17.03.26

The Expla-in Project: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν αυξάνει την αντιπαλότητα Ισραήλ – Τουρκίας;

Ελλάδα – Δανία 99-77: H Εθνική Γυναικών προκρίθηκε στη Β’ φάση των προκριματικών του Eurobasket 2027 (vids)
Μπάσκετ 17.03.26

H Εθνική Γυναικών νίκησε τη Δανία και προκρίθηκε στη Β’ φάση των προκριματικών του Eurobasket (99-77)

Η Εθνική Γυναικών επικράτησε 99-77 της Δανίας στο «Ιβανώφειο» έκανε το 2/2 στην Θεσσαλονίκη και πήρε την πρόκριση για την Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2027.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 17.03.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη
Πολιτική 17.03.26

H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη

Στο «Κράτος Δικαίου» που πιστεύει ο Αδωνις Γεωργιάδης οι υποκλοπές είναι αναπόφευκτη κανονικότητα! Επιμένει να μιλά για «αδιάφορο θέμα», παρά τη δικαστική απόφαση και την ομολογία Ντίλιαν, ο υπουργός που αν και έγινε στόχος 11 φορές από το Predator δεν πήγε στη δικαιοσύνη τους.... ιδιώτες και δεν θέλησε να μάθει ποιοι και γιατί πήγαν να τον παγιδεύσουν.

Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
Απόρρητο