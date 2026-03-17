Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων

Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζόζεφ Κεντ που παραιτήθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου ήταν ένας από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ από τις χαμένες εκλογές του 2020 έως την 6η Ιανουαρίου και την εισβολή στο Καπιτώλιο. Όμως παρά την διαρκή στήριξη προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο πόλεμος με το Ιράν, την ώρα που ο Τραμπ εξελέγη με ατζέντα εναντίον των πολέμων, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Ο Κεντ παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος αναφέροντας πως το Ιράν «δεν αποτελούσε άμεση απειλή». κατηγόρησε το Ισραήλ πως μαζί με επιφανείς εκπροσώπους των αμερικανικών ΜΜΕ «εξαπέλυσαν εκστρατεία παραπληροφόρησης», μέσω πολλών ταυτόσημων απόψεων υπέρ του πολέμου. Παρουσίασε πως ο Τραμπ ξεγελάστηκε από το Ισραήλ πως θα μπορούσε να έχει μια «γρήγορη νίκη».

Τι τον ώθησε να μεταμορφωθεί σε… πολέμιο των πολέμων

Η πρώτη σύζυγος του Τζο Κεντ, Σάνον Σμιθ, ήταν κρυπτογράφος του Πολεμικού Ναυτικού που σκοτώθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας το 2019, ενώ βρίσκονταν στη Συρία στη μάχη εναντίον του Ισλαμικού Κράτους. Μετά τον θάνατό της ο Κεντ, ξεκίνησε να μιλά ενάντια στις παρεμβάσεις των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, λέγοντας ότι «Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί έλεγαν συνεχώς ψέματα στον αμερικανικό λαό για να μας κρατήσουν εμπλεκόμενους σε πολέμους στο εξωτερικό».

Αντίστοιχα κατά την διάρκεια της αποχώρησης των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν το 2021 επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, ο Κεντ επέκρινε σφοδρά την αμυντική βιομηχανία και την «μόνιμη άρχουσα τάξη» στην Ουάσιγκτον. Επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν εκείνη την περίοδο όλοι οι υποστηρικτές του κινήματος MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του για το Κογκρέσο είχε δηλώσει ότι «αυτό αποδεικνύει την αλαζονεία μας, το γεγονός ότι δεν έχουμε μάθει τίποτα από όλα αυτά απλώς δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν λεφτά και χτίζουν την καριέρα τους εις βάρος όλων αυτών. Το κάνουν αυτό εις βάρος και πάνω στα πτώματα των Αμερικανών στρατιωτών».

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today. I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Η ανακοίνωση παραίτησης του Τζόσεφ Κεντ προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ

«Μετά από πολύ σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου ως Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, με ισχύ από σήμερα. Δεν μπορώ, με καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξω τον εν εξελίξει πόλεμο στο Ιράν. Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας, και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό

αμερικανικό λόμπι του.

» Υποστηρίζω τις αξίες και την εξωτερική πολιτική με τις οποίες κάνατε εκστρατεία το 2016, το 2020 και το 2024, τις οποίες εφαρμόσατε κατά την πρώτη θητεία σας. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, κατανοούσατε ότι οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή ήταν μια παγίδα που στέρησε από την Αμερική τις πολύτιμες ζωές των πατριωτών μας και εξάντλησε τον πλούτο και την ευημερία της χώρας μας.

» Κατά την πρώτη σας θητεία, κατανοήσατε καλύτερα από οποιονδήποτε σύγχρονο πρόεδρο πώς να εφαρμόσετε αποφασιστικά τη στρατιωτική δύναμη χωρίς να μας παρασύρετε σε ατέρμονους πολέμους. Το αποδείξατε σκοτώνοντας τον Κασέμ Σολεϊμανί και νικώντας το Ισλαμικό Κράτος.

» Στις αρχές αυτής της θητείας, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και επιφανείς εκπρόσωποι των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης εξαπέλυσαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε ολικά την (προεκλογική) πλατφόρμα σας America First (Πρώτα η Αμερική) και σπέρνοντας φιλοπολεμικά συναισθήματα για να ενθαρρύνουν έναν πόλεμο με το Ιράν».

Η ίδια τακτική με το Ιράκ

Συνεχίζοντας ο Κεντ έγραψε«αυτή η «αίθουσα ηχούς» (σ.σ. η μη ακρόαση διαφορετικών απόψεων) χρησιμοποιήθηκε για να σας παραπλανήσει, ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αν χτυπούσατε τώρα, υπήρχε ένας σαφής δρόμος προς μια γρήγορη νίκη.

» Αυτό ήταν ψέμα και είναι η ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας παρασύρουν στον καταστροφικό πόλεμο του Ιράκ που κόστισε στη χώρα μας τις ζωές χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο λάθος ξανά.

» Ως βετεράνος που έλαβε μέρος σε 11 πολεμικές αποστολές και ως σύζυγος βραβευμένης με «Χρυσό Αστέρι» που έχασα την αγαπημένη μου σύζυγο Σάννον σε έναν πόλεμο που σκηνοθέτησε το Ισραήλ, δεν μπορώ να υποστηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς να πολεμήσει και να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν ωφελεί τον αμερικανικό λαό ούτε δικαιολογεί το κόστος

των αμερικανικών ζωών.

» Προσεύχομαι να αναλογιστείτε τι κάνουμε στο Ιράν και για ποιον το κάνουμε. Η ώρα για τολμηρή δράση είναι τώρα. Μπορείτε να αντιστρέψετε την πορεία και να χαράξετε μια νέα πορεία για την πατρίδα μας, ή μπορείτε να μας αφήσετε να διολισθήσουμε περαιτέρω προς την παρακμή και το χάος. Εσείς κρατάτε τα χαρτιά. Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω στην κυβέρνησή σας και να υπηρετήσω τη μεγάλη μας πατρίδα».