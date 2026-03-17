Όταν το βράδυ της Κυριακής έφτανε στο Dolby Theater του Λος Άντζελες ήξερε ότι στο τέλος της βραδιάς δεν θα έφευγε με το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού στα χέρια της, για το κομμάτι Dear Me. Το τραγούδι Golden από την ταινία KPop Demon Hunters ήταν τόσο μεγάλο φαβορί, που σχεδόν δεν παιζόταν στα… στοιχήματα. Ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε την Νταϊάν Ουόρεν να φορέσει το καλύτερό της χαμόγελο και να ποζάρει στο κόκκινο χαλί.

Άλλωστε δεν είναι κάποια «φρέσκια» στα μεγάλα βραβεία και events. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, που έκανε την εμφάνισή της στον κόσμο της μουσικής, η 69χρονη τραγουδοποιός ξεχώρισε με το ταλέντο της.

Έγινε γνωστή με το Rhythm of the Night, ένα κομμάτι που ερμήνευσαν οι DeBarge, έφτασε μέχρι το Νο3 στο Billboard Hot 100 και την καθιέρωσε ως δημιουργό των επιτυχιών.

Από τότε η καριέρα της μόνο ανοδική πορεία είχε – με αποτέλεσμα σήμερα να έχει στο παλμαρέ της ένα βραβείο Grammy, ένα Emmy, δύο Χρυσές Σφαίρες και τρία συνεχόμενα Billboard Music Awards. Θα έλεγε κανείς ότι δεν της λείπει κάτι.

Όχι, όμως, και η Νταϊάν Ουόρεν. Το βραβείο Όσκαρ γλιστράει συνεχώς από τα χέρια της. Η γνωστή τραγουδοποιός, μετά το βράδυ της Κυριακής, έχει φτάσει 17 φορές μια ανάσα από το χρυσό αγαλματίδιο – και ισάριθμες φορές δεν άκουσε το όνομά της να ολοκληρώνει τη φράση «and the winner is…».

Ήταν το 1987 όταν βρέθηκε για πρώτη φορά υποψήφια για ένα Όσκαρ με το Nothing’s Gonna Stop Us Now των Starship – αλλά τότε έπεσε πάνω στο Dirty Dancing και το (I’ve Had) The Time of My Life. Και χωρίς να το ξέρει, μια «κατάρα» γεννήθηκε εκείνο το βράδυ.

Από τότε, όσες φορές η Νταϊάν Ουόρεν βρέθηκε στο Dolby Theater, στο τέλος της βραδιάς έφυγε με άδεια χέρια. Εκτός από το 2022, όταν τιμήθηκε με το τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά της στον χώρο της μουσικής – βέβαια ακόμα και σε εκείνη την τελετή το κομμάτι της Applause που ήταν υποψήφιο για ένα «αληθινό» χρυσό αγαλματίδιο, δεν κατάφερε να νικήσει.

Diane Warren has lost her 17th consecutive #Oscars nomination, extending her record for the most losses without a win. pic.twitter.com/Lq24wcWVqF — Pop Base (@PopBase) March 16, 2026

Μάλιστα κατά την διάρκεια της 98ης τελετής, έγραψε και ένα αρνητικό ρεκόρ στο βιογραφικό της: έγινε ο άνθρωπος με τις περισσότερες υποψηφιότητες για Όσκαρ, χωρίς να έχει καταφέρει να κερδίσει.

Έως τις 15 Μαρτίου, η Νταϊάν Ουόρεν «συγκατοικούσε» στην κορυφή αυτής της λίστας με τον υπεύθυνο ήχου Γκρεγκ Π. Ράσελ. Πλέον απολαμβάνει αυτή την όχι και τόσο τιμητική μοναξιά της κορυφής.

Κεντρική φωτογραφία: Η Νταϊάν Ουόρεν στην 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ και σε μια ακόμα ήττα. (REUTERS/Carlos Barria)