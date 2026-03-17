science
Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Νερό ως οικονομικός παράγοντας: Η στρατηγική μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη
Περιβάλλον 17 Μαρτίου 2026, 09:43

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Spotlight

Στο μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης αρθρογραφίας, το νερό προσεγγίζεται σχεδόν αποκλειστικά μέσα από τον φακό της κοινωνικής προσφοράς και της περιβαλλοντικής προστασίας. Ωστόσο, πλέον η παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα αναγκάζει κράτη και αγορές να στρέψουν το βλέμμα στην «αόρατη» οικονομική του διάσταση.

Το νερό δεν είναι πλέον μόνο πηγή ζωής αλλά ένας κρίσιμος φυσικός πόρος που λειτουργεί ως οικονομικό αγαθό και βασικό συστατικό της βιωσιμότητας. Η αποτίμηση, η διαχείριση και η κατανομή του επηρεάζουν άμεσα το ΑΕΠ των εθνών και τη σταθερότητα των διεθνών αγορών.

Η οικονομική φύση του πόσιμου νερού εδράζεται στην πεπερασμένη του φύση γιατί δυστυχώς δεν είναι άφθονο. Η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση δεν είναι πια μια θεωρητική προτροπή, αλλά μια νομική και οικονομική αναγκαιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της εμβληματικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, έθεσε τις βάσεις αναγνωρίζοντας το νερό ως οικονομικό πόρο που απαιτεί βιώσιμα μοντέλα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της επάρκειάς του. Στην ίδια κατεύθυνση, η νεότερη Οδηγία 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, έρχεται να αυστηροποιήσει το πλαίσιο, συνδέοντας την υγεία με την οικονομική αποδοτικότητα των δικτύων.

Κεντρικό, αν και συχνά αμφιλεγόμενο, σημείο αυτής της στρατηγικής είναι η τιμολόγηση του νερού. Στην τρέχουσα οικονομική ανάλυση, η τιμή του νερού αποτελεί το βασικό εργαλείο για τον περιορισμό της σπατάλης. Όταν οι χρήστες έρχονται αντιμέτωποι με μια κοστολόγηση που αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία του πόρου, ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν αποδοτικές πρακτικές. Η οικονομική αποτίμηση σήμερα λαμβάνει υπόψη τρεις πυλώνες: το χρηματοοικονομικό κόστος (κεφάλαια και λειτουργικά έξοδα υποδομών), το κόστος φυσικών πόρων (το λεγόμενο κόστος ευκαιρίας) και το περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο αποτιμά τις επιπτώσεις από την υποβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Η σημασία του νερού διαφοροποιείται ανάλογα με τον κλάδο, αλλά παραμένει παντού καθοριστική. Στον πρωτογενή τομέα (τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία) το νερό είναι το απόλυτο προαπαιτούμενο. Η γεωργία ειδικότερα, παραμένει ο «γίγαντας» της κατανάλωσης, απορροφώντας το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η μετάβαση σε έξυπνα συστήματα άρδευσης δεν προστατεύει μόνο το περιβάλλον, αλλά οδηγεί σε κατακόρυφη αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους παραγωγής, ενισχύοντας το εισόδημα των παραγωγών.

Στον δευτερογενή τομέα, τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, το νερό δρα ως πρώτη ύλη, ως μέσο ψύξης και ως καθαριστικό. Εδώ, η διαθεσιμότητα και η ποιότητά του επηρεάζουν άμεσα το τελικό κόστος των προϊόντων. Η ρύπανση των υδάτων από βιομηχανικά απόβλητα δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό έγκλημα, αλλά και οικονομική αστοχία, καθώς συνεπάγεται πρόσθετα κόστη για την επεξεργασία και την αποκατάσταση, τα οποία επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Ο τριτογενής τομέας, με αιχμή τον τουρισμό, εξαρτάται απόλυτα από την υδάτινη επάρκεια. Ξενοδοχειακές μονάδες, θέρετρα και υπηρεσίες ευεξίας απαιτούν τεράστιες ποσότητες νερού αρίστης ποιότητας. Σε περιοχές όπου η διαχείριση αποτυγχάνει, η υποβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη οδηγεί αναπόφευκτα σε μείωση των εσόδων, αποδεικνύοντας ότι το καθαρό νερό είναι ο «πνεύμονας» της τουριστικής οικονομίας.

Το ερώτημα που τίθεται επιτακτικά είναι: Πώς τιμολογείται δίκαια ένα κοινωνικό αγαθό; Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η τιμολογιακή πολιτική πρέπει να είναι διαφανής και δίκαιη. Στόχος είναι η αποφυγή της σπατάλης χωρίς όμως να επιβαρύνονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η ισορροπία μεταξύ της οικονομικής βιωσιμότητας των παρόχων και της κοινωνικής δικαιοσύνης παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για τους σχεδιαστές πολιτικής.

Η απάντηση στην κρίση βρίσκεται στις επενδύσεις και τις υποδομές. Μια εμβληματική έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας (2021-2025) υπογραμμίζει ότι κάθε δολάριο που επενδύεται σε υποδομές νερού αποδίδει έως και τέσσερα δολάρια σε οικονομικά οφέλη, μέσω της μείωσης των ασθενειών και της αύξησης της παραγωγικότητας.

Παράλληλα, ο ΟΟΣΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις απώλειες λόγω παλαιότητας των δικτύων, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές φτάνουν το 40%, προκαλώντας τεράστια οικονομική αιμορραγία.

Τέλος, η σύνδεση νερού και ενέργειας γίνεται όλο και πιο στενή. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) προβλέπει ότι η ζήτηση νερού για ενεργειακούς σκοπούς θα αυξηθεί κατά 60% έως το 2040, εντείνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των χρηστών.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) έχει ήδη κατατάξει τη λειψυδρία στους σημαντικότερους οικονομικούς κινδύνους της δεκαετίας, καθώς απειλεί τη σταθερότητα των αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων οικονομιών. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί διεθνείς συνέργειες, καινοτομία και μια νέα οικονομική ηθική που θα διασφαλίσει ότι το νερό θα παραμείνει η κινητήριος δύναμη της ευημερίας μας.

Photo by Szilágyi Szabolcs

Μεγάλες επενδύσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός στη χώρα μας

Το 2026 βρίσκει την Ελλάδα σε μια κομβική χρονιά για τη διαχείριση των υδάτων, καθώς οι πιέσεις της κλιματικής αλλαγής και η ανάγκη για εκσυγχρονισμό των υποδομών οδηγούν σε ένα πρωτοφανές κύμα επενδύσεων.

Η Ελλάδα υλοποιεί αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης και άρδευσης των τελευταίων δεκαετιών. Με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ 2021-2027, δρομολογούνται έργα που ξεπερνούν σε προϋπολογισμό τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τη μείωση του υδατικού κόστους.

Η ψηφιακή επανάσταση στα Δίκτυα (Smart Water)

Ένα από τα πιο κρίσιμα πεδία επενδύσεων στην Ελλάδα είναι η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων υδρομέτρησης. Πολλές ΔΕΥΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης) αντικαθιστούν τα παλιά ρολόγια με ψηφιακά συστήματα τηλεμετρίας. Αυτό επιτρέπει:

  • Τον εντοπισμό διαρροών σε πραγματικό χρόνο: Στην Ελλάδα, οι απώλειες στα πεπαλαιωμένα δίκτυα συχνά ξεπερνούν το 40-50%. Τα νέα συστήματα μειώνουν αυτό το ποσοστό δραστικά, διασφαλίζοντας ότι το νερό που τιμολογείται είναι αυτό που πραγματικά καταναλώνεται.
  • Την ορθολογική τιμολόγηση: Η ψηφιοποίηση επιτρέπει κλιμακωτές χρεώσεις που προστατεύουν τους χαμηλές καταναλώσεις, ενώ αποθαρρύνουν τη σπατάλη σε μεγάλες ιδιοκτησίες ή τουριστικές μονάδες.

Το Πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0» 

Στον πρωτογενή τομέα, το εμβληματικό πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0» αναδιαμορφώνει τον χάρτη της ελληνικής γεωργίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα αρδευτικών έργων των τελευταίων 50 ετών και περιλαμβάνει έργα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν μέσω Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Εθνικό ΠΔΕ, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Κατασκευή νέων φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών σε περιοχές υψηλού κινδύνου ερημοποίησης (όπως η Θεσσαλία και η Ανατολική Πελοπόννησος).
  • Υπογειοποίηση ανοικτών δικτύων άρδευσης για τον μηδενισμό των απωλειών λόγω εξάτμισης.
  • Χρήση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση, μια πρακτική κυκλικής οικονομίας που κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Τουρισμός & Αφαλάτωση: Η λύση για τα νησιά

Στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, όπου η τουριστική ζήτηση το καλοκαίρι εκτοξεύει την κατανάλωση, η έμφαση δίνεται πλέον στις μονάδες αφαλάτωσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η οικονομική διάσταση εδώ είναι καταλυτική: η παραγωγή νερού μέσω αφαλάτωσης που τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκά ή αιολικά πάρκα μειώνει το κόστος ανά κυβικό μέτρο, καθιστώντας τα νησιά υδατικά αυτόνομα και μειώνοντας την εξάρτηση από το πανάκριβο «μεταφερόμενο νερό» με υδροφόρα πλοία.

Η κοινωνική διάσταση της επένδυσης

Πέρα από τους αριθμούς, οι επενδύσεις αυτές έχουν άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Η βελτίωση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2020/2184, μειώνει την ανάγκη για εμφιαλωμένο νερό, εξοικονομώντας χρήματα για τα νοικοκυριά και μειώνοντας το πλαστικό αποτύπωμα της χώρας.

Η Ελλάδα το 2026 δεν επενδύει ή δεν θα έπρεπε να επενδύει απλώς σε τσιμέντο και σωλήνες, αλλά σε ένα μοντέλο διαχείρισης που αντιμετωπίζει το νερό ως τον πλέον στρατηγικό εθνικό πόρο. Η επιτυχία αυτών των έργων θα κρίνει αν η χώρα θα παραμείνει παραγωγική και τουριστικά ελκυστική τις επόμενες δεκαετίες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: «Τρέχουν» για να προλάβουν 177 ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: «Τρέχουν» για να προλάβουν 177 ορόσημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Κόσμος
Αναφορές ότι οι IDF στοχοποίησαν τον Λαριτζανί

Αναφορές ότι οι IDF στοχοποίησαν τον Λαριτζανί

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
Απόρρητο