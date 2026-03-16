16.03.2026 | 08:53
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Γιατί η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει άνιση στην Ευρώπη
Κόσμος 16 Μαρτίου 2026, 10:10

Γιατί η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει άνιση στην Ευρώπη

Παρόλο που η πρόσβαση σε αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά αντισυλληπτικά παραμένει άνιση σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι παρατηρείται γενική βελτίωση στην ήπειρο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η σύγχυση που επικράτησε στα τέλη του 2025 σχετικά με αποθέματα αντισυλληπτικών αξίας εκατομμυρίων δολαρίων στην Ευρώπη – ανάμεσα σε αντικρουόμενες εκδοχές των Ηνωμένων Πολιτειών και της φλαμανδικής κυβέρνησης – έφερε στο προσκήνιο ένα ευρύτερο ζήτημα: την άνιση πρόσβαση σε σύγχρονες και οικονομικά προσιτές μεθόδους αντισύλληψης στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σύμφωνα με τον Contraception Policy Atlas Europe 2026 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τα Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά Δικαιώματα (EPF), οι πολιτικές των κρατών διαφέρουν σημαντικά ως προς τη διαθεσιμότητα αντισυλληπτικών, την παροχή συμβουλευτικής και την πρόσβαση σε αξιόπιστη ενημέρωση.

Οι χώρες με την καλύτερη πρόσβαση

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης παραμένουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χώρες της Δυτικής Ευρώπης, σύμφωνα με το euronews.

Η Γαλλία καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 97,9%, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (95,8%), η Πορτογαλία (93,8%) και το Λουξεμβούργο (93,3%). Το Βέλγιο βρίσκεται επίσης ψηλά με 89,8%, παρότι κατέγραψε μικρή πτώση από το 90,3% που είχε το 2025.

Οι χώρες αυτές έχουν αναπτύξει ολοκληρωμένες πολιτικές που περιλαμβάνουν κάλυψη αντισυλληπτικών από τα εθνικά συστήματα υγείας, πρόσβαση σε μακράς δράσης μεθόδους όπως τα ενδομήτρια σπειράματα (IUD) και τα εμφυτεύματα, καθώς και ισχυρά συστήματα ενημέρωσης του πληθυσμού.

Συνολικά, 21 από τις 47 χώρες που εξετάζονται καλύπτουν αντισυλληπτικά μέσω των εθνικών συστημάτων υγείας, ενώ σε 12 χώρες παρέχεται ειδική κάλυψη για νέους έως 25 ετών.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ για τα Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά Δικαιώματα

Το χάσμα Ανατολής – Δύσης

Ο Άτλας επιβεβαιώνει ένα επίμονο χάσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Στο χαμηλότερο άκρο της κατάταξης βρίσκονται η Σλοβακία (32,2%), η Ουγγαρία (36,9%) και η Πολωνία (38,9%). Όταν εξεταστεί ολόκληρη η ευρωπαϊκή ήπειρος, στις τελευταίες θέσεις περιλαμβάνονται επίσης η Τουρκία (37,6%) και η Ρωσία (37,8%).

Οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται συχνά από περιορισμένες πολιτικές στήριξης της αντισύλληψης, ελλιπή χρηματοδότηση και μικρότερη διαθεσιμότητα δημόσιων υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση πολιτικών ενίσχυσης της γεννητικότητας σε αρκετά κράτη, γεγονός που επηρεάζει την προσέγγιση των κυβερνήσεων στο ζήτημα της αναπαραγωγικής υγείας.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλά στον Άτλαντα, με βαθμολογία 41,6%, γεγονός που την τοποθετεί κοντά στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η χώρα παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις σε βασικούς τομείς πολιτικής.

Δεν υπάρχει συστηματική κάλυψη αντισυλληπτικών από το εθνικό σύστημα υγείας, ούτε ειδικά προγράμματα για νέους ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, δεν υφίστανται εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες για αντισύλληψη μετά τον τοκετό ούτε υπηρεσίες συμβουλευτικής κατά την έξοδο από τα νοσοκομεία.

Επιπλέον, οι διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης δεν είναι κεντρικά οργανωμένες από την κυβέρνηση, γεγονός που περιορίζει την εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για τις διαθέσιμες μεθόδους και το κόστος τους.

Αν και η επείγουσα αντισύλληψη και τα ορμονικά αντισυλληπτικά είναι νόμιμα και διαθέσιμα, η απουσία ολοκληρωμένης πολιτικής κάλυψης δημιουργεί οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια στην πρόσβαση.

Οι πολιτικές που κάνουν τη διαφορά

Σύμφωνα με την έρευνα, οι χώρες που καταγράφουν υψηλές επιδόσεις εφαρμόζουν συνδυασμό μέτρων:

  • κάλυψη αντισυλληπτικών από το εθνικό σύστημα υγείας
  • πρόσβαση σε συμβουλευτική οικογενειακού προγραμματισμού
  • διαθεσιμότητα επείγουσας αντισύλληψης χωρίς εμπόδια
  • αξιόπιστη διαδικτυακή ενημέρωση για τις διαθέσιμες επιλογές

Επιπλέον, 19 χώρες διαθέτουν εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες για αντισύλληψη μετά τον τοκετό, ενώ σε 14 χώρες παρέχεται σχετική φροντίδα ήδη κατά την έξοδο από το μαιευτήριο.

Παραπληροφόρηση και νέες προκλήσεις

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η αυξανόμενη παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο.

Σε ορισμένες χώρες, επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές ενημέρωσης μπλοκάρονται ή αφαιρούνται, ενώ οι κυβερνητικοί ιστότοποι με αξιόπιστες πληροφορίες για την αντισύλληψη υπάρχουν μόνο σε 16 χώρες της ΕΕ.

Η πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης θεωρείται βασικό στοιχείο της δημόσιας υγείας και της ισότητας των φύλων.

Ωστόσο, τα δεδομένα του Άτλαντα δείχνουν ότι, παρά την πρόοδο σε αρκετά κράτη, η Ευρώπη εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονες γεωγραφικές και πολιτικές ανισότητες στον τομέα αυτό.

ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο

Μία γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν από πακιστανικές οβίδες, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται
Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν ανέφερε ότι 75 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν από τις 26 Φεβρουαρίου που εντάθηκαν οι συγκρούσεις με το Πακιστάν

Χούντα ντυμένη Δημοκρατία: Πρώτη σύγκληση του κοινοβουλίου της Μιανμάρ υπό τον έλεγχο του στρατού
Η Μιανμάρ μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο και ανθρωπιστική κρίση που πλήττει εκατομμύρια πολίτες της, από τότε που οι στρατηγοί της πραγματοποίησαν πραξικόπημα το 2021

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο – Νέα επίθεση με drone στο πετρελαϊκό λιμάνι Φουτζάιρα των ΗΑΕ
Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον τερματίσει - Το Ισραήλ λέει ότι οι επιχειρήσεις του στο Ιράν θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, ενώ ετοιμάζεται και για χερσαίες επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πόσο μπορεί να κρατήσει ο πόλεμος στο Ιράν;
Αναλυτές εξετάζουν πέντε πιθανά σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, από μια εσωτερική κατάρρευση του καθεστώτος έως μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση

Από τη Χεζμπολάχ μέχρι τους Χούθι – Ο πόλεμος στο Ιράν και τα όρια του «Άξονα της Αντίστασης»
Αποδυναμωμένοι, αλλά ενεργοί εν μέσω του πολέμου, οι περιφερειακοί «πληρεξούσιοι» του Ιράν κινούνται με διαφορετικές τακτικές και στρατηγικές επιβίωσης σε ένα κατακερματισμένο γεωπολιτικό πεδίο

Μέση Ανατολή: Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων – «Ας ξαναρχίσει ο διάλογος»
«Ας ξαναρχίσει ο διάλογος. Η βία δεν θα μπορέσει ποτέ να οδηγήσει στη δικαιοσύνη, στη σταθερότητα και στην ειρήνη ...», τονίζει ο πάπας Λέων, ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Καζακστάν: Εγκρίθηκε σε δημοψήφισμα το νέο, αμφιλεγόμενο Σύνταγμα της χώρας
Το 86,7 ως το 88,6% των εκλογέων στο Καζακστάν ενέκρινε σε δημοψήφισμα την αναθεώρηση του νέου, αμφιλεγόμενου Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα.

Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα και πιέζει το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο άνοιγμα του Ορμούζ
Ο Τραμπ «προειδοποιεί» τις χώρες του ΝΑΤΟ πως αν δεν απαντήσουν θετικά στην κλήση του για βοήθεια στο Ορμούζ, με πλοία, αεροπλάνα και στρατό, η Συμμαχία θα αντιμετωπίσει «ζοφερό μέλλον»

Γαλλία: Στον δεύτερο γύρο θα κριθεί η έκβαση των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας θα αναμετρηθούν δύο ως και πέντε υποψήφιοι στον δεύτερο γύρο την ερχόμενη Κυριακή, στον οποίο θα κριθούν και τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών.

Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή
Ανεκτίμητος «συνεργάτης» είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος για τους κτηνοτρόφους, ενώ συμβάλλει και στην ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

«Αταμάν, το μετάνιωσες;»
Στη Σερβία γίνεται ειδική αναφορά στον Εργκίν Αταμάν σχετικά με την απόφαση του για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν...

Συνελήφθη 84χρονος στη Θεσσαλονίκη με ποινή ισόβιας κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών
Η συγκεκριμένη απόφαση συνδέεται με υπόθεση που αποκάλυψαν αστυνομικοί της Καστοριάς, τον Σεπτέμβριο του 2024, στον Πολύμυλο Κοζάνης, όταν εντόπισαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος, ταξιδιωτικό σάκο με 30 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Άρης: Η ομιλία του Γρηγορίου – Τι είπε στους παίκτες μετά τη νέα γκέλα στο πρωτάθλημα
Ο Μιχάλης Γρηγορίου έθεσε τους παίκτες του Άρη προ των ευθυνών τους προκειμένου να αποδώσουν σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες στο υπόλοιπο της σεζόν.

Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς 134-123: «Καθάρισε» ο κυρίαρχος Αντετοκούνμπο, αλλά αποχώρησε τραυματίας (vid)
Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, καθώς επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς με 134-123 – Τραυματίστηκε ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα.

Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν ανέφερε ότι 75 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν από τις 26 Φεβρουαρίου που εντάθηκαν οι συγκρούσεις με το Πακιστάν

Μεγάλη «μάχη» για το 5-8 της Super League: Πέντε ομάδες για τρεις θέσεις – Το πρόγραμμα στο φινάλε
Ο Λεβαδειακός έχει «κλειδώσει» θέση στο 5-8 της Super League όμως Άρης, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά θα δώσουν… τελικούς την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Μέση Ανατολή: Το ελληνικό «ράλι» αυξήσεων στο ράφι και πού θα κάτσει η «μπίλια»
Πέντε χρόνια, δύο ενεργειακές κρίσεις και ανατιμήσεις «φωτιά» σε ήδη υψηλές τιμές. Πόσο ακρίβυναν τα τρόφιμα σε σύγκριση με το 2022 και πώς το ντόμινο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά.

Ελισάβετ, Νταϊάνα, Κέιτ, Λετίθια και τα διαμαντένια πέπλα: Ποια φόρεσε το πιο ακριβό βασιλικό νυφικό όλων;
Πέρα από την υψηλή ραπτική και τους προβολείς της δημοσιότητας, το βασιλικό νυφικό αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά πολιτικά και πολιτισμικά σύμβολα του δυτικού κόσμου

Ιστορικό Όσκαρ για την Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου
Η Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για το Sinners, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κινηματογραφίστρια που το κατακτά

Χούντα ντυμένη Δημοκρατία: Πρώτη σύγκληση του κοινοβουλίου της Μιανμάρ υπό τον έλεγχο του στρατού
Η Μιανμάρ μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο και ανθρωπιστική κρίση που πλήττει εκατομμύρια πολίτες της, από τότε που οι στρατηγοί της πραγματοποίησαν πραξικόπημα το 2021

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

The Expla-in Project: Πώς μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν να επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά;
Η κατάσταση στο Ιράν και το ενδεχόμενο παράδοσης της χώρας στο χάος απειλεί την Τουρκία σε πολλαπλά επίπεδα και δεν αποκλείεται αυτό να φέρει προσπάθεια εξαγωγής της κρίσης από την πλευρά της Άγκυρας.

Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

