Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί της Αττικής αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πορεία στη Βουλή.
- Απολογείται σήμερα ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα
- Χούντα ντυμένη Δημοκρατία: Πρώτη σύγκληση του κοινοβουλίου της Μιανμάρ υπό τον έλεγχο του στρατού
- Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά
- Ε-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε «ταμείο» από σήμερα έως και την Παρασκευή
Σε απεργία διαρκείας προχωρούν από αύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου, οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα, διαμαρτυρόμενοι για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) ανακοίνωσε για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, σε συνεργασία με τα τοπικά σωματεία, προαναγγέλλοντας πανελλαδικές κινητοποιήσεις. Η απεργία θα ξεκινήσει με 24ωρη στάση εργασίας την Τρίτη, ημέρα εισαγωγής του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή, και θα συνεχιστεί με επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες έως την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Την πραγματοποίηση της απεργίας επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιιος Λυμπερόπουλος, σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό. Όπως ανέφερε, η αγανάκτηση των οδηγών εστιάζεται στον τρόπο που η κυβέρνηση προωθεί νομοθετήματα που, κατά την άποψή τους, εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του κλάδου.
«Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι την ψήφιση και θα δώσουμε μεγάλους αγώνες, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο», τόνισε ο ίδιος.
Σε ερώτηση σχετικά με αποκλεισμούς αεροδρομίων, ο κ. Λυμπερόπουλος σχολίασε ότι οι οδηγοί νιώθουν ότι η πολιτεία ουσιαστικά καταργεί τη δημόσια μεταφορά, παραχωρώντας την σε ιδιώτες.
Επισήμανε επίσης ότι το άρθρο 52 απελευθερώνει τη λειτουργία των ΙΧ και επηρεάζει αρνητικά τη δημόσια μεταφορά, ενώ η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από το 2026 για νέες άδειες ή αλλαγές οχημάτων επιβαρύνει τους επαγγελματίες οδηγούς και εξυπηρετεί, σύμφωνα με τους ίδιους, ιδιωτικά συμφέροντα.
Στην Αττική, οι οδηγοί ταξί θα συγκεντρωθούν αύριο το πρωί στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στο προτεινόμενο νομοσχέδιο.
- Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
- O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
- Χωρίς φάρμακα: Οι καρκινοπαθείς στη Μέση Ανατολή κινδυνεύουν – Ενναλακτικές οδούς αναζητούν οι βιομηχανίες
- Χρυσά Βατόμουρα: Η «μαύρη νύχτα» των φαβορί
- Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα
- Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
- Το Αργοστόλι ανοίγει τα μονοπάτια του στους πεζοπόρους
- ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;
