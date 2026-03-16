Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου

Σε απεργία διαρκείας προχωρούν από αύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου, οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα, διαμαρτυρόμενοι για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) ανακοίνωσε για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, σε συνεργασία με τα τοπικά σωματεία, προαναγγέλλοντας πανελλαδικές κινητοποιήσεις. Η απεργία θα ξεκινήσει με 24ωρη στάση εργασίας την Τρίτη, ημέρα εισαγωγής του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή, και θα συνεχιστεί με επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες έως την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Την πραγματοποίηση της απεργίας επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιιος Λυμπερόπουλος, σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό. Όπως ανέφερε, η αγανάκτηση των οδηγών εστιάζεται στον τρόπο που η κυβέρνηση προωθεί νομοθετήματα που, κατά την άποψή τους, εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του κλάδου.

«Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι την ψήφιση και θα δώσουμε μεγάλους αγώνες, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο», τόνισε ο ίδιος.

Σε ερώτηση σχετικά με αποκλεισμούς αεροδρομίων, ο κ. Λυμπερόπουλος σχολίασε ότι οι οδηγοί νιώθουν ότι η πολιτεία ουσιαστικά καταργεί τη δημόσια μεταφορά, παραχωρώντας την σε ιδιώτες.

Επισήμανε επίσης ότι το άρθρο 52 απελευθερώνει τη λειτουργία των ΙΧ και επηρεάζει αρνητικά τη δημόσια μεταφορά, ενώ η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από το 2026 για νέες άδειες ή αλλαγές οχημάτων επιβαρύνει τους επαγγελματίες οδηγούς και εξυπηρετεί, σύμφωνα με τους ίδιους, ιδιωτικά συμφέροντα.

Στην Αττική, οι οδηγοί ταξί θα συγκεντρωθούν αύριο το πρωί στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στο προτεινόμενο νομοσχέδιο.