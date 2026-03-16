Η M/MARITIME Platinum Sponsor του Japan Pavilion στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2026
Η M/MARITIME θα συμμετάσχει ως Platinum Sponsor του Japan Pavilion στη ΔΕΘ 2026, υποστηρίζοντας την επίσημη συμμετοχή της Ιαπωνίας.
- Τυχεροπούλου: Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει
- Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική
- Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου
- Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
Σε στενή συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, η M/MARITIME συμβάλλει στην παρουσίαση της ιαπωνικής καινοτομίας, κουλτούρας και βιομηχανικής αριστείας στο πλαίσιο της έκθεσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη μακρόχρονη σχέση μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας, ιδιαίτερα στον ναυτιλιακό τομέα, όπου οι δύο χώρες συνδέονται με βαθιούς ιστορικούς δεσμούς και ισχυρή συνεργασία.
Το Japan Pavilion θα παρουσιαστεί υπό το θέμα “TAKUMI”, το οποίο εκφράζει τη φιλοσοφία της ιαπωνικής δεξιοτεχνίας και της επιδίωξης της αριστείας. Το περίπτερο θα αναδείξει την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την τεχνολογική πρόοδο μέσα από τρεις θεματικούς άξονες: Wisdom, Compassion και Drive.
Η συμμετοχή της Ιαπωνίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2026 αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από κυβερνητικούς εκπροσώπους, επιχειρηματικούς ηγέτες και τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, ενισχύοντας περαιτέρω τις οικονομικές και βιομηχανικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Μέσω της χορηγίας του Japan Pavilion, η M/MARITIME συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση των διαχρονικών ναυτιλιακών δεσμών μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας.
- Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών
- Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν γιορτάζει τη νίκη του στα Όσκαρ με burger
- Αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία ο 58χρονος Πολωνός – Προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του
- Magnificent Seven: Tεχνο-ολιγάρχες, οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα
- ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου
- Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική
- Ο Τσιτσιπάς έμεινε εκτός κορυφαίας 50άδας μετά από οκτώ χρόνια
- Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις