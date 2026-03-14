Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
Μέση Ανατολή: Η επερχόμενη κατάρρευση του Ιράν και ο λογαριασμός που θα σταλεί στην Ευρώπη
Κόσμος 14 Μαρτίου 2026, 07:00

Μέση Ανατολή: Η επερχόμενη κατάρρευση του Ιράν και ο λογαριασμός που θα σταλεί στην Ευρώπη

Το χάος στη Μέση Ανατολή βαθαίνει, η Ευρώπη ετοιμάζεται να επωμιστεί το κόστος

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σε τροχιά ανεξέλεγκτης στρατιωτικής σύγκρουσης μπαίνει η Μέση Ανατολή. Την ώρα που το Ιράν ακροβατεί στο χείλος μιας κατάρρευσης, οι ΗΠΑ ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά, επικηρύσσοντας με 10 εκατ. δολάρια τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης και στέλνοντας 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Στο πρόσφατο άρθρο του στο Social Europe, ο πολιτικός αναλυτής Γκιγιόμ Ντιβάλ εξηγεί το πώς η εν εξελίξει σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδηγεί το Ιράν σε πλήρη διάλυση και προειδοποιεί ότι το τελικό κόστος αυτού του χάους θα το επωμιστεί, για άλλη μια φορά, η Ευρώπη.

Ο Ντιβάλ ξεκινά κάνοντας έναν παραλληλισμό ανάμεσα στην εισβολή που ενορχήστρωσε ο Τζορτζ Μπους στο Ιράκ το 2003 και στη σημερινή στρατιωτική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου απέναντι στο Ιράν.

Παρότι εκ πρώτης όψεως η τωρινή επίθεση κατά του ιρανικού καθεστώτος ίσως φαντάζει στα μάτια πολλών ως πιο «νομιμοποιημένη» σε σχέση με εκείνη στο Ιράκ, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο επικίνδυνη.

Παρόμοια τραγική μοίρα διαγράφεται και για τον νότιο Λίβανο, τον οποίο το Ισραήλ φαίνεται να αντιμετωπίζει ως μια «νέα Γάζα»

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση εκδηλώθηκε την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και χωρίς καμία απολύτως έγκριση ή κάλυψη από τον ΟΗΕ, τραυματίζοντας βαθύτατα το διεθνές δίκαιο.

Ο συντάκτης υπενθυμίζει κάτι σημαντικό: το ιρανικό καθεστώς βρισκόταν ήδη με την πλάτη στον τοίχο. Πριν καν πέσει η πρώτη βόμβα στο έδαφός του, η ικανότητά του να προκαλεί αποσταθεροποίηση στην περιοχή είχε υποστεί συντριπτικά πλήγματα μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, τη διάλυση της Χαμάς και τη σοβαρή αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ.

Επιπλέον, ο Ντιβάλ υπογραμμίζει μια κρίσιμη διαφορά του Ιράν με άλλες δυνάμεις: οι κυβερνώντες στην Τεχεράνη δεν χρηματοδοτούν τεράστιες, σουνιτικές επιχειρήσεις ισλαμικής προπαγάνδας στην Ευρώπη, σε αντίθεση με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που δαπανούν δισεκατομμύρια για τον σκοπό αυτό.

Το μεγάλο αδιέξοδο, ωστόσο, βρίσκεται στο «μετά». Καθώς δεν υπάρχει κανένα ρεαλιστικό σενάριο για μια ειρηνική, εσωτερική αλλαγή εξουσίας στο Ιράν, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δείχνουν αποφασισμένες να ισοπεδώσουν τη χώρα.

Τεχεράνη, 12 Μαρτίου 2026

Ο στόχος τους δεν σταματά μόνο στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις· μέσα από ένα ανηλεές και παρατεταμένο σφυροκόπημα, καταστρέφουν συστηματικά τις πετρελαϊκές υποδομές, τα εργοστάσια αφαλάτωσης και όλες τις υποδομές που κρατούν τη χώρα ζωντανή.

Ωρολογιακή βόμβα

Αυτή η τακτική ολοκληρωτικής καταστροφής συνιστά μια ωρολογιακή βόμβα που θα πυροδοτήσει μια ασύλληπτη ανθρωπιστική κρίση. Δεδομένης της χαώδους διαφοράς στρατιωτικής ισχύος, το αποτέλεσμα όλων αυτών θα είναι να μετατραπεί το Ιράν σε ένα ακυβέρνητο, κατεστραμμένο χάος – ένα «failed state» (κράτος-φάντασμα) κυριολεκτικά στο κατώφλι της Ευρώπης.

Παρόμοια τραγική μοίρα διαγράφεται και για τον νότιο Λίβανο, τον οποίο το Ισραήλ φαίνεται να αντιμετωπίζει ως μια «νέα Γάζα».

Κλείνοντας το άρθρο του, ο Ντιβάλ καταλήγει σε ένα πικρό συμπέρασμα: Ακόμα κι αν το σημερινό χτύπημα εναντίον των μουλάδων του Ιράν δείχνει λιγότερο αυθαίρετο σε κάποιους συγκριτικά με τον πόλεμο κατά του Σαντάμ Χουσεΐν πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, η κατάληξη θα είναι ακριβώς η ίδια.

Θα είναι απολύτως καταστροφική για τον λαό του Ιράν, την ευρύτερη Μέση Ανατολή, ολόκληρο τον κόσμο και, κυρίως, για την Ευρώπη, η οποία στο τέλος της ημέρας θα αναγκαστεί να πληρώσει τον λογαριασμό αυτής της κρίσης.

Κεντρική φωτογραφία: Τεχεράνη, 12 Μαρτίου 2026

Moody’s: Αμετάβλητη στο “Baa3” η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

Moody’s: Αμετάβλητη στο “Baa3” η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ουάσιγκτον 14.03.26

Το Ιράν «είναι εντελώς ηττημένο» και εκλιπαρεί για «συμφωνία»

Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές

Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

Σύνταξη
Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Επικηρυγμένος 14.03.26

«Ο βασιλιάς του τρόμου και του χάους» εκδίδεται στις ΗΠΑ

Ο ουρουγουανός βασιλιάς «του τρόμου και του χάους» Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών, συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ που τον είχαν επικηρύξει για 2 εκατ. δολάρια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 14.03.26 Upd: 04:13

«Εξαλείψαμε» κάθε στρατιωτικό στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ

Εκτελέσαμε «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής» και εξαλείψαμε «ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο στρατηγικό νησί Χαργκ του Ιράν», ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
Τα πρώτα ευρήματα 14.03.26

Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά

Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε
«Deus Vult» 13.03.26

Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε

Ο Πάπας Λέων δεν είπε ονόματα. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος, έχει μέλη που συνηθίζουν να επιδεικνύουν την πίστη ενώ ενεπλάκησαν σε πόλεμο. Όπως ο «σταυροφόρος» Χέγκσεθ και ο Ρούμπιο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς
ΗΠΑ 13.03.26

Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς

Σύνταξη
Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα

Αλληλοσυγκρουόμενες, κατά τη συνήθειά του, δηλώσεις από τον Τραμπ. Ισχυρίστηκε αρχικά ότι θέλει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα». Και μετά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν το έχουν καταστρέψει εντελώς.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επικήρυξαν όλη την ιρανική ηγεσία – 10 εκατ. δολάρια για τον Mοτζτάμπα Χαμενεΐ
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Οι ΗΠΑ επικήρυξαν όλη την ιρανική ηγεσία – 10 εκατ. δολάρια για τον Mοτζτάμπα Χαμενεΐ

«Αυτά τα άτομα διοικούν και κατευθύνουν διάφορα τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης, που σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο», υποστηρίζουν. Ποιοι είναι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΛ.ΑΣ.: «Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη…»
Σχέδιο «Πρόμαχος» 14.03.26

«Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη» - Οι απόρρητες εντολές της ΕΛ.ΑΣ. για τους εξτρεμιστές

Οι εντυπωσιακές εντολές προς τους αστυνομικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στο εμπιστευτικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση «μοναχικών λύκων»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ουάσιγκτον 14.03.26

Το Ιράν «είναι εντελώς ηττημένο» και εκλιπαρεί για «συμφωνία»

Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Σύνταξη
Τζέφρι Επσταϊν: Για πρώτη φορά ο πρώην πρίγκιπας Αντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται μαζί του σε φωτογραφία
Βρετανία 14.03.26

Για πρώτη φορά μαζί σε φωτογραφία Αντριου, Μάντελσον και Επσταϊν

Φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επσταϊν, με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον.

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές

Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

Σύνταξη
Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Επικηρυγμένος 14.03.26

«Ο βασιλιάς του τρόμου και του χάους» εκδίδεται στις ΗΠΑ

Ο ουρουγουανός βασιλιάς «του τρόμου και του χάους» Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών, συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ που τον είχαν επικηρύξει για 2 εκατ. δολάρια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 14.03.26 Upd: 04:13

«Εξαλείψαμε» κάθε στρατιωτικό στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ

Εκτελέσαμε «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής» και εξαλείψαμε «ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο στρατηγικό νησί Χαργκ του Ιράν», ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
Τα πρώτα ευρήματα 14.03.26

Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά

Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε
«Deus Vult» 13.03.26

Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε

Ο Πάπας Λέων δεν είπε ονόματα. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος, έχει μέλη που συνηθίζουν να επιδεικνύουν την πίστη ενώ ενεπλάκησαν σε πόλεμο. Όπως ο «σταυροφόρος» Χέγκσεθ και ο Ρούμπιο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ
Ελλάδα 13.03.26

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες (12-3-2026) το πρωί σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
